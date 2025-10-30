Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ezek Magyarország legszebb várai – Időutazás a múlt viharos századaiba

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 13:15
Magyarország számtalan ősi várral büszkélkedik, melyek egytől egyig szép, de viharos történelmünk tanúi. Némelyik egészen jó állapotban látható, másokat részben, vagy teljesen újjáépítettek, míg olyanok is akadnak, ahol egykor „vár állott, most kőhalom”…
Etédi Alexa
Magyarország gazdag történelmének köszönhetően számtalan történelmi emléket őriz. Gyere velünk egy izgalmas utazása, melynek során bemutatjuk Magyarország legszebb várait.

A Visegrádi vár is Magyarország legszebb várai közé tartozik
Bemutatjuk Magyarország legszebb várait. 
Fotó: Zsombor Peto /  Shutterstock 

Magyarország legszebb várai

Füzér vára 

Az egyik legszebb és részleteiben felújított vár a Zemplén bájos, eldugott faluja felett őrködő Füzéri vár. Az 1264 előtt épült erősségben az Abák, a Perényiek, a Báthoryak, a Nádasdyak, végül pedig a Károlyiak éltek, mielőtt az osztrákok 1676-ban felgyújtották volna. A Perényiek idején a Füzéri várban helyezték biztonságba a Szent Koronát. 

A rekonstrukció keretén belül újjávarázsolt falak között korhűen berendezett helyiségekben ismerkedhetünk meg a korabeli emberek mindennapjaival, a várnak a magányos bazaltsziklán való elhelyezkedése miatt pedig lenyűgöző kilátás nyílik a környék erdőire, falvaira. A történelmi hűség érdekében a bejáratot egy bazaltlépcsőn keresztül lehet megközelíteni, ami csak még autentikusabbá teszi az élményt.

Magyarország legszebb várai között van a Füzéri vár is
Füzér vára is Magyarország legszebb várai közé tartozik.
Fotó: Kurka Geza Corey /  Shutterstock 

Gyulai vár

Az egyik legjobb állapotban fennmaradt, azóta többször is felújított hazai várunk a Fehér-Kőrös egyik szigetére gótikus stílusban épült Gyulai vár, amely hadtörténeti szempontból is kuriózum, mivel a tűzfegyverek megjelenésekor jellemző olasz-bástyák kerültek rajta kialakításra. A XIV-XV. században épül végvár egyik legismertebb tulajdonosa Mátyás király természetes fia, Corvin János volt.

Különleges környezete is sokat hozzátesz a várhoz, melyben 24 kiállítóterem, egy csónakázótó és izgalmas programok várják a látogatókat. Égetett téglafalai pedig a magyar várak között egészen egyedivé teszik.

a Gyulai vár is Magyarország legszebb várai között van
A Gyulai vár minden évszakban gyönyörű. 
Fotó: Creatikon Studio /  Shutterstock 

Visegrádi vár

Noha a Visegrádi fellegvár ma erősen romos állapotban van, mint a Dunakanyar koronája, büszkén trónol Visegrád városa fölött. Helyén már a tatárjárás előtt is állt egy erődítmény, majd annak romjaiból IV. Béla és felesége építtette a ma ismert kettős várrendszert. Később Károly Róbert és Luxemburgi Zsigmond tovább bővítették az erősséget. A várat az 1685-86-os török ostrom idején hagyták el.

Egészen 1960-ig folyamatosan romlott az épületek állapota, s csak ezt követően kezdődött el a korszerű műemlékvédelmi helyreállítás, ami a mai napig is tart. A múzeumi gyűjtemény és az évente megrendezésre kerülő Visegrádi Palotajátékok izgalmas helyszínné teszik a Visegrádi-hegység 328 méter magas sziklacsúcsán épült várat, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Dunakanyarra.

A legszebb magyarországi várak között tartják nyilván a Visegrádi várat
A Visegrádi vár környékén kirándulni is érdemes. 
Fotó: ZGPhotography /  Shutterstock 

Boldogkői vár

Ez az a helyszín, ahol a környezet, illetve a kultúra, a történelem teljesen egy súlyban van. Ha szeretsz gyönyörködni a panorámában, ugyanakkor egy érdekes kiállítást is megnéznél, akkor a Boldogkői várba mindenképpen el kell látogatnod! Az 1280-ban épült várat a magyar arisztokrácia színe-java birtokolta, a teljességigénye nélkül tulajdonosai voltak a Tomajok, az Abák, a Drugethek, a Brankovicsok, a Szapolyaiak, később a Zichyek, míg végül 1701-ben az osztrákok fel nem robbantották. 

A Hernád-völgye festői táját uraló vár különleges kilátópontja önmagában is fenséges látványt kínál, innen azonban még lenyűgözőbb kilátás nyílik. A várban maketteket és fegyvereket felvonultató gyűjtemény mesél a környék történetéről, méghozzá kisgyerekek számára is izgalmas interaktív, szórakoztató módon. 

A Boldogkői vár is a legszebb magyar várak listáján szerepel
A Boldogkői várat szintén érdemes felkeresni.
Fotó: ZGPhotography /  Shutterstock 

Szigligeti vár

Minden bizonnyal a Balaton-felvidék legszebb várromja a Szigligeti vár, így ha valaki egy kellemes kulturális élménnyel egybekötött túrára vágyik a régióban, akkor a Szigligeti várnál keresve sem találna jobb úti célt. Az 1260-62 között épült vár villámcsapás következtében, tűzvész miatt pusztult el a XVII. század végén.

Az aprócska Szigliget fölött magasodó, festői erősség joggal indulhatna a legszebb magyar várak versenyén, falairól ugyanis fantasztikus kilátás nyílik a Balatonra, míg a benne kialakított látványos kiállítás a történelmi, hadtörténeti jellegű érdeklődést hivatott kiszolgálni. 

Szigligeti vár a legszebb magyarországi várak között van
A Szigligeti várból gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra. 
Fotó: tokar /  Shutterstock 

A 10 legkülönlegesebb magyar várat ismerheted meg az alábbi videóból:

