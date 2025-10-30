Ezek Magyarország legszebb várai – Időutazás a múlt viharos századaiba

Magyarország gazdag történelmének köszönhetően számtalan történelmi emléket őriz. Gyere velünk egy izgalmas utazása, melynek során bemutatjuk Magyarország legszebb várait.
Az egyik legszebb és részleteiben felújított vár a Zemplén bájos, eldugott faluja felett őrködő Füzéri vár. Az 1264 előtt épült erősségben az Abák, a Perényiek, a Báthoryak, a Nádasdyak, végül pedig a Károlyiak éltek, mielőtt az osztrákok 1676-ban felgyújtották volna. A Perényiek idején a Füzéri várban helyezték biztonságba a Szent Koronát.
A rekonstrukció keretén belül újjávarázsolt falak között korhűen berendezett helyiségekben ismerkedhetünk meg a korabeli emberek mindennapjaival, a várnak a magányos bazaltsziklán való elhelyezkedése miatt pedig lenyűgöző kilátás nyílik a környék erdőire, falvaira. A történelmi hűség érdekében a bejáratot egy bazaltlépcsőn keresztül lehet megközelíteni, ami csak még autentikusabbá teszi az élményt.
Az egyik legjobb állapotban fennmaradt, azóta többször is felújított hazai várunk a Fehér-Kőrös egyik szigetére gótikus stílusban épült Gyulai vár, amely hadtörténeti szempontból is kuriózum, mivel a tűzfegyverek megjelenésekor jellemző olasz-bástyák kerültek rajta kialakításra. A XIV-XV. században épül végvár egyik legismertebb tulajdonosa Mátyás király természetes fia, Corvin János volt.
Különleges környezete is sokat hozzátesz a várhoz, melyben 24 kiállítóterem, egy csónakázótó és izgalmas programok várják a látogatókat. Égetett téglafalai pedig a magyar várak között egészen egyedivé teszik.
Noha a Visegrádi fellegvár ma erősen romos állapotban van, mint a Dunakanyar koronája, büszkén trónol Visegrád városa fölött. Helyén már a tatárjárás előtt is állt egy erődítmény, majd annak romjaiból IV. Béla és felesége építtette a ma ismert kettős várrendszert. Később Károly Róbert és Luxemburgi Zsigmond tovább bővítették az erősséget. A várat az 1685-86-os török ostrom idején hagyták el.
Egészen 1960-ig folyamatosan romlott az épületek állapota, s csak ezt követően kezdődött el a korszerű műemlékvédelmi helyreállítás, ami a mai napig is tart. A múzeumi gyűjtemény és az évente megrendezésre kerülő Visegrádi Palotajátékok izgalmas helyszínné teszik a Visegrádi-hegység 328 méter magas sziklacsúcsán épült várat, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Dunakanyarra.
Ez az a helyszín, ahol a környezet, illetve a kultúra, a történelem teljesen egy súlyban van. Ha szeretsz gyönyörködni a panorámában, ugyanakkor egy érdekes kiállítást is megnéznél, akkor a Boldogkői várba mindenképpen el kell látogatnod! Az 1280-ban épült várat a magyar arisztokrácia színe-java birtokolta, a teljességigénye nélkül tulajdonosai voltak a Tomajok, az Abák, a Drugethek, a Brankovicsok, a Szapolyaiak, később a Zichyek, míg végül 1701-ben az osztrákok fel nem robbantották.
A Hernád-völgye festői táját uraló vár különleges kilátópontja önmagában is fenséges látványt kínál, innen azonban még lenyűgözőbb kilátás nyílik. A várban maketteket és fegyvereket felvonultató gyűjtemény mesél a környék történetéről, méghozzá kisgyerekek számára is izgalmas interaktív, szórakoztató módon.
Minden bizonnyal a Balaton-felvidék legszebb várromja a Szigligeti vár, így ha valaki egy kellemes kulturális élménnyel egybekötött túrára vágyik a régióban, akkor a Szigligeti várnál keresve sem találna jobb úti célt. Az 1260-62 között épült vár villámcsapás következtében, tűzvész miatt pusztult el a XVII. század végén.
Az aprócska Szigliget fölött magasodó, festői erősség joggal indulhatna a legszebb magyar várak versenyén, falairól ugyanis fantasztikus kilátás nyílik a Balatonra, míg a benne kialakított látványos kiállítás a történelmi, hadtörténeti jellegű érdeklődést hivatott kiszolgálni.
