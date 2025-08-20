UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hialuronsav-termelődést segítő ételt majszoló felnőtt nő az otthonában

Hialuronsav a tányéron – így egyél a belső hidratálásért

táplálkozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 19:15
bőrhialuronsavízületszépség
A hialuronsav nevét leginkább a szépségiparból ismerjük: krémek, szérumok, injekciós kezelések alapanyaga. A hialuronsavat ugyanakkor ételekkel is a szervezetünkbe juttathatjuk – mutatjuk, mely fogások segíthetnek belülről táplálni a bőrt és az ízületeket.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Ahogy idősödünk, a szervezetünk hialuronsav-termelése fokozatosan csökken. Ennek következménye, hogy a bőr szárazabbá, kevésbé feszessé válhat, az ízületek pedig merevebbek lesznek. A folyamatot befolyásolhatják genetikai tényezők, környezeti hatások (például a napfény vagy a szennyezett levegő), és a táplálkozásunk is.

hialuronsav, porcok, ízületek, női térd
A hialuronsav elengedhetetlen a porcok és ízületek egészségéhez.
Fotó:  Shutterstock 

Hogyan pótolhatjuk a hialuronsavat?

Sokan külsőleg próbálják pótolni a hiányt, ami hasznos lehet, de érdemes belülről is támogatni a folyamatot. Bizonyos ételek közvetlenül tartalmazzák a hialuronsavat vagy annak az előanyagaiként szolgáló tápanyagokat, más fogások pedig segíthetnek lassítani a lebomlását. Ha rendszeresen beillesztjük ezeket a táplálékokat az étrendünkbe, hosszú távon hozzájárulhatunk a bőrünk és az ízületeink egészségéhez. Íme öt olyan élelmiszer, amely finom, változatosan elkészíthető, de mindenekelőtt értékes hialuronsav-forrás.

hialuronsav, csonteves
A csontlevest nem véletlenül tartották orvoságnak már a nagyanyáink is.
Fotó: irina2511 /  Shutterstock 

1. Csontleves 

A csontleves nem véletlenül szerepel generációk óta a gyógyító, erősítő ételek listáján. Ha hosszú órákon át főzzük a csontokat és a kötőszöveteket, azokból kioldódnak a hialuronsav és a kollagén mellett más fontos vegyületek is, mint a glükózamin és a kondroitin. Ezek mind hozzájárulhatnak a porcok, ízületek és a bőr egészségéhez. Egy tányér forró csontleves nemcsak testet-lelket melengető, de belülről is segíthet értékes tápanyagokkal feltölteni a szervezetet.

hialuronsav, narancsfa, narancsok
A narancs C-vitaminban bővelkedik, ami fontos a kollagéntermeléshez.
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP

2. Narancs 

Bár a narancs nem tartalmaz hialuronsavat, mégis fontos szereplő a listán. Tele van C-vitaminnal, amely elengedhetetlen a kollagénképzéshez, és antioxidánsként védi a bőrt az UV-sugárzás okozta károsodástól. Emellett olyan növényi vegyületet, naringenint is tartalmaz, amely segíthet gátolni a hialuronsavat lebontó enzimek működését. Ez azt jelenti, hogy a hialuronsav hosszabb ideig hasznosulhat a szervezetben.

Hialuronsav, Tofuszeletek tányéron
A tofu és más szójatermékek fitoösztrogént tartalmaznak.
Fotó: foodcollection via AFP /  AFP

3. Tofu 

A tofu és más szójatermékek fitoösztrogéneket tartalmaznak, amelyek képesek serkenteni a szervezet hialuronsav-termelését. Ezek a növényi vegyületek az ösztrogénhez hasonlóan támogatják a bőr hidratáltságát, rugalmasságát, és lassíthatják az öregedés jeleit. A tofu ráadásul kiváló fehérjeforrás, így egyszerre tesz jót a bőrnek, az izmoknak és az általános erőnlétnek.

hialuronsav, kelkáposzta
A kelkáposzta főzve is megőrzi értékes tápanyagai nagy részét.
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  AFP

4. Kelkáposzta 

A kelkáposzta az egyik legtápanyagdúsabb leveles zöldség. Tele van A- és K-vitaminnal, kalciummal, rézzel és mangánnal, de ami a hialuronsav-termelődés szempontjából igazán lényeges, az a magas magnéziumtartalma. A magnézium több száz enzimatikus folyamatban vesz részt, köztük a hialuronsav előállításában. Hiánya nemcsak a bőr hidratáltságát ronthatja, de hosszú távon a csontok és az idegrendszer állapotát is befolyásolhatja.

hialuronsav, mandulaszemek, tenyér
Egy marék mandula remek magnézium- és E-vitamin-forrás.
Fotó: Science Photo Library via AFP /  AFP

5. Mandula

A mandula igazi tápanyagbomba. Magas magnéziumtartalma segíti a hialuronsav-termelést, E-vitamin-tartalma pedig erős antioxidánsként védi a bőrt a káros szabad gyököktől. Emellett fehérjét és egészséges zsírokat is tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez.

A különböző élelmiszerek szerepe összefoglalva

  • Közvetlen források: csontleves – kisebb mennyiségű hialuronsavat és kollagént juttat a szervezetbe.
  • Termelést serkentők: szója és szójaalapú ételek – izoflavonjaik révén fokozhatják a hialuronsav-szintézist.
  • Enzim-támogatók: édesburgonya, répa, hagymafélék – mikrotápanyagaik segítik a bioszintézist.
  • Ásványianyag-bázis: zöld leveles zöldségek – magnéziumtartalmuk révén támogatják az enzimatikus folyamatokat.
  • Lebontás-gátlók: citrusfélék – antioxidáns hatásukkal gátolhatják a hialuronsav korai lebomlását.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu