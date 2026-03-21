Ez a top 5 legszebb romantikus kastély Magyarországon

Romantikus kalandra vágysz, és rajongsz a történelemért? Akkor tudunk egy szuper tavaszi programot. Íme a legszebb kastélyok Magyarországon, ahol megelevenedik a történelem, és pár órára kiléphetsz a mindennapok mókuskerekéből.
A BOTANIQ Turai kastély épületét Schossberger Zsigmond építtette 1883-ban, romantikus gesztusként a felesége iránti szerelemből. A hosszú hanyatlás után nagyszabású felújításon esett át, és ötcsillagos kastélyszállóként nyitotta meg újra kapuit: belépve úgy érezhetjük, mintha egy tündérmese díszletébe csöppentünk volna. Az arisztokratikus hangulatot kortárs luxussal ötvözik, az épületet pedig nagy, ősfás kastélypark öleli körbe, ami tovább emeli a hely pompáját. Tudtad, hogy a mesebeli Turai kastély díjat is nyert?
Hol? 2194 Tura, Park utca 37.
Bővebben: botaniqkastely.hu
A legszebb kastélyok közé tartozik a nádasdladányi Nádasdy-kastély, amely a 19. század második felében épült, angol Tudor ihletésű, historizáló stílusban. Az épület egyik leglátványosabb tere az Ősök csarnoka, ahol a család nevezetes tagjainak egész alakos portréi idézik meg a dinasztia múltját. A második világháború után a kastélyt kifosztották, majd a rekonstrukciót követően 2021. augusztus 3-án újra megnyitotta kapuit, később pedig magántulajdonba került, ám ma is látogatható. A falai között több forgatás is zajlott: itt készült egyebek között A gyertyák csonkig égnek adaptációja is.
Hol? 8145 Nádasdladány, Kastélypark 1.
Bővebben: nadasdladanyikastely.hu
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély igazi mesebeli jelenség: a főépületnek 52 szobája és 365 ablaka van, ezért gyakran naptárkastélyként is emlegetik. Az 1870-es éve közepén, Ybl Miklós tervei alapján emelt épület igazi palota hatását kelti, hiszen korábban parkjához pálmaház, saját állatkert és egy tó is tartozott. A műemléki helyreállítás 2019 és 2022 között zajlott, napjainkban pedig az egyik legnagyobb vonzereje a toronyból nyíló különleges kilátás. Innen ugyanis madártávlatból is megcsodálhatjuk a vadregényes kertet, a mesterséges kerti tavat kísérő mocsári ciprusokat és a kastély előtt álló impozáns platánt.
Hol? 5712 Szabadkígyós, Áchim András utca 23.
Bővebben: szabadkigyosikastely.hu
A füzérradványi Károlyi-kastély a Zemplénben, a Hegyköz egyik legszebb pontján áll, és romantikus arculatát a 19. századi átépítéseknek köszönheti. A birtok örököse, Károlyi Ede Ybl Miklóst is bevonta az átalakításokba, így lett a kastélyból valódi, reprezentatív főúri rezidencia. A falak körül több mint százhektáros, védett angolkert terül el tavakkal, idős fákkal és különleges mikroklímával – itt tényleg úgy érezhetjük, mintha a természet épített volna kortalan díszletet a kastélyhoz. Ha erre jársz, nézd meg a Zemplén-Tokaj térség többi látnivalóját is!
Hol? 3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1.
Bővebben: fuzerradvanyikastely.hu
A keszthelyi Festetics-kastély a Balaton nyugati kapujában áll, építését Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben, majd az épület több ütemben bővült és alakult át. Mai, reprezentatív arculatát az 1880-as években nyerte el, ekkor vált igazi „nagyvilági” rezidenciává. A kastély legnagyobb kincse a Helikon Könyvtár, amely az egyetlen épen fennmaradt főúri magánkönyvtár Magyarországon.
A különleges enteriőrök mellett hintókiállítás, vadászati kiállítás, valamint pálmaház és madárpark is várja a látogatókat – így a kastélyélmény mellé egy komplett, egész napos felfedezőtúrát is kaphatunk.
Hol? 8360 Keszthely, Kastély utca 1.
Bővebben: festeticskastely.hu
