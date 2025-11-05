Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
A magyar Maugli legendája: Hany Istók valóban élt, története pedig misztikusabb, mint gondolnád

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 19:30
Bizonyára ismered a kisfiú, Maugli történetét, akit a farkasok neveltek. Azt viszont lehet, hogy nem tudtad, hogy a Hanságban is volt egy kisfiú, aki a vadonban nőtt fel a 18. században. Ő volt Hany Istók, ebben a cikkben az ő történetét ismerheted meg.
Hany Istók legendája a mai napig kérdéseket vet fel. Lássuk mit tudunk a fiú történetéről.

Hany Istók, legenda, Hanság
Rézkarc Hany Istókról
Fotó: MW archív

Hany Istók, a magyar Maugli legendája

A Hanság, a magyar Maugli otthona  

A Hanság a 18. század leírásai szerint egy igencsak ingoványos vidék volt, tele lápokkal és mocsarakkal. Nem igazán nevezhető ideális lakóhelynek. Pedig a Hanságnak volt lakója, egy kisfiú.

A kisfiú, aki a mocsárban élt

Egy nap 1749-ben történt, hogy két halász különös gyereket fogott ki a vízből. A fiú nem tudott beszélni, meztelen volt és a két férfi szerint úgy úszott, mint egy hal. Volt azonban különösebb dolog is, amit aztán a falubeliek sem tudtak hova tenni. A fiú kezein és lábain úszóhártya szerű bőr feszült.  

Vademberből Hany Istók

A fiút a Kapuvári várba vitték, és az akkori szokások szerint megkeresztelték és nevet is kapott. Miért Hany Istók? A Hany a mocsár neve volt, ahol a fiút találták, István pedig a keresztneve lett.  

Hany Istók, legenda, Hanság
Hany Istók, az elvadult kisfiú, aki legendává vált
Fotó: © Wikipédia

Hany Istók és a civilizáció

Finoman szólva sem jött be a fiúnak az új életforma. A ruhákban kényelmetlenül érezte magát, az ételt nem szerette, inkább csak halon és békákon élt volna.  

Humorát sem díjazta a nép

Istók egy vacsora alkalmával meg akarta viccelni a társaságot, ezért egy kígyót rántott elő a nadrágjából. Nevetés helyett sírás, taps helyett sikoltozás lett a jutalma. A fiú megsértődött és elmenekült, soha nem látták. Állítólag a Rábába vetette magát és visszaúszott a mocsárba.  

Mi igaz a történetből? Ezt valószínűleg sosem tudjuk meg, de egy biztos, Hany Istók története rávilágít, hogy milyen nehéz is lehet a beilleszkedés, ha nem vagyunk toleránsak embertársainkkal.

