Ez a top 5 legszebb romantikus kastély Magyarországon

Romantikus kalandra vágysz, és rajongsz a történelemért? Akkor tudunk egy szuper tavaszi programot. Íme a legszebb kastélyok Magyarországon, ahol megelevenedik a történelem, és pár órára kiléphetsz a mindennapok mókuskerekéből.

Bemutatjuk Magyarország 5 legszebb kastélyát, amiket érdemes felkeresned, ha romantikus programra vágysz.

A luxus és az elegancia találkozik a turai kastélyban, amely ma 5 csillagos szállodaként üzemel.

A nádasdladányi Nádasdy-kastély a felújítása után is látogatható, kiemelkedő szépségű az Ősök csarnoka.

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély igazi mesebeli jelenség.

A füzérradványi Károlyi-kastélyt a Zemplénben gyönyörű, hatalmas angolkert veszi körül.

A keszthelyi Festetics-kastély a Balatonnál több kiállítással és lenyűgöző könyvtárral várja a látogatókat.

Ha a legszebb legszebb kastélyok Magyarországon a téma, nem maradhat ki a Festetics-kastély, ahol valósággal megelevenedik a történelem.

Fotó: zedspider

Legszebb kastélyok Magyarországon - Top 5-ös lista

Luxus és elegancia találkozása – Turai kastély

A BOTANIQ Turai kastély épületét Schossberger Zsigmond építtette 1883-ban, romantikus gesztusként a felesége iránti szerelemből. A hosszú hanyatlás után nagyszabású felújításon esett át, és ötcsillagos kastélyszállóként nyitotta meg újra kapuit: belépve úgy érezhetjük, mintha egy tündérmese díszletébe csöppentünk volna. Az arisztokratikus hangulatot kortárs luxussal ötvözik, az épületet pedig nagy, ősfás kastélypark öleli körbe, ami tovább emeli a hely pompáját. Tudtad, hogy a mesebeli Turai kastély díjat is nyert?

Hol? 2194 Tura, Park utca 37.

Bővebben: botaniqkastely.hu

Fotó: feelthedrone

A történelem megelevenedő titkai – Nádasdladányi Nádasdy-kastély

A legszebb kastélyok közé tartozik a nádasdladányi Nádasdy-kastély, amely a 19. század második felében épült, angol Tudor ihletésű, historizáló stílusban. Az épület egyik leglátványosabb tere az Ősök csarnoka, ahol a család nevezetes tagjainak egész alakos portréi idézik meg a dinasztia múltját. A második világháború után a kastélyt kifosztották, majd a rekonstrukciót követően 2021. augusztus 3-án újra megnyitotta kapuit, később pedig magántulajdonba került, ám ma is látogatható. A falai között több forgatás is zajlott: itt készült egyebek között A gyertyák csonkig égnek adaptációja is.