Az ital, aminek te sem tudsz ősszel ellenállni – Így hat a szervezetünkre a must túlzásba vitt fogyasztása

A must valódi kis vitaminbomba, amelynek számos jótékony hatása ismert, tele van fontos vitaminokkal, erősíti az immunrendszert, segít a megfázásos időszakokban is egészségesnek maradni, mindemellett gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást. A túlzott fogyasztás hosszú távon azonban ártalmas lehet. Amennyiben valaki túl sok mustot iszik, az bizony igen kellemetlen állapotot eredményezhet, amelyet érdemes elkerülni. Ezt az édes nedűt a legtöbben az egészség szimbólumaként ismerik, ráadásul az íze is mennyei, valóságos desszert. Azonban az elfogyasztott mennyiségnek fontos szerep van! A must káros hatása a túlfogyasztás esetében keletkezik.
Az őszi időszakban sok család készít otthon saját mustot, vagy látogat el szüreti fesztiválokra, ahol kóstolni lehet az italból. A mértékletesség azonban ebben az esetben is kulcsfontosságú, hiszen a must nemcsak jótékony hatásokat hordoz, hanem kockázatokat is. A mustmérgezés főleg akkor alakul ki, ha valaki túl sokat iszik a frissen préselt szőlőléből. Ez az ital ugyanis igencsak bővelkedik szőlőcukorban, ami gyors energiát ad, ugyanakkor hatalmas terhet ró az emésztőrendszerre. Egyetlen pohárban akár 20–25 gramm cukor is lehet, ami a szervezet számára valóságos cukorsokkot okoz.
A túlzott mennyiség puffadáshoz, erjedéshez és bélpanaszokhoz vezet. Az emésztőenzimek nem mindig képesek feldolgozni a hirtelen bevitt cukormennyiséget, ezért az erjedés a belekben indul meg, mindez kellemetlen érzéssel párosul: gázképződéssel, hasi fájdalommal és hasmenéssel járhat.
Különösen veszélyes lehet a must azoknak, akik érzékenyek a fruktózra vagy hajlamosak az emésztőrendszeri problémákra. A gyermekek és az idősek szervezete is sérülékenyebb, ezért náluk hamarabb jelentkezhetnek a mérgezésszerű tünetek. Az is fokozza a kockázatot, hogy a frissen préselt must hamar erjedni kezd, így már enyhe alkoholtartalommal együtt kerülhet a pohárba – ez pedig váratlanul hathat a szervezetre.
A mustmérgezés tünetei többnyire gyorsan jelentkeznek a fogyasztás után. Az első jelek közé tartozik a hányinger, a puffadás, a kínzó görcsös hasi fájdalom és a hasmenés. A szervezet próbál megszabadulni a felesleges cukortól és az erjedés melléktermékeitől, ezért viszonylag gyors reakciók alakulnak ki. Súlyosabb esetben jelentős hányás, fejfájás, szédülés és gyengeség is felléphet. Ezek a panaszok nagyon hasonlíthatnak az ételmérgezéshez, ezért gyakran nehéz azonnal felismerni, hogy valójában az egészségesnek vélt ital a valódi kiváltó ok. A különbség az, hogy mustmérgezés esetén általában nem baktérium vagy kórokozó a bűnös, hanem a túlzott cukorterhelés és az erjedési folyamat áll a háttérben. Ha valaki egyszerre több pohárral iszik belőle, főleg éhgyomorra, a panaszok kialakulása szinte garantált. Nem egyforma hatással van mindenkire.
A gyerekek szervezetére a magas cukortartalom arányaiban sokkal nagyobb terhelést jelent. Ráadásul náluk a bélflóra is érzékenyebb, így a puffadás és a hasmenés hamarabb, jóval hevesebben jelentkezhet. Az idősebbeknél pedig a szervezet lassabb anyagcseréje és a gyakran fennálló krónikus betegségek – például cukorbetegség, szív- és érrendszeri problémák – fokozzák a kockázatot. Náluk a kiszáradás is gyorsabban bekövetkezhet, ami különösen veszélyes állapothoz vezethet. Emiatt a mustmérgezés tüneteit soha nem szabad félvállról venni, ha gyerek vagy idős ember érintett: számukra már egy kisebb mennyiség is komoly megterhelést okozhat.
A mustmérgezés legtöbbször otthoni körülmények között is kezelhető, ha a tünetek enyhék. A legfontosabb a folyadékpótlás, mivel a hasmenés és hányás gyorsan kiszáradáshoz vezethet. Ajánlott tiszta vizet vagy enyhén sós oldatot fogyasztani, amely segíti a szervezet elektrolit-egyensúlyát helyreállítani. Pihenés és kímélő diéta is szükséges lehet, például főtt rizs vagy burgonya, pirítós, sós keksz. Ez szintén elősegítheti, felgyorsíthatja a gyógyulást. Ha azonban a tünetek súlyosabbak, erős görcsök, ismétlődő hányás, szédülés, kiszáradás jelei észlelhetőek, akkor mielőbb orvosi segítségre van szükség. Kórházi körülmények között infúziós folyadékpótlásra is sor kerülhet. Ilyen súlyos esetekben – főleg, ha mindez legyengült szervezettel párosul – különösen fontos a gyors reakció, mert náluk a kiszáradás sokkal hamarabb és intenzívebben jelentkezik. Érdemes lehet kerülni 1-2 hétig a szőlőt és a magas fruktóztartalmú ételeket. Esetleg segíthet a fruktózbontó enzim beszedése, hogy gyorsabban ürüljön a sok gyümölcscukor.
Bár a must édes és csábító, érdemes egyszerre csak egy-két pohárral inni belőle a negatív hatások elkerülése céljából. Nem tanácsos éhgyomorra fogyasztani, mert a gyors felszívódás fokozza a panaszokat. A hűtés is fontos, hiszen a szobahőmérsékleten tartott must már akár néhány óra alatt erjedni kezd. Gyermekeknek csak kis mennyiséget adjunk, és figyeljük, hogyan reagál rá a szervezetük. Akinek cukorbetegsége, inzulinrezisztenciája vagy emésztőrendszeri betegsége van, annak érdemes teljesen elkerülnie a must kortyolgatását, hiszen számukra a rengeteg cukor akár életveszélyes állapotot idézhet elő. Ezeket a szabályokat betartva megelőzhető, hogy az örömforrásból kellemetlen élmény váljék.
A must valójában nem ellenség, éppen ellenkezőleg, számos jótékony hatása is ismert. Tele van vitaminokkal, különösen a C-vitamin és B-vitamin tartalma igen magas, ásványi anyagokkal, mint a kálium, magnézium és antioxidánsokkal, amelyek segítik a szervezet védekezőképességét. A szőlőlében található polifenolok hozzájárulnak a szív- és érrendszeri egészséghez, és a vérkeringést is javíthatják. Ugyanakkor a magas cukortartalom hátrány is lehet: könnyen megemeli a vércukorszintet, hizlal, és erjedés közben kellemetlen mellékhatásokat okoz. A must tehát egyszerre lehet szuperélelmiszer és veszélyforrás – a kulcs mindig az mértékletességben és persze a fizikai állapotban, alapbetegségek jellegében rejlik.
