Pár korty még belefér? Kiderült, mennyi alkohol árt a kismamáknak

Tévhit, hogy kis mennyiségben fogyaszthatnak alkoholt a terhes nők. Erre egy friss kutatás hívja fel a figyelmet, mely kimondja: bármilyen minimális mennyiségű alkoholfogyasztás születési rendellenességeket okozhat.

Már a mérsékelt alkoholfogyasztás is káros lehet a magzat számára Fotó: Pexels

A várandóság idején semmilyen alkoholos ital fogyasztása sem biztonságos, még az alacsony vagy mérsékelt ivás is esetén is a gyermek koraszülött vagy alacsony súllyal jöhet a világra. Az Alcohol Clinical and Experimental Research című folyóiratban közzétett kutatásból az is kiderült, hogy az alkohol hatása a fejlődő babára nemtől függően eltérő lehet.

A fiú csecsemőkről kiderült, hogy nagyobb valószínűséggel születnek korán, míg a lányoknál nagyobb volt a valószínűsége az alacsony születési súlynak. Az Új-Mexikói Egyetem szakértői 281 terhes nőt és gyermekeiket vizsgálták. Azokra koncentráltak, akik mérsékelten vagy alkalmanként, illetve a fogantatásuk idején vagy mielőtt megtudták, hogy gyermeket várnak, ittak.

Annak ellenére, hogy a legtöbb nő lemondott róla vagy csökkentette az alkoholfogyasztását, miután felfedezte terhességét, a kockázatok továbbra is megfigyelhetők voltak mindkét nem esetében.

A súlyos alkoholfogyasztás korábbi tanulmányaiból elég sokat tudunk a prenatális kimenetelekre, különösen a koraszülésre és a növekedési korlátozásra, valamint az idegrendszeri fejlődésre gyakorolt ​​hatásról, de kifejezetten a mérsékeltebb alkoholexpozícióra összpontosítottunk, mert ez sokkal elterjedtebb

– hangsúlyozta Ludmila Bakhireva professzor.

A tudósok abban reménykednek, hogy cikkük arra ösztönzi a terhes nőket: kerüljék a szeszes italt. Remélik, hogy a jövőben nagyobb léptékben is tanulmányozhatják a témát.

− Úgy gondolom, hogy ez a tanulmány, valamint a korábbi preklinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy még a mérsékelt alkoholfogyasztásnak is lehetnek negatív hatásai − idézi a Mirror a tudóst.