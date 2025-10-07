Ez a népszerű étel alattomosan károsítja az agyad – Már pár nap után durván növeli a demencia kockázatát

Napjainkban rengetegen szenvednek demenciában és ez a helyzet előreláthatólag csak romlani fog. A WHO statisztikái szerint 2021-ben globálisan összesen 57 millió beteget regisztráltak, az esetek száma pedig évente mintegy 10 millióval növekszik. A demencia jelenleg a 7. vezető halálok, az állapot leggyakoribb típúsa pedig az Alzheimer-kór.
Bár a demenciáról rengetegszer esik szó, sokan még sincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mit értünk alatta. A demencia ugyanis nem egyetlen egészségi probléma, hanem egy általános kifejezés, amely olyan betegségeket és kóros állapotokat foglal magába, amelyek negatívan hatnak a gondolkodásra, az emlékező képességre, az érvelésre, a személyiségre, a közérzetre és a viselkedésre.
A demencia kialakulásának hátterében számos ok állhat, kezdve az életkortól, ugyanis leginkább a 65 éveseket vagy az annál idősebbeket érinti. Emellett a magas vérnyomás és a vércukorszint, a túlsúly, a dohányzás, az alkohol, a mozgásszegény életmód, a társadalmi elszigeteltség, valamint a depressziót is károsan hathat az agyra. Azonban a tudósok szerint az egyik ételcsoport szintén a szörnyű állapot kialakulásához vezethet. Nézzük, melyik az!
Egy új tanulmány azt találta, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása csupán már pár nap alatt károsíthatja az agy egészségét, ami demenciához vezethet. A gyorskaják, köztük a készételek vagy a csipszek ugyanis negatívan hatnak a memóriára és az agysejtek működésére. Ez abban nyilvánul meg, hogy a magas zsírtartalmú étrend miatt a sejtek nem tudják megfelelően feldolgozni a glükózt.
Bár már számos korábbi kutatás kimutatta az említett ételek egészségkárosító hatását, – ennek ellenére még mindig milliók fogyasztják nap mint nap – most újabb borzalmas tulajdonságukra derül fény. Ezek után tehát érdemes jobban is átgondolni, mennyiszer teszed le a voksodat a gyorsételek mellett. Kérdezd meg magadtól: vajon megéri?
Az alábbi videó arra mutat rá, hogyan hatnak a gyorskaják az egészségedre:
