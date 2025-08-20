Hialuronsav a tányéron – így egyél a belső hidratálásért

Ahogy idősödünk, a szervezetünk hialuronsav-termelése fokozatosan csökken. Ennek következménye, hogy a bőr szárazabbá, kevésbé feszessé válhat, az ízületek pedig merevebbek lesznek. A folyamatot befolyásolhatják genetikai tényezők, környezeti hatások (például a napfény vagy a szennyezett levegő), és a táplálkozásunk is.

A hialuronsav elengedhetetlen a porcok és ízületek egészségéhez.

Fotó: Shutterstock

Hogyan pótolhatjuk a hialuronsavat?

Sokan külsőleg próbálják pótolni a hiányt, ami hasznos lehet, de érdemes belülről is támogatni a folyamatot. Bizonyos ételek közvetlenül tartalmazzák a hialuronsavat vagy annak az előanyagaiként szolgáló tápanyagokat, más fogások pedig segíthetnek lassítani a lebomlását. Ha rendszeresen beillesztjük ezeket a táplálékokat az étrendünkbe, hosszú távon hozzájárulhatunk a bőrünk és az ízületeink egészségéhez. Íme öt olyan élelmiszer, amely finom, változatosan elkészíthető, de mindenekelőtt értékes hialuronsav-forrás.

A csontlevest nem véletlenül tartották orvoságnak már a nagyanyáink is.

Fotó: irina2511 / Shutterstock

1. Csontleves

A csontleves nem véletlenül szerepel generációk óta a gyógyító, erősítő ételek listáján. Ha hosszú órákon át főzzük a csontokat és a kötőszöveteket, azokból kioldódnak a hialuronsav és a kollagén mellett más fontos vegyületek is, mint a glükózamin és a kondroitin. Ezek mind hozzájárulhatnak a porcok, ízületek és a bőr egészségéhez. Egy tányér forró csontleves nemcsak testet-lelket melengető, de belülről is segíthet értékes tápanyagokkal feltölteni a szervezetet.

A narancs C-vitaminban bővelkedik, ami fontos a kollagéntermeléshez.

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

2. Narancs

Bár a narancs nem tartalmaz hialuronsavat, mégis fontos szereplő a listán. Tele van C-vitaminnal, amely elengedhetetlen a kollagénképzéshez, és antioxidánsként védi a bőrt az UV-sugárzás okozta károsodástól. Emellett olyan növényi vegyületet, naringenint is tartalmaz, amely segíthet gátolni a hialuronsavat lebontó enzimek működését. Ez azt jelenti, hogy a hialuronsav hosszabb ideig hasznosulhat a szervezetben.

A tofu és más szójatermékek fitoösztrogént tartalmaznak.

Fotó: foodcollection via AFP / AFP

3. Tofu

A tofu és más szójatermékek fitoösztrogéneket tartalmaznak, amelyek képesek serkenteni a szervezet hialuronsav-termelését. Ezek a növényi vegyületek az ösztrogénhez hasonlóan támogatják a bőr hidratáltságát, rugalmasságát, és lassíthatják az öregedés jeleit. A tofu ráadásul kiváló fehérjeforrás, így egyszerre tesz jót a bőrnek, az izmoknak és az általános erőnlétnek.