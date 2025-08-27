Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Iparművészeti Múzeum, Lechner Ödön, Kvíz, Budapest

Te felismered Lechner Ödön híres épületeit? – Kvíz

építész
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 19:15
Lechner Ödön fasorévfordulószületésnapépület
Tudod, melyik múzeumot tervezte Lechner Ödön? Felismered a városokat, ahol szecessziós városházák vagy díszes paloták állnak, amelyek az ő nevéhez fűződnek? A születésnapja évfordulója alkalmából egy játékos kvízzel idézheted fel a magyar építészet egyik legmeghatározóbb mesterének munkásságát. Ha szereted a különleges díszítéseket, a Zsolnay kerámiát és a magyar szecesszió világát, ez a kvíz neked való. Tudd meg, mennyire vagy otthon Lechner örökségében!
Bors
A szerző cikkei

Lechner Ödön a magyar szecesszió egyik legnagyobb alakja. Épületei ma is kiemelkednek a budapesti látképben, de nemcsak a fővárosnak, hanem több vidéki városnak is tervezett. Teszteld kvízünkkel, mennyire ismered a ma 112 éve született magyar építészmester ikonikus munkáit!

Lechner Ödön évfordulós kvíz
Évfordulós kvíz: Lechner Ödön építész, a magyar szecesszió úttörője, királyi tanácsos, a Ferenc József-rend lovagja.
Fotó: Fortepan/Lechner hagyaték

Lechner Ödön-kvíz

Lechner Ödönt gyakran nevezik a „magyar Gaudínak”, hiszen a magyar szecesszió egyik legkiemelkedőbb alakja volt, aki különleges, színes, díszes stílusával örökre beírta a nevét a hazai építészet történetébe. Számos ikonikus épület fűződik a nevéhez, amelyek ma is Budapest és több vidéki város meghatározó látványosságai. A kerámiadíszítés, a népművészeti motívumok és az orientális hatások ötvözése tette egyedivé a művészetét. Most, születésnapjának évfordulója alkalmából egy kvízzel emlékezünk meg róla – vajon te felismered, melyik épület kötődik a nevéhez? 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik híres budapesti épületet tervezte Lechner Ödön?

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu