Amikor a szomjúság már beteges és életveszélyes - Polidipszia

A beteges szomjúság csillapíthatatlan, még liternyi víz sem enyhíti az érzést. A háttérben nemcsak testi okok, hanem pszichés zavarok is állhatnak. A polidipszia a kezdődő cukorbetegség tünetei között is szerepel, de mentális problémákra is utalhat. Mivel a test nátriumegyensúlya is felborulhat, a túlzott vízivás akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Fontos tehát felismerni a jeleket, és időben segítséget kérni – olvasható a Fanny magazinban.

Beteges szomjúság - Semennyi víz nem képes csillapítani

Beteges szomjúság - Ezekre a tünetekre figyeljünk!

A beteges szomjúság nem függ a külső hőmérséklettől vagy fizikai aktivitástól. A polidipszia betegségben érintettek gyakran napi 4-10 liternél is több folyadékot fogyasztanak el, anélkül, hogy enyhülnének a panaszaik. Ehhez társulhat gyakori vizelés, álmatlanság, izomgyengeség, ingerlékenység és fejfájás. Előrehaladott esetben a túlzott vízbevitel miatt a szervezet elektrolit-háztartása felborul, különösen a nátriumszint csökken le veszélyes mértékben, ezt nevezzük hiponatrémiának. Ez zavartsághoz, görcsrohamokhoz és akár kómához is vezethet. A tünetek nem mindig egyértelműek, ezért sokáig rejtve maradhat a probléma.

Testi és lelki háttér

A polidipszia lehet elsődleges vagy másodlagos jelenség. Másodlagosan leggyakrabban a cukorbetegség egyik korai tüneteként jelenik meg, amikor a magas vércukorszint vízvesztést okoz. A diabetes insipidus nevű, ritkább hormonális betegség szintén extrém folyadékvesztéssel jár, amit a szervezet vízfogyasztással próbál pótolni. Egy pszichés betegség, a pszichogén polidipszia is okozhatja a csillapíthatatlan és állandó szomjúságot, az ebben szenvedőknél a vízivás kényszeres, gyakran mások elől titkolva történik. Leggyakrabban más pszichiátriai kórképekhez társul, például skizofréniához, szorongáshoz vagy kényszerbetegséghez. Ilyenkor a vízivás nem a test szükséglete, hanem lelki feszültség oldása miatt történik. Ritkán bizonyos gyógyszerek mellékhatása vagy agyi sérülés, tumor is okozhatja a szomjúságközpont túlzott aktivációját. A diagnózis felállításához alapos belgyógyászati és pszichiátriai kivizsgálás szükséges.