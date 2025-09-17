Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rendszeres alkoholfogyasztás miatt rákkal diagnosztizált beteg kemoterápiás kezelésen

Sokkoló kutatás: már ennyi alkohol is rákot okozhat

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 11:45
alkoholfogyasztásegészségrákdaganatalkohol
Sokan úgy gondolják, egy pohár bor naponta kifejezetten egészséges. Bizonyos kutatások ugyanakkor egyre egyértelműbben azt mutatják, hogy az alkoholfogyasztás és a rák között szoros a kapcsolat. A veszély pedig minden egyes korttyal nő.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az alkohol ezer éve része a kultúránknak. Az ünnepek, családi ebédek, baráti összejövetelek elképzelhetetlenek nélküle. Miközben egyre természetesebbnek vesszük a fogyasztását, a tudomány egyre határozottabban jelzi, hogy nincs olyan mennyiség, amire azt lehetne mondani, hogy teljesen biztonságos. A rák kialakulásában is óriási szerepe van.

Rákkockázat miatt alkoholos italt elutasító nő
Az alkohol nőknél még nagyobb rákkockázatot jelent.
Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Mit tesz az alkohol a szervezettel?

Az alkoholos italok ugyanabból az etilalkoholból állnak, legyen szó sörről, borról vagy tömény italról. A máj bontja le, de óránként csak 5–8 grammot képes feldolgozni. Ez nagyjából egy deci bor vagy egy korsó sör alkoholmennyiségének felel meg. A többi addig kering a szervezetben, amíg a máj el nem bír vele, mindeközben azonban terheli a szívet, az agyat, az anyagcserét, a vérnyomást. A nők szervezete ráadásul lassabban bontja le, ezért náluk a hatások erősebben jelentkeznek. 

Alkohol és rák: a kapcsolat, amit nem lehet elhallgatni

Magyar kutatások és nemzetközi tanulmányok is kimutatták, hogy az alkohol növeli több daganattípus kialakulásának esélyét. Ide tartozik a:

  • szájüregi rák;
  • gégerák;
  • nyelőcsőrák;
  • májrák;
  • vastagbélrák.

Nőknél pedig a mellrák kockázata is megugrik.

Egy kanadai vizsgálat során több mint 145 ezer ember adatait követték közel két évtizeden át. Azt találták, hogy minden elfogyasztott ital növelte a halálozás kockázatát, amely kockázat a nőknél még intenzívebben jelentkezett. A kevesebb alkoholfogyasztás tehát minden esetben alacsonyabb kockázatot jelent.

Mennyi alkohol fogyasztható biztonsággal?

Régebbi ajánlások szerint napi 1–2 alkoholegység még „elfogadható” volt. Egy egység nagyjából 1 dl bor, egy korsó sör vagy 3 cl tömény. Ma már azonban a szakemberek azt hangsúlyozzák, hogy ilyen biztonságos mennyiség nincs. Az alkohol ugyanis nemcsak üres kalória, hanem olyan kémiai folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek hosszú távon károsak lehetnek.

Ráadásul a rendszeres, napi szintű ivás kis adagokban veszélyesebb, mintha valaki ritkábban iszik nagyobb mennyiséget.

A szervezetnek időre van szüksége a regenerálódáshoz, ami a mindennapos terhelés mellett nem tud megvalósulni.

Mikor kell teljesen kerülni?

Bizonyos helyzetekben az alkoholfogyasztás egyáltalán nem elfogadható. Várandósság, szoptatás, 18 év alatti életkor vagy alkoholbetegség esetén a teljes absztinencia az egyetlen biztonságos döntés. Ilyenkor nemcsak a saját egészségünk, hanem egy másik ember élete is múlhat rajta.

Miért iszunk mégis?

Sokan a társaság miatt, mások feszültségoldásból vagy megszokásból nyúlnak a pohár után. A rendszeres alkoholfogyasztás viszont egészségügyi és szociális kockázatokat is magában hordoz. Az alkoholizmus betegség, amelyhez időben segítséget kérni életmentő lehet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu