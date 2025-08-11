Áttörés: nemsokára piacra dobhatják az első férfi fogamzásgátló tablettát

A férfi fogamzásgátlók új korszaka következhet.
Képzeld el, hogy a férfiak is bevehetnek egy egyszerű tablettát, és biztonságosan megelőzhetik a nem kívánt terhességet. Mindenféle kellemetlen mellékhatás nélkül. Az YCT-529 nevű, hormonmentes, szájon át szedhető gyógyszer első emberi tesztjei ígéretes eredményeket hoztak.
A készítményt fejlesztő YourChoice Therapeutics kutatói 16 egészséges férfin próbálták ki a tablettát, akik 32 és 59 év közöttiek voltak, és korábban már átestek vazektómián. A résztvevők különböző dózisokat kaptak, és volt, aki éhgyomorra, más pedig étkezés után vette be a készítményt.
[...] a férfiaknak szánt fogamzásgátló tabletta nem befolyásolta a szexuális vágyat vagy a hangulatot.
– nyilatkozta Dr. Nadja Mannowetz, a tanulmány vezető szerzője és a YourChoice Therapeutics tudományos igazgatója Business Wire-nek.
De a szívritmust, a tesztoszteronszintet, és a gyulladásos markereket sem befolyásolta a tabletta. Tehát semmilyen mellékhatás nem jelentkezett.
A trükk egy RAR-α nevű fehérjében rejlik. Ez a fehérje a retinsavhoz (A-vitamin-származék) kötődik, ami kulcsszerepet játszik a spermiumok fejlődésében. Az YCT-529 blokkolja ezt a kapcsolatot, így gátolja a spermiumtermelést – anélkül, hogy máshol komoly változást okozna a szervezetben.
Korábbi állatkísérleteken keresztül azt is kimutatták, hogy a tabletta hatása teljesen visszafordítható: mindössze 6 hét szünet után minden visszaáll a normál működésre.
Jelenleg a férfiaknak két fogamzásgátló módszer közül lehet választani: óvszer vagy vazektómia. Az utóbbi visszafordíthatatlan megoldásnak számít. Az óvszer pedig nem minden esetben nyújt 100%-os védelmet. Az elmúlt évtizedekben számos kutatás próbált alternatívát találni, de a legtöbb fejlesztés hormonális alapon működött, így gyakran jártak kellemetlen mellékhatásokkal.
A hormonmentes férfi fogamzásgátló tabletta ezzel szemben egy teljesen új, mellékhatásmentes irányt képvisel.
A mostani eredmények még csak az első lépést jelentik: a következő fázisban nagyobb mintán fogják vizsgálni a tabletta hatását a spermiumszámra és a hosszú távú biztonságra. Jó hír, hogy a következő klinikai vizsgálat már el is indult Új-Zélandon.
Akash Bakshi, a YourChoice Therapeutics vezérigazgatója így fogalmazott a tablettáról:
[...] potenciálisan forradalmi hatással lehet egy olyan egészségügyi szegmensre, ami több mint másfél évszázada stagnál
Ha a további vizsgálatok is hasonlóan kedvező eredményeket mutatnak, akkor a férfi fogamzásgátló tabletta a mindennapi élet részévé válhat. Ezzel egy olyan jövőt képzelhetünk el, ahol a védekezés felelőssége valóban megoszlik a párok között.
Így működnek jelenleg a fogamzásgátlás különböző módszerei:
