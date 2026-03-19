Csodás nárciszmezők: itt szedhetsz saját tavaszi csokrot

A tél végén, amikor még bizonytalan a napsütés, a nárcisz az első virágok egyike, amely valóban elhiteti velünk, hogy jön a tavasz. Ha nincs kerted, vagy egyszerűen csak szeretnél egy délutánt virágok között tölteni, idén is több helyen várnak szedd magad nárciszmezők. Március végétől, április elejétől sorra nyitnak a mezők, a pontos időpont azonban minden évben az időjárástól függ.

Szedd magad nárciszmezők

Az alábbi helyszínek az elmúlt években rendszeresen meghirdették a nárciszszedést, és 2026-ban is hasonló tavaszi időszakra várható a szezon. Indulás előtt mindig érdemes az adott hely friss bejegyzéseit megnézni. A legtöbb helyen azt javasolják, hogy ha lehetőségetek van rá, inkább hétköznap látogassatok el a virágmezőkre, mert hétvégén megnövekedett forgalommal kell számolni.

Kőröshegyi Levendulás

A Balaton déli partjához közel fekvő birtok tavasszal nárcisszal indítja a szezont március 26-án. A domboldalon hullámzó sárga mező látványa önmagában élmény, sokan családi programként tervezik be a kirándulást. Ráadásul idén megduplázták a nárciszok számát, így egy különálló, de a parkon belül elhelyezkedő nárciszmező vár benneteket. A nárciszok a tulipánok előtt nyílnak és sokkal tovább is virágoznak, így színesítik majd a csokraitokat!

Bálint Családi Kertészet, Százhalombatta

Szedd magad Nárcisz szüretre várnak családi kertészetek is. Százhalombatta virágoskertjében, a Régészeti park melletti gazdaság is hirdetett nárciszszedést. Ezek jellemzően családias hangulatú helyek, ahol előzetes bejelentkezés után lehet virágot gyűjteni a meghirdetett időpontokra. Idén március 20-tól kezdődnek ezek az alkalmak.

TulipGarden

Az ország több pontján működő virágos kertlánc a tulipánszezon előtt több helyszínen nárciszszedést is szervez. A kínálat régiónként eltérő, de jellemzően március végén, április elején nyitnak, és néhány hétig tart a virágzás.