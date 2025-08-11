AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áttörés: nemsokára piacra dobhatják az első férfi fogamzásgátló tablettát

védekezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 20:45
tudományfogamzásgátló tablettaóvszerkutatás
Szuper hírek! Egy új kutatás szerint közelebb vagyunk a férfi fogamzásgátlás forradalmához, mint valaha.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A férfi fogamzásgátlók új korszaka következhet. 

gyógyszer, férfi fogamzásgátló, tabletta, kapszula, gyógyszer
Áttörés történt a férfi fogamzásgátló tabletták kutatásában
Fotó: Kmpzzz /  Shutterstock 

Képzeld el, hogy a férfiak is bevehetnek egy egyszerű tablettát, és biztonságosan megelőzhetik a nem kívánt terhességet. Mindenféle kellemetlen mellékhatás nélkül. Az YCT-529 nevű, hormonmentes, szájon át szedhető gyógyszer első emberi tesztjei ígéretes eredményeket hoztak. 

A készítményt fejlesztő YourChoice Therapeutics kutatói 16 egészséges férfin próbálták ki a tablettát, akik 32 és 59 év közöttiek voltak, és korábban már átestek vazektómián. A résztvevők különböző dózisokat kaptak, és volt, aki éhgyomorra, más pedig étkezés után vette be a készítményt.

Az eredmény? 

[...] a férfiaknak szánt fogamzásgátló tabletta nem befolyásolta a szexuális vágyat vagy a hangulatot.

 – nyilatkozta Dr. Nadja Mannowetz, a tanulmány vezető szerzője és a YourChoice Therapeutics tudományos igazgatója Business Wire-nek

De a szívritmust, a tesztoszteronszintet, és a gyulladásos markereket sem befolyásolta a tabletta. Tehát semmilyen mellékhatás nem jelentkezett. 

Hogyan működik a hormonmentes férfi fogamzásgátló? 

A trükk egy RAR-α nevű fehérjében rejlik. Ez a fehérje a retinsavhoz (A-vitamin-származék) kötődik, ami kulcsszerepet játszik a spermiumok fejlődésében. Az YCT-529 blokkolja ezt a kapcsolatot, így gátolja a spermiumtermelést – anélkül, hogy máshol komoly változást okozna a szervezetben. 

Korábbi állatkísérleteken keresztül azt is kimutatták, hogy a tabletta hatása teljesen visszafordítható: mindössze 6 hét szünet után minden visszaáll a normál működésre. 

Miért ekkora dolog a hormonmentes, tablettás férfi fogamzásgátlás?

Jelenleg a férfiaknak két fogamzásgátló módszer közül lehet választani: óvszer vagy vazektómia. Az utóbbi visszafordíthatatlan megoldásnak számít. Az óvszer pedig nem minden esetben nyújt 100%-os védelmet. Az elmúlt évtizedekben számos kutatás próbált alternatívát találni, de a legtöbb fejlesztés hormonális alapon működött, így gyakran jártak kellemetlen mellékhatásokkal. 

férfi fogamzásgátló, tabletta, gyógyszer, gyógyszertár, polcok, gyógyszerek
Lehet, hogy hamarosan valóban új fogamzásgátlási alternatíva kerül fel a polcokra.
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

A hormonmentes férfi fogamzásgátló tabletta ezzel szemben egy teljesen új, mellékhatásmentes irányt képvisel. 

Mire számíthatunk a továbbiakban? 

A mostani eredmények még csak az első lépést jelentik: a következő fázisban nagyobb mintán fogják vizsgálni a tabletta hatását a spermiumszámra és a hosszú távú biztonságra. Jó hír, hogy a következő klinikai vizsgálat már el is indult Új-Zélandon. 

Akash Bakshi, a YourChoice Therapeutics vezérigazgatója így fogalmazott a tablettáról: 

[...] potenciálisan forradalmi hatással lehet egy olyan egészségügyi szegmensre, ami több mint másfél évszázada stagnál

Ha a további vizsgálatok is hasonlóan kedvező eredményeket mutatnak, akkor a férfi fogamzásgátló tabletta a mindennapi élet részévé válhat. Ezzel egy olyan jövőt képzelhetünk el, ahol a védekezés felelőssége valóban megoszlik a párok között. 

Így működnek jelenleg a fogamzásgátlás különböző módszerei:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu