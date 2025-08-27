Te felismered Lechner Ödön híres épületeit? – Kvíz

Lechner Ödön a magyar szecesszió egyik legnagyobb alakja. Épületei ma is kiemelkednek a budapesti látképben, de nemcsak a fővárosnak, hanem több vidéki városnak is tervezett. Teszteld kvízünkkel, mennyire ismered a ma 112 éve született magyar építészmester ikonikus munkáit!
Lechner Ödönt gyakran nevezik a „magyar Gaudínak”, hiszen a magyar szecesszió egyik legkiemelkedőbb alakja volt, aki különleges, színes, díszes stílusával örökre beírta a nevét a hazai építészet történetébe. Számos ikonikus épület fűződik a nevéhez, amelyek ma is Budapest és több vidéki város meghatározó látványosságai. A kerámiadíszítés, a népművészeti motívumok és az orientális hatások ötvözése tette egyedivé a művészetét. Most, születésnapjának évfordulója alkalmából egy kvízzel emlékezünk meg róla – vajon te felismered, melyik épület kötődik a nevéhez?
