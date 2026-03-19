Csodás nárciszmezők: itt szedhetsz saját tavaszi csokrot

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 13:15
A tél végén kevés virág jelzi olyan egyértelműen a tavaszt, mint ez a gyönyörűség. A nárcisz néhány hétre sárga-fehér szőnyeggel borítja be a talajt, és több helyen is szedhetsz belőle. Mutatjuk, hová érdemes kirándulást szervezni, ha saját csokrot kötnél.
Porosz Viktória
  • A nárcisz az első virágok egyike, amelyek elhozzák a tavaszt.
  • A nárciszmezők 2026-ban is több helyen megnyitnak március végétől.
  • Mutatjuk, hol köthetsz saját csokrot legálisan.

A tél végén, amikor még bizonytalan a napsütés, a nárcisz az első virágok egyike, amely valóban elhiteti velünk, hogy jön a tavasz. Ha nincs kerted, vagy egyszerűen csak szeretnél egy délutánt virágok között tölteni, idén is több helyen várnak szedd magad nárciszmezők. Március végétől, április elejétől sorra nyitnak a mezők, a pontos időpont azonban minden évben az időjárástól függ.

Fehér virágú nárciszmező
Vannak helyek, ahol nem csak gyönyörködhetünk a nárciszokban, de szedhetjük is őket.
Szedd magad nárciszmezők

Az alábbi helyszínek az elmúlt években rendszeresen meghirdették a nárciszszedést, és 2026-ban is hasonló tavaszi időszakra várható a szezon. Indulás előtt mindig érdemes az adott hely friss bejegyzéseit megnézni. A legtöbb helyen azt javasolják, hogy ha lehetőségetek van rá, inkább hétköznap látogassatok el a virágmezőkre, mert hétvégén megnövekedett forgalommal kell számolni. 

Kőröshegyi Levendulás

A Balaton déli partjához közel fekvő birtok tavasszal nárcisszal indítja a szezont március 26-án. A domboldalon hullámzó sárga mező látványa önmagában élmény, sokan családi programként tervezik be a kirándulást. Ráadásul idén megduplázták a nárciszok számát, így egy különálló, de a parkon belül elhelyezkedő nárciszmező vár benneteket. A nárciszok a tulipánok előtt nyílnak és sokkal tovább is virágoznak, így színesítik majd a csokraitokat! 

Bálint Családi Kertészet, Százhalombatta

Szedd magad Nárcisz szüretre várnak családi kertészetek is. Százhalombatta virágoskertjében, a Régészeti park melletti gazdaság is hirdetett nárciszszedést. Ezek jellemzően családias hangulatú helyek, ahol előzetes bejelentkezés után lehet virágot gyűjteni a meghirdetett időpontokra. Idén március 20-tól kezdődnek ezek az alkalmak.

TulipGarden

Az ország több pontján működő virágos kertlánc a tulipánszezon előtt több helyszínen nárciszszedést is szervez. A kínálat régiónként eltérő, de jellemzően március végén, április elején nyitnak, és néhány hétig tart a virágzás. 

A legnépszerűbb helyek:

Dunakanyar (Vác): Az egyik legnagyobb kert, ahol 2026-ban is több százezer nárcisszal és jácinttal várják a látogatókat.
Tisza-tó (Abádszalók): Több tízezer nárciszszal készülnek a tavaszi nyitásra.
Csákvár: Szintén tartanak külön jácint- és nárciszszüretet, általában április elejétől.
Balaton (Szőlősgyörök): A déli parton fekvő kertben is rendszeresen vannak tavaszi hagymás virágok a tulipánok mellett.

Ahol csak gyönyörködhetsz a virágokban

Alcsúti Arborétum

Itt nem szedni lehet a virágokat, hanem gyönyörködni bennük. A tavaszi virágzás idején nagy területen borítják be a nárciszok a park egyes részeit, ami látványban felér egy virágmező élményével.

Szarvasi Arborétum

A Pepi-kertként ismert arborétum tavasszal különösen szép. A nárciszok tömeges megjelenése miatt sokan kifejezetten ebben az időszakban látogatnak el ide.

Vácrátóti Botanikus Kert

A hatalmas parkban több helyen is nárciszfoltok jelennek meg, amelyek a tópart és a ligetes részek környékén kifejezetten látványosak. A nárciszvirágzás rendszerint március végén indul, de a pontos időpont az időjárástól függ, ezért indulás előtt érdemes megnézni a kert aktuális híreit.

+1: Budakeszi és a Budai-hegység térsége

A főváros közelében is akadnak időszakos nárciszmezők. Egy rövid túrával összekötve jó program lehet azoknak, akik nem szeretnének messzire utazni.

A nárciszok csupán néhány hétig pompáznak. Ha 2026 tavaszán szeretnél egy délutánt a szabadban tölteni, és hazavinni egy csokor friss virágot, érdemes figyelni, mikor nyitnak a helyszínek. A szezon rövid, de annál látványosabb!

Tartsd észben, hogy természetvédelmi területen tilos a vadon élő nárcisz szedése. A szedd magad kertek kifejezetten erre a célra telepített állományokkal dolgoznak, így ott nyugodtan gyűjthetünk a kijelölt szabályok szerint.

Hogyan ültess nárciszt? Az alábbi videóból kiderül:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
