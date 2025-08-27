Magas vérnyomás, cukorbetegség és depresszió? Az életedbe is kerülhet egyetlen apró szokás elhanyagolása

Sokszor rettenetesen bonyolultnak tűnhet egészségünk megőrzése, hiszen ott van a táplálkozás, a mozgás, az alvás, a stresszkezelés és a számtalan étrend-kiegészítő, amiből hirtelen azt se tudjuk, mit vegyünk be. Azonban létezik egy pofonegyszerű szokás, amire nagyon kevesen figyelnek, pedig számtalan egészségügyi problémát ki lehetne vele küszöbölni, köztük a magas vérnyomást, ami milliókat érint. De nézzük is, miről van szó!

Te is magas vérnyomással küzdesz? Lehet ez okozza!

Fotó: Busakorn Pongparnit / GettyImages

Magas vérnyomással küzdesz? Lehet, hogy nem iszol eleget

Szakértők kongatják meg a vészharangot, miszerint a nem megfelelő folyadékfogyasztás magasabb stressz-szinthez vezethet, ami borzalmas egészségügyi problémákat idézhet elő. Egy új tanulmány ugyanis kimutatta, hogy azoknak az embereknek, akik nem hidratáltak eleget, nagy nyomás alatt magasabb volt a kortizolszintjük.

A tartósan emelkedett stresszhormonszint pedig olyan egészségügyi kockázattal hozható összefügésbe, mint a magas vérnyomás, a szívbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás, a depresszió és a szorongás.

Ha te is ennyit iszol, akkor azonnal változtass

A kutatásban 32 önkéntes vett részt, akiknek az egyik fele napi 1,5 liter vizet ihatott, a másik fele pedig az ajánlott bevitelt követte. Végül a tudósok megállapították, hogy a stresszhelyzet után a kortizolszint sokkal meredekebben emelkedett azoknál a résztvevőknél, akik a nap folyamán keveset ittak. Ezt a szakértők azzal magyarázták, hogy már az enyhe kiszáradás is fokozhatja a szervezet stresszreakcióját, idővel pedig rossz egészségi állapothoz vezethet.

Ne vedd félvállról a megfelelő folyadékfogyasztást, hiszen akár magas vérnyomást is okozhat.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Ennek ellenére az is kiderült, hogy a nyomás hatására a fizikai tünetek, mint az izzadó kezek vagy a szájszárazság egyformán jelentek meg mindkét csoportnál.

A kortizol a szervezet elsődleges stresszhormonja, és a kortizol túlzott reakciója a stresszre összefüggésben áll a szívbetegségek, a cukorbetegség és a depresszió fokozott kockázatával

– magyarázta Neil Walsh professzor a Daily Mail Online-nak, valamint hozzátette, hogy még több kutatásra van szükség, a meglepő eredmények megértéséhez.