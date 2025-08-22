„Gyanútlanul mentem fogorvoshoz – ott derült ki a csendben pusztító betegség”

Jamie Haxton, a 29 éves glasgow-i fiatal férfi azt hitte, mindössze egy makacs fogfertőzéssel kell megküzdenie. Ám az ártalmatlannak tűnő probléma mögött valami sokkal súlyosabb lappangott: Hodgkin-limfómát, vagyis vér- és nyirokrendszeri daganatot diagnosztizáltak nála.

A fogorvosnál derült ki a legrosszabb.

Fotó: Vadi Fuoco / Shutterstock

Mindez egy apró csomóval kezdődött az állkapcsa alatt, amely a fertőzés miatt megduzzadt nyirokcsomó következményének tűnt. Jamie hónapokon át szedett antibiotikumot, de a duzzanat nem múlt el. Végül biopsziára és további vizsgálatokra került sor – ekkor vált világossá, hogy súlyos betegségről van szó. A diagnózis sokkolta a fiatal online fitneszedzőt, de eltökélten úgy döntött: nem engedi, hogy a betegség elvegye tőle a mindennapok örömét.

Rájöttem, hogy még mindig tudok edzeni, dolgozni, sétálni és mozogni. Ezek segítenek, hogy lélekben is erős maradjak

– vallotta.

Annyira elszánt maradt, hogy még a fotózásra való felkészülését sem adta fel: orvosai is engedélyt adtak számára, hogy folytassa az öt hónapos edzésprogramját.

Az aktivitás számomra kulcsfontosságú része annak, hogy megbirkózzak ezzel

– mondta Jamie.

A helyzetet még fájdalmasabbá tette, hogy a diagnózis után alig egy héttel a család egyik másik tagjánál is rákot állapítottak meg. A megpróbáltatások azonban nem szétszakították, hanem inkább összekovácsolták a családot. Együtt döntöttek úgy, hogy részt vesznek a Beatson Cancer Charity jótékonysági sétáján, az Off The Beatson Tracken, amelyet augusztus 24-én rendeznek Glasgowban. A 10 kilométeres útvonal a Riverside Múzeumtól indul, érinti a Beatson rákközpontot, majd visszatér a kiindulóponthoz, írja a Mirror.

Jamie és hét családtagja közösen indul majd a megmérettetésen.

Úgy érzem, minél több ember vesz részt, annál erősebb az üzenet. Különleges érzés, hogy együtt tehetünk valami fontosat

– nyilatkozta.

A fiatal férfi már most túlteljesítette adománygyűjtési célját: az eredetileg kitűzött 500 font négyszeresét sikerült összegyűjtenie. „

Egészen elképesztő, mennyi támogatást kaptam. Megható, mennyien osztották meg az oldalt és mennyien adományoztak. Ez óriási erőt ad, hogy tovább küzdjek

– mondta Jamie.