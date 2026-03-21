Ez a top 5 legszebb romantikus kastély Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 19:15
Mesebeli élményben lehet részünk, ha útra kelünk, és felfedezzük hazánk legszebb főúri rezidenciáit. A pompás termek, a múltidéző kiállítások és a kastélyparkok csendje egyszerre ígér időutazást és feltöltődést. A Fanny magazin összegyűjtötte azokat a helyeket, amelyeket érdemes felkeresned, ha romantikus programra vágysz. Íme a legszebb kastélyok Magyarországon.
Romantikus kalandra vágysz, és rajongsz a történelemért? Akkor tudunk egy szuper tavaszi programot. Íme a legszebb kastélyok Magyarországon, ahol megelevenedik a történelem, és pár órára kiléphetsz a mindennapok mókuskerekéből. 

  • Bemutatjuk Magyarország 5 legszebb kastélyát, amiket érdemes felkeresned, ha romantikus programra vágysz.
  • A luxus és az elegancia találkozik a turai kastélyban, amely ma 5 csillagos szállodaként üzemel. 
  • A nádasdladányi Nádasdy-kastély a felújítása után is látogatható, kiemelkedő szépségű az Ősök csarnoka. 
  • A szabadkígyósi Wenckheim-kastély igazi mesebeli jelenség.
  • A füzérradványi Károlyi-kastélyt a Zemplénben gyönyörű, hatalmas angolkert veszi körül. 
  • A keszthelyi Festetics-kastély a Balatonnál több kiállítással és lenyűgöző könyvtárral várja a látogatókat. 
A legszebb kastélyok Magyarországon: Festetics-kastély
Ha a legszebb legszebb kastélyok Magyarországon a téma, nem maradhat ki a Festetics-kastély, ahol valósággal megelevenedik a történelem.
Legszebb kastélyok Magyarországon - Top 5-ös lista

Luxus és elegancia találkozása – Turai kastély

A BOTANIQ Turai kastély épületét Schossberger Zsigmond építtette 1883-ban, romantikus gesztusként a felesége iránti szerelemből. A hosszú hanyatlás után nagyszabású felújításon esett át, és ötcsillagos kastélyszállóként nyitotta meg újra kapuit: belépve úgy érezhetjük, mintha egy tündérmese díszletébe csöppentünk volna. Az arisztokratikus hangulatot kortárs luxussal ötvözik, az épületet pedig nagy, ősfás kastélypark öleli körbe, ami tovább emeli a hely pompáját. Tudtad, hogy a mesebeli Turai kastély díjat is nyert?

Hol? 2194 Tura, Park utca 37.

A romaniikus Turai kastély
Romantikus kastélyok Magyarországon? Nincs is szebb, mint a Schossberger Zsigmond által szerelemből építtetett Turai rezidencia. 
A történelem megelevenedő titkai – Nádasdladányi Nádasdy-kastély

A legszebb kastélyok közé tartozik a nádasdladányi Nádasdy-kastély, amely a 19. század második felében épült, angol Tudor ihletésű, historizáló stílusban. Az épület egyik leglátványosabb tere az Ősök csarnoka, ahol a család nevezetes tagjainak egész alakos portréi idézik meg a dinasztia múltját. A második világháború után a kastélyt kifosztották, majd a rekonstrukciót követően 2021. augusztus 3-án újra megnyitotta kapuit, később pedig magántulajdonba került, ám ma is látogatható. A falai között több forgatás is zajlott: itt készült egyebek között A gyertyák csonkig égnek adaptációja is.

Hol? 8145 Nádasdladány, Kastélypark 1.

Nádasdy-kastély, Nádasdladány
A Nádasdladányi Nádasdy-kastély volt a világhíres A gyertyák csonkig égnek film forgatási helyszíne is.
Elbűvölő látvány madártávlatból – Wenckheim-kastély

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély igazi mesebeli jelenség: a főépületnek 52 szobája és 365 ablaka van, ezért gyakran naptárkastélyként is emlegetik. Az 1870-es éve közepén, Ybl Miklós tervei alapján emelt épület igazi palota hatását kelti, hiszen korábban parkjához pálmaház, saját állatkert és egy tó is tartozott. A műemléki helyreállítás 2019 és 2022 között zajlott, napjainkban pedig az egyik legnagyobb vonzereje a toronyból nyíló különleges kilátás. Innen ugyanis madártávlatból is megcsodálhatjuk a vadregényes kertet, a mesterséges kerti tavat kísérő mocsári ciprusokat és a kastély előtt álló impozáns platánt.

Hol? 5712 Szabadkígyós, Áchim András utca 23.

Wenckheim-kastély, Szabadkígyós
A Wenckheim-kastély igazán romantikusra sikeredett, ami nem véletlen: Ybl Miklós tervei alapján készült.

Angolkert a Zemplén ölelésében – Károlyi-kastély

A füzérradványi Károlyi-kastély a Zemplénben, a Hegyköz egyik legszebb pontján áll, és romantikus arculatát a 19. századi átépítéseknek köszönheti. A birtok örököse, Károlyi Ede Ybl Miklóst is bevonta az átalakításokba, így lett a kastélyból valódi, reprezentatív főúri rezidencia. A falak körül több mint százhektáros, védett angolkert terül el tavakkal, idős fákkal és különleges mikroklímával – itt tényleg úgy érezhetjük, mintha a természet épített volna kortalan díszletet a kastélyhoz. Ha erre jársz, nézd meg a Zemplén-Tokaj térség többi látnivalóját is!

Hol? 3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1.

Károlyi-kastély, Zemplén
A Károlyi-kastély kertje is romantikus.
A magyar tenger ékszerdoboza – Festetics-kastély

A keszthelyi Festetics-kastély a Balaton nyugati kapujában áll, építését Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben, majd az épület több ütemben bővült és alakult át. Mai, reprezentatív arculatát az 1880-as években nyerte el, ekkor vált igazi „nagyvilági” rezidenciává. A kastély legnagyobb kincse a Helikon Könyvtár, amely az egyetlen épen fennmaradt főúri magánkönyvtár Magyarországon.

A különleges enteriőrök mellett hintókiállítás, vadászati kiállítás, valamint pálmaház és madárpark is várja a látogatókat – így a kastélyélmény mellé egy komplett, egész napos felfedezőtúrát is kaphatunk.

Hol? 8360 Keszthely, Kastély utca 1.

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu