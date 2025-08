5 fogfehérítő étel, amely szebbé teszi a mosolyod

Alma

Mindennap egy alma az orvost távol tartja – tartja a mondás, de talán a fogorvost is, hiszen a gyümölcs a ropogós állaga miatt szinte úgy működik, mint egy természetes fogkefe. Evés közben gyengéden súrolja a fogak felszínét, amivel segít eltávolítani arról az ételmaradékokat és a lepedéket. Persze nem váltja ki a fogmosást, de nem is árt, ha napközben elrágcsálsz egyet. Ráadásul az alma magas víztartalma serkenti a nyáltermelést, miközben a savas kémhatása szintén segíthet a fogakon található foltok halványításában. Mindazonáltal ne ess túlzásba a savas gyümölcsökkel, mert a túl sok sav hosszú távon a zománcot is kikezdheti.

Kerüld az elszíneződést okozó ételeket és italokat

Megelőzheted az újabb foltok kialakulását, ha visszafogod az elszíneződést okozó ételeket és italokat. Ilyenek például a

sötét bogyós gyümölcsök;

paradicsomalapú szószok;

curry;

kávé;

fekete tea;

vörösbor;

kóla;

gyümölcslevek;

energiaitalok.

Ha mégis a felsorolt italok valamelyikét fogyasztod, használj szívószálat, hogy csökkentsd a fogakra gyakorolt hatást. Kávéba, teába tehetsz tejet is, így mérséklődik az elszíneződés esélye.

