Sokkoló kutatás: már ennyi alkohol is rákot okozhat

Az alkohol ezer éve része a kultúránknak. Az ünnepek, családi ebédek, baráti összejövetelek elképzelhetetlenek nélküle. Miközben egyre természetesebbnek vesszük a fogyasztását, a tudomány egyre határozottabban jelzi, hogy nincs olyan mennyiség, amire azt lehetne mondani, hogy teljesen biztonságos. A rák kialakulásában is óriási szerepe van.

Az alkohol nőknél még nagyobb rákkockázatot jelent.

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Mit tesz az alkohol a szervezettel?

Az alkoholos italok ugyanabból az etilalkoholból állnak, legyen szó sörről, borról vagy tömény italról. A máj bontja le, de óránként csak 5–8 grammot képes feldolgozni. Ez nagyjából egy deci bor vagy egy korsó sör alkoholmennyiségének felel meg. A többi addig kering a szervezetben, amíg a máj el nem bír vele, mindeközben azonban terheli a szívet, az agyat, az anyagcserét, a vérnyomást. A nők szervezete ráadásul lassabban bontja le, ezért náluk a hatások erősebben jelentkeznek.

Alkohol és rák: a kapcsolat, amit nem lehet elhallgatni

Magyar kutatások és nemzetközi tanulmányok is kimutatták, hogy az alkohol növeli több daganattípus kialakulásának esélyét. Ide tartozik a:

szájüregi rák;

gégerák;

nyelőcsőrák;

májrák;

vastagbélrák.

Nőknél pedig a mellrák kockázata is megugrik.

Egy kanadai vizsgálat során több mint 145 ezer ember adatait követték közel két évtizeden át. Azt találták, hogy minden elfogyasztott ital növelte a halálozás kockázatát, amely kockázat a nőknél még intenzívebben jelentkezett. A kevesebb alkoholfogyasztás tehát minden esetben alacsonyabb kockázatot jelent.

Mennyi alkohol fogyasztható biztonsággal?

Régebbi ajánlások szerint napi 1–2 alkoholegység még „elfogadható” volt. Egy egység nagyjából 1 dl bor, egy korsó sör vagy 3 cl tömény. Ma már azonban a szakemberek azt hangsúlyozzák, hogy ilyen biztonságos mennyiség nincs. Az alkohol ugyanis nemcsak üres kalória, hanem olyan kémiai folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek hosszú távon károsak lehetnek.

Ráadásul a rendszeres, napi szintű ivás kis adagokban veszélyesebb, mintha valaki ritkábban iszik nagyobb mennyiséget.

A szervezetnek időre van szüksége a regenerálódáshoz, ami a mindennapos terhelés mellett nem tud megvalósulni.