Virágszárítás házilag: így gyönyörködhetsz egész évben a Valentin-napi csokorban

A virágszárítás egyszerű módja annak, hogy egy csokrot hosszabb ideig megőrizzünk.

Préseléssel, levegőn szárítással vagy szilikagéles módszerrel különböző típusú virágokat lehet tartósítani.

A szárított virágok jól használhatók lakásdekorációként: természetes, letisztult hangulatot adnak az otthonnak.

A virágszárítás nem új találmány, mégis újra divatba jött. Nemcsak azért, mert fenntarthatóbb megoldás, hanem mert a szárított virágok jól illenek a mai lakások hangulatához. Letisztultak, természetesek, nem mellesleg sokáig szépek maradnak, miközben az emlékeket is megőrzik.

A virágszárítás egyszerű házi módszerekkel könnyen kivitelezhető / Fotó: Galdric PS / Shutterstock

Virágszárítás házilag: így tartósítsd a Valentin-napi csokrot egyszerűen

A virágszárításhoz nem kell különleges eszköz, és az sem baj, ha elsőre nem tökéletes az eredmény. Ettől függetlenül odafigyelést igénylő folyamat, amely során a legfontosabb, hogy a virágok ne a kukában végezzék, hanem tovább éljenek dekorációként, emléktárgyként.

Miért érdemes belevágni a virágtartósításba?

A szárított virágok természetesek, visszafogottak, jól illenek a mai lakások hangulatához. Ráadásul érzelmi értékük is van, ha a csokrot születésnapra, vagy valamilyen más alkalomból, például Valentin-nap alkalmából kaptuk.

Virágszárítás lépésről lépésre:

Mit és mikor száríts?

Mindig friss, még nem hervadó virágot válassz. A teljesen kinyílt, de jó állapotú szálak a legalkalmasabbak. Érdemes azt is átgondolni, milyen lesz a végső forma: lapos dísz, térbeli virág, vagy egy egész csokor.

Melyik szárítási módszer mikor működik?