Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Friderika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Az ital, aminek te sem tudsz ősszel ellenállni – Így hat a szervezetünkre a must túlzásba vitt fogyasztása

Az ital, aminek te sem tudsz ősszel ellenállni – Így hat a szervezetünkre a must túlzásba vitt fogyasztása

hasmenés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 17:45
betegségmustszüretmérgezés
A szüret idején sok család asztalára kerül a frissen préselt szőlő, amelyet édes íze miatt gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen fogyasztanak. Azonban kevesen tudják, hogy ennek túlzásba vitt fogyasztása mustmérgezéshez vezethet. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a must káros hatásával kapcsolatban!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A must valódi kis vitaminbomba, amelynek számos jótékony hatása ismert, tele van fontos vitaminokkal, erősíti az immunrendszert, segít a megfázásos időszakokban is egészségesnek maradni, mindemellett gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást. A túlzott fogyasztás hosszú távon azonban ártalmas lehet. Amennyiben valaki túl sok mustot iszik, az bizony igen kellemetlen állapotot eredményezhet, amelyet érdemes elkerülni. Ezt az édes nedűt a legtöbben az egészség szimbólumaként ismerik, ráadásul az íze is mennyei, valóságos desszert. Azonban az elfogyasztott mennyiségnek fontos szerep van! A must káros hatása a túlfogyasztás esetében keletkezik.

mustmérgezés, egy női és egy férfi kéz szőlőfürtöt tart a szüret során
A mustmérgezés nemgyerekjáték: erre figyeljünk, ha nem akarunk belebetegedni.
Fotó: David Prado Perucha /  Shutterstock 

A must mérgezést nem szabad félvállról venni: a must káros hatásai

Az őszi időszakban sok család készít otthon saját mustot, vagy látogat el szüreti fesztiválokra, ahol kóstolni lehet az italból. A mértékletesség azonban ebben az esetben is kulcsfontosságú, hiszen a must nemcsak jótékony hatásokat hordoz, hanem kockázatokat is. A mustmérgezés főleg akkor alakul ki, ha valaki túl sokat iszik a frissen préselt szőlőléből. Ez az ital ugyanis igencsak bővelkedik szőlőcukorban, ami gyors energiát ad, ugyanakkor hatalmas terhet ró az emésztőrendszerre. Egyetlen pohárban akár 20–25 gramm cukor is lehet, ami a szervezet számára valóságos cukorsokkot okoz.

A túlzott mennyiség puffadáshoz, erjedéshez és bélpanaszokhoz vezet. Az emésztőenzimek nem mindig képesek feldolgozni a hirtelen bevitt cukormennyiséget, ezért az erjedés a belekben indul meg, mindez kellemetlen érzéssel párosul: gázképződéssel, hasi fájdalommal és hasmenéssel járhat.

 Különösen veszélyes lehet a must azoknak, akik érzékenyek a fruktózra vagy hajlamosak az emésztőrendszeri problémákra. A gyermekek és az idősek szervezete is sérülékenyebb, ezért náluk hamarabb jelentkezhetnek a mérgezésszerű tünetek. Az is fokozza a kockázatot, hogy a frissen préselt must hamar erjedni kezd, így már enyhe alkoholtartalommal együtt kerülhet a pohárba – ez pedig váratlanul hathat a szervezetre.

  • Jelek, amelyeket nem szabad félvállról venni

A mustmérgezés tünetei többnyire gyorsan jelentkeznek a fogyasztás után. Az első jelek közé tartozik a hányinger, a puffadás, a kínzó görcsös hasi fájdalom és a hasmenés. A szervezet próbál megszabadulni a felesleges cukortól és az erjedés melléktermékeitől, ezért viszonylag gyors reakciók alakulnak ki. Súlyosabb esetben jelentős hányás, fejfájás, szédülés és gyengeség is felléphet. Ezek a panaszok nagyon hasonlíthatnak az ételmérgezéshez, ezért gyakran nehéz azonnal felismerni, hogy valójában az egészségesnek vélt ital a valódi kiváltó ok. A különbség az, hogy mustmérgezés esetén általában nem baktérium vagy kórokozó a bűnös, hanem a túlzott cukorterhelés és az erjedési folyamat áll a háttérben. Ha valaki egyszerre több pohárral iszik belőle, főleg éhgyomorra, a panaszok kialakulása szinte garantált. Nem egyforma hatással van mindenkire.

a must hatása az egészségre negatív is lehet
A must ízletes, de túlzásba vitt mennyisége már káros lehet.
Fotó: Dora Zett /  Shutterstock 

A gyerekek szervezetére a magas cukortartalom arányaiban sokkal nagyobb terhelést jelent. Ráadásul náluk a bélflóra is érzékenyebb, így a puffadás és a hasmenés hamarabb, jóval hevesebben jelentkezhet. Az idősebbeknél pedig a szervezet lassabb anyagcseréje és a gyakran fennálló krónikus betegségek – például cukorbetegség, szív- és érrendszeri problémák – fokozzák a kockázatot. Náluk a kiszáradás is gyorsabban bekövetkezhet, ami különösen veszélyes állapothoz vezethet. Emiatt a mustmérgezés tüneteit soha nem szabad félvállról venni, ha gyerek vagy idős ember érintett: számukra már egy kisebb mennyiség is komoly megterhelést okozhat.

  • Elsősegély és kezelés – Mit lehet tenni, ha baj van?

A mustmérgezés legtöbbször otthoni körülmények között is kezelhető, ha a tünetek enyhék. A legfontosabb a folyadékpótlás, mivel a hasmenés és hányás gyorsan kiszáradáshoz vezethet. Ajánlott tiszta vizet vagy enyhén sós oldatot fogyasztani, amely segíti a szervezet elektrolit-egyensúlyát helyreállítani. Pihenés és kímélő diéta is szükséges lehet, például főtt rizs vagy burgonya, pirítós, sós keksz. Ez szintén elősegítheti, felgyorsíthatja a gyógyulást. Ha azonban a tünetek súlyosabbak, erős görcsök, ismétlődő hányás, szédülés, kiszáradás jelei észlelhetőek, akkor mielőbb orvosi segítségre van szükség. Kórházi körülmények között infúziós folyadékpótlásra is sor kerülhet. Ilyen súlyos esetekben – főleg, ha mindez legyengült szervezettel párosul – különösen fontos a gyors reakció, mert náluk a kiszáradás sokkal hamarabb és intenzívebben jelentkezik. Érdemes lehet kerülni 1-2 hétig a szőlőt és a magas fruktóztartalmú ételeket. Esetleg segíthet a fruktózbontó enzim beszedése, hogy gyorsabban ürüljön a sok gyümölcscukor.

  • Hogyan előzhető meg a must káros hatása?

Bár a must édes és csábító, érdemes egyszerre csak egy-két pohárral inni belőle a negatív hatások elkerülése céljából. Nem tanácsos éhgyomorra fogyasztani, mert a gyors felszívódás fokozza a panaszokat. A hűtés is fontos, hiszen a szobahőmérsékleten tartott must már akár néhány óra alatt erjedni kezd. Gyermekeknek csak kis mennyiséget adjunk, és figyeljük, hogyan reagál rá a szervezetük. Akinek cukorbetegsége, inzulinrezisztenciája vagy emésztőrendszeri betegsége van, annak érdemes teljesen elkerülnie a must kortyolgatását, hiszen számukra a rengeteg cukor akár életveszélyes állapotot idézhet elő. Ezeket a szabályokat betartva megelőzhető, hogy az örömforrásból kellemetlen élmény váljék.

A must hatása az egészségre

A must valójában nem ellenség, éppen ellenkezőleg, számos jótékony hatása is ismert. Tele van vitaminokkal, különösen a C-vitamin és B-vitamin tartalma igen magas, ásványi anyagokkal, mint a kálium, magnézium és antioxidánsokkal, amelyek segítik a szervezet védekezőképességét. A szőlőlében található polifenolok hozzájárulnak a szív- és érrendszeri egészséghez, és a vérkeringést is javíthatják. Ugyanakkor a magas cukortartalom hátrány is lehet: könnyen megemeli a vércukorszintet, hizlal, és erjedés közben kellemetlen mellékhatásokat okoz. A must tehát egyszerre lehet szuperélelmiszer és veszélyforrás – a kulcs mindig az mértékletességben és persze a fizikai állapotban, alapbetegségek jellegében rejlik.

Ha érdekel a szőlő és a must készítése, eltevése, az alábbi videót feltétlenül nézd meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu