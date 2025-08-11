Amikor a szomjúság már beteges és életveszélyes - Polidipszia

A beteges szomjúság csillapíthatatlan, még liternyi víz sem enyhíti az érzést. A háttérben nemcsak testi okok, hanem pszichés zavarok is állhatnak. A polidipszia a kezdődő cukorbetegség tünetei között is szerepel, de mentális problémákra is utalhat. Mivel a test nátriumegyensúlya is felborulhat, a túlzott vízivás akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Fontos tehát felismerni a jeleket, és időben segítséget kérni – olvasható a Fanny magazinban.
A beteges szomjúság nem függ a külső hőmérséklettől vagy fizikai aktivitástól. A polidipszia betegségben érintettek gyakran napi 4-10 liternél is több folyadékot fogyasztanak el, anélkül, hogy enyhülnének a panaszaik. Ehhez társulhat gyakori vizelés, álmatlanság, izomgyengeség, ingerlékenység és fejfájás. Előrehaladott esetben a túlzott vízbevitel miatt a szervezet elektrolit-háztartása felborul, különösen a nátriumszint csökken le veszélyes mértékben, ezt nevezzük hiponatrémiának. Ez zavartsághoz, görcsrohamokhoz és akár kómához is vezethet. A tünetek nem mindig egyértelműek, ezért sokáig rejtve maradhat a probléma.
A polidipszia lehet elsődleges vagy másodlagos jelenség. Másodlagosan leggyakrabban a cukorbetegség egyik korai tüneteként jelenik meg, amikor a magas vércukorszint vízvesztést okoz. A diabetes insipidus nevű, ritkább hormonális betegség szintén extrém folyadékvesztéssel jár, amit a szervezet vízfogyasztással próbál pótolni. Egy pszichés betegség, a pszichogén polidipszia is okozhatja a csillapíthatatlan és állandó szomjúságot, az ebben szenvedőknél a vízivás kényszeres, gyakran mások elől titkolva történik. Leggyakrabban más pszichiátriai kórképekhez társul, például skizofréniához, szorongáshoz vagy kényszerbetegséghez. Ilyenkor a vízivás nem a test szükséglete, hanem lelki feszültség oldása miatt történik. Ritkán bizonyos gyógyszerek mellékhatása vagy agyi sérülés, tumor is okozhatja a szomjúságközpont túlzott aktivációját. A diagnózis felállításához alapos belgyógyászati és pszichiátriai kivizsgálás szükséges.
A terápia mindig az ok feltárásán alapul. Ha a polidipsziát cukorbetegség vagy hormonális zavar okozza, az alapbetegség kezelése a megoldás kulcsa. Pszichogén polidipszia esetén pszichoterápia, viselkedésterápia és bizonyos esetekben gyógyszeres kezelés is szóba jöhet. Fontos a napi vízfogyasztás tudatos korlátozása és a folyadékbevitel ellenőrzése – ehhez orvosi felügyelet szükséges. Súlyos hiponatrémia vagyis nátriumhiány esetén kórházi ellátásra is szükség lehet, intravénás elektrolitpótlással. A terápiás cél nem a vízfogyasztás teljes elhagyása, hanem az élettanilag megfelelő, 2-2,5 literes napi mennyiség elérése. Rendszeres orvosi kontroll, vér- és vizeletvizsgálatok segítenek az állapot követésében. A kezelés sikeressége jelentősen javul, ha a beteg együttműködő és családi támogatást is kap.
A nyári kánikulában természetes, hogy megnő a folyadékigény, mivel a test izzadással próbálja szabályozni a hőháztartást. Polidipsziában azonban a szomjúság nem a hőségre adott élettani válasz, hanem túlzó és kényszeres. Ezért nyáron különösen nehéz lehet a kóros vízivás megkülönböztetése a normális folyadékpótlástól. A betegek ilyenkor hajlamosak még több vizet inni, ami a környezetük számára nem is feltűnő. Fontos tehát az egyéni különbségek figyelembevétele: ha valaki hőség idején is napi 6-8 liternél több folyadékot fogyaszt, és ez nem enyhíti a szomjúságát, érdemes orvosi kivizsgálást kérni. A túlzott vízfogyasztás nem véd meg a hőgutától, sőt, súlyos elektrolitzavarhoz vezethet.
A cukorbetegség legfontosabb jelei és hogy mire érdemes odafigyelni, az alábbi videóból kiderül.
