Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Idős nő, akinél nőtt a demencia kockázata és romlik az emlékezőképessége

Ez a népszerű étel alattomosan károsítja az agyad – Már pár nap után durván növeli a demencia kockázatát

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 07:15
ultrafeldolgozott élelmiszerdemencia
Hiába az orvostudomány rohamos fejlődése, még mindig vannak olyan betegségek, amelyek gyógyíthatatlanok. Közéjük tartozik a demencia is, ami manapság rengeteg embert érint és, amitől sokan rettegnek. Sőt most az is kiderült, hogy egy bizonyos ételcsoport megnövelheti az állapot kialakulásának kockázatát. De vajon melyik az?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Napjainkban rengetegen szenvednek demenciában és ez a helyzet előreláthatólag csak romlani fog. A WHO statisztikái szerint 2021-ben globálisan összesen 57 millió beteget regisztráltak, az esetek száma pedig évente mintegy 10 millióval növekszik. A demencia jelenleg a 7. vezető halálok, az állapot leggyakoribb típúsa pedig az Alzheimer-kór.

Idős néni, akinél felbukkant a demencia egyik fajtája
A demencia összefügg a népszerű finomsággal.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Mit értünk demencia alatt?

Bár a demenciáról rengetegszer esik szó, sokan még sincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mit értünk alatta. A demencia ugyanis nem egyetlen egészségi probléma, hanem egy általános kifejezés, amely olyan betegségeket és kóros állapotokat foglal magába, amelyek negatívan hatnak a gondolkodásra, az emlékező képességre, az érvelésre, a személyiségre, a közérzetre és a viselkedésre.

Ezek a tényezők növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát

A demencia kialakulásának hátterében számos ok állhat, kezdve az életkortól, ugyanis leginkább a 65 éveseket vagy az annál idősebbeket érinti. Emellett a magas vérnyomás és a vércukorszint, a túlsúly, a dohányzás, az alkohol, a mozgásszegény életmód, a társadalmi elszigeteltség, valamint a depressziót is károsan hathat az agyra. Azonban a tudósok szerint az egyik ételcsoport szintén a szörnyű állapot kialakulásához vezethet. Nézzük, melyik az!

Gyorsételek az asztalon, amik növelhetik a demencia kockázatát
A gyorsételek növelhetik a demencia kockázatát.
Fotó: Anastasiia Krivenok /  Getty Images

Ugye csak ritkán fogyasztod? Ezek az ételek negatívan hatnak az agy egészségére

Egy új tanulmány azt találta, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása csupán már pár nap alatt károsíthatja az agy egészségét, ami demenciához vezethet. A gyorskaják, köztük a készételek vagy a csipszek ugyanis negatívan hatnak a memóriára és az agysejtek működésére. Ez abban nyilvánul meg, hogy a magas zsírtartalmú étrend miatt a sejtek nem tudják megfelelően feldolgozni a glükózt.  

Bár már számos korábbi kutatás kimutatta az említett ételek egészségkárosító hatását, – ennek ellenére még mindig milliók fogyasztják nap mint nap – most újabb borzalmas tulajdonságukra derül fény. Ezek után tehát érdemes jobban is átgondolni, mennyiszer teszed le a voksodat a gyorsételek mellett. Kérdezd meg magadtól: vajon megéri?

Az alábbi videó arra mutat rá, hogyan hatnak a gyorskaják az egészségedre:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu