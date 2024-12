Mindenki rosszul mossa a fogát? Egy orvos most elárulta, hogyan kéne!

A fogmosás egy alap dolog, de rengeteg teória van azzal kapcsolatban, hogy hányszor, mennyi ideig is kell csinálni naponta. Sokan úgy vélik, hogy napi kettő, 2 percen át tartó fogmosás az ideális, de ettől merőben eltérő szakvéleményekkel is találkozhatunk, a fogselyem és a szájvíz bevonásáról nem is beszélve – most pedig egy nagyon fontos dolog derült ki a fogmosással kapcsolatban.

Illusztráció / Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Dr Shaadi Manouchehri fogorvos azt állítja, hogy az a legjobb, ha 2 percen keresztül mossuk a fogunkat fluoridos fogkrémmel, majd nem öblítjük ki vízzel, csak kiköpjük, hogy tudjon dolgozni az anyag – ami amúgy nagyon-nagyon hasznos a fogak számára, de lenyelni nem ajánlatos a fogkrémet.

A szakember azt is elmondta, hogy még fogmosás előtt kell szájvizet és fogselymet alkalmazni, hogy minél tisztábbak legyenek a fogaink, mire eljutunk a fogkefés fogmosásig, ami mondhatjuk úgy is, hogy a "fő attrakció".

A kommentelők vegyesen fogadták Dr Shaadi Manouchehri szakvéleményét, hiszen a legtöbben mindig kiöblítik vízzel a szájukat, miután végeztek a fogmosással, ráadásul sokan nem értették, hogy miért olyan fontos a sorrend – vagyis ezek után is érvényes, hogy mindenki döntse el magának, hogy melyik módszert választja a sok közül.