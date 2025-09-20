Az ital, aminek te sem tudsz ősszel ellenállni – Így hat a szervezetünkre a must túlzásba vitt fogyasztása

A must valódi kis vitaminbomba, amelynek számos jótékony hatása ismert, tele van fontos vitaminokkal, erősíti az immunrendszert, segít a megfázásos időszakokban is egészségesnek maradni, mindemellett gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást. A túlzott fogyasztás hosszú távon azonban ártalmas lehet. Amennyiben valaki túl sok mustot iszik, az bizony igen kellemetlen állapotot eredményezhet, amelyet érdemes elkerülni. Ezt az édes nedűt a legtöbben az egészség szimbólumaként ismerik, ráadásul az íze is mennyei, valóságos desszert. Azonban az elfogyasztott mennyiségnek fontos szerep van! A must káros hatása a túlfogyasztás esetében keletkezik.

A mustmérgezés nemgyerekjáték: erre figyeljünk, ha nem akarunk belebetegedni.

Fotó: David Prado Perucha / Shutterstock

A must mérgezést nem szabad félvállról venni: a must káros hatásai

Az őszi időszakban sok család készít otthon saját mustot, vagy látogat el szüreti fesztiválokra, ahol kóstolni lehet az italból. A mértékletesség azonban ebben az esetben is kulcsfontosságú, hiszen a must nemcsak jótékony hatásokat hordoz, hanem kockázatokat is. A mustmérgezés főleg akkor alakul ki, ha valaki túl sokat iszik a frissen préselt szőlőléből. Ez az ital ugyanis igencsak bővelkedik szőlőcukorban, ami gyors energiát ad, ugyanakkor hatalmas terhet ró az emésztőrendszerre. Egyetlen pohárban akár 20–25 gramm cukor is lehet, ami a szervezet számára valóságos cukorsokkot okoz.

A túlzott mennyiség puffadáshoz, erjedéshez és bélpanaszokhoz vezet. Az emésztőenzimek nem mindig képesek feldolgozni a hirtelen bevitt cukormennyiséget, ezért az erjedés a belekben indul meg, mindez kellemetlen érzéssel párosul: gázképződéssel, hasi fájdalommal és hasmenéssel járhat.

Különösen veszélyes lehet a must azoknak, akik érzékenyek a fruktózra vagy hajlamosak az emésztőrendszeri problémákra. A gyermekek és az idősek szervezete is sérülékenyebb, ezért náluk hamarabb jelentkezhetnek a mérgezésszerű tünetek. Az is fokozza a kockázatot, hogy a frissen préselt must hamar erjedni kezd, így már enyhe alkoholtartalommal együtt kerülhet a pohárba – ez pedig váratlanul hathat a szervezetre.

Jelek, amelyeket nem szabad félvállról venni

A mustmérgezés tünetei többnyire gyorsan jelentkeznek a fogyasztás után. Az első jelek közé tartozik a hányinger, a puffadás, a kínzó görcsös hasi fájdalom és a hasmenés. A szervezet próbál megszabadulni a felesleges cukortól és az erjedés melléktermékeitől, ezért viszonylag gyors reakciók alakulnak ki. Súlyosabb esetben jelentős hányás, fejfájás, szédülés és gyengeség is felléphet. Ezek a panaszok nagyon hasonlíthatnak az ételmérgezéshez, ezért gyakran nehéz azonnal felismerni, hogy valójában az egészségesnek vélt ital a valódi kiváltó ok. A különbség az, hogy mustmérgezés esetén általában nem baktérium vagy kórokozó a bűnös, hanem a túlzott cukorterhelés és az erjedési folyamat áll a háttérben. Ha valaki egyszerre több pohárral iszik belőle, főleg éhgyomorra, a panaszok kialakulása szinte garantált. Nem egyforma hatással van mindenkire.