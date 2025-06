Elképesztő, de ez az ital még a víznél is jobban hidratál: az orvosok szerint ezt kortyold a nyári kánikulában

Ugye te is megszomjaztál ebben az óriási kánikulában? Most megsúgjuk neked, hogy van egy olyan ital, ami még a víznél is jobban hidratál. Az orvos szerint ezt kortyold, ha szeretnéd elkerülni a kiszáradást és élvezni a jó időt.

Nyáron kevésbé vagyunk éhesek, azonban a szomjúság gyakran ránk tör. Ilyenkor a legtöbben egy hideg vizespalackért vagy üdítőért nyúlnak, azonban szinte mindenkinek a hűtőjében megtalálható egy olyan ital, ami még a víznél is jobban hidratál. Ez az ital még a víznél is jobban hidratál

Fotó: Catherine Falls Commercial / GettyImages Szinte minden hűtőben ott lapul, mégsem gondolnád, hogy elképesztően hidratál A legmelegebb hónapokban a magas hőmérséklet és az izzadás miatt a szervezet sokkal több folyadékot veszít, mint máskor. Ilyenkor ezért kulcsfontosságú a megfelelő hidratálás, amivel megelőzhetjük a kiszáradást, hozzájárulhatunk testünk hőszabályozásához, a megfelelő emésztéshez és méregtelenítéshez, támogathatjuk a szív- és érrendszer működését, valamint segíthetünk megőrizni a bőr rugalmasságát. A csodaital, ami még a víznél is jobban hidratál Mielőtt azonban a vizespalack után nyúlnál, kétszer is gondold át, hogy valóban ez lehet-e a legjobb megoldás. Dr. Natasha Fernando, a Medichecks igazgatója ugyanis azt tanácsolja, hogy víz helyett igyál inkább tejet, ami cukor-, fehérje- és zsírtartalmának köszönhetően hozzájárul ahhoz, hogy a folyadék lassabban távozzon a szervezetedből, így már egy pohár segít abban, hogy hosszabb ideig hidratált maradj. A tej nátriumot is tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a szervezet hosszabb ideig tartsa meg a vizet, ami segíti a hidratáltságot – magyarázta a szakértő a Metronak adott interjúban, valamint kifejtette, hogy ez az állítás nemcsak a tehéntejre igaz, hanem a növényi alapú opciókra is, például a szójatejre. Hidratálj tejjel, az előnyödre válhat

Fotó: izzetugutmen / GettyImages Egyéb opciók hidratáláshoz Az orvos továbbá megemlíti a görögdinnyét, a kókuszvizet, valamint az uborkalevet is, amelyek szintén nagyon jó opciók lehetnek kánikulában. Sőt, feltehetően már te is hallottál arról, hogy még egy forró ital elkortyolása is segíthet lehűteni azáltal, hogy megizzaszt. A chilipaprika például kimondottan népszerű azokban az országokban, ahol jellemző a meleg éghajlat. Ebben szerepet játszhat, hogy a csípős íz szintén megizzaszt, hasonlóan egy csésze forró teához. Figyelj azonban arra, ha a páratartalom magas és sok ruhát viselsz, akkor még nagyobb meleged lehet ezektől. Így a legjobban akkor jársz, ha a hideg tejnél maradsz. Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan hidratálj megfelelően: