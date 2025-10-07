Ez a népszerű étel alattomosan károsítja az agyad – Már pár nap után durván növeli a demencia kockázatát

Napjainkban rengetegen szenvednek demenciában és ez a helyzet előreláthatólag csak romlani fog. A WHO statisztikái szerint 2021-ben globálisan összesen 57 millió beteget regisztráltak, az esetek száma pedig évente mintegy 10 millióval növekszik. A demencia jelenleg a 7. vezető halálok, az állapot leggyakoribb típúsa pedig az Alzheimer-kór.

A demencia összefügg a népszerű finomsággal.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Mit értünk demencia alatt?

Bár a demenciáról rengetegszer esik szó, sokan még sincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mit értünk alatta. A demencia ugyanis nem egyetlen egészségi probléma, hanem egy általános kifejezés, amely olyan betegségeket és kóros állapotokat foglal magába, amelyek negatívan hatnak a gondolkodásra, az emlékező képességre, az érvelésre, a személyiségre, a közérzetre és a viselkedésre.

Ezek a tényezők növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát

A demencia kialakulásának hátterében számos ok állhat, kezdve az életkortól, ugyanis leginkább a 65 éveseket vagy az annál idősebbeket érinti. Emellett a magas vérnyomás és a vércukorszint, a túlsúly, a dohányzás, az alkohol, a mozgásszegény életmód, a társadalmi elszigeteltség, valamint a depressziót is károsan hathat az agyra. Azonban a tudósok szerint az egyik ételcsoport szintén a szörnyű állapot kialakulásához vezethet. Nézzük, melyik az!

A gyorsételek növelhetik a demencia kockázatát.

Fotó: Anastasiia Krivenok / Getty Images

Ugye csak ritkán fogyasztod? Ezek az ételek negatívan hatnak az agy egészségére

Egy új tanulmány azt találta, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása csupán már pár nap alatt károsíthatja az agy egészségét, ami demenciához vezethet. A gyorskaják, köztük a készételek vagy a csipszek ugyanis negatívan hatnak a memóriára és az agysejtek működésére. Ez abban nyilvánul meg, hogy a magas zsírtartalmú étrend miatt a sejtek nem tudják megfelelően feldolgozni a glükózt.

Bár már számos korábbi kutatás kimutatta az említett ételek egészségkárosító hatását, – ennek ellenére még mindig milliók fogyasztják nap mint nap – most újabb borzalmas tulajdonságukra derül fény. Ezek után tehát érdemes jobban is átgondolni, mennyiszer teszed le a voksodat a gyorsételek mellett. Kérdezd meg magadtól: vajon megéri?