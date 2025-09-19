Csak a legbátrabbaknak – Ezek a világ legextrémebb szállodái, ahol csak kevesen mernek megszállni - Galéria

Néhány extrém szálloda a világ körül, amelyek valódi kalandokat kínálnak: van, ahol jégből és hóból épülnek a falak, így a vendég egy hatalmas iglu hangulatát élheti át, prémekbe burkolózva. Másutt egykori börtöncellákban szállhatunk meg, ahol a rideg falak mögött ma már luxus és irónia keveredik.

Extrém szálloda: a perui Cusco lélegzetelállító kapszulahotelje valóban különleges élményt kínál.

Fotó: Mark Green / Shutterstock

Néhány extrém szálloda, amely a legélénkebb fantázián is túltesz

A kazah pusztákon jurták várják az utazót, akik így a nomádok egyszerű, mégis varázslatos világába csöppenhetnek bele. Léteznek olyan szállodák is, amelyek víz alatt nyújtanak panorámát a tenger élővilágára, vagy éppen a fák lombkoronájában rejtőznek el, mintha egy gyermekkori álom valósulna meg.

A legkülönlegesebb extrém szállodákban a határokat nemcsak a dizájn, hanem az élmény is feszegeti. Ezek a különleges helyek arra csábítanak, hogy ne csupán megszálljunk valahol, hanem maradandó történetekkel gazdagodjunk. Hiszen ki ne mesélné szívesen, hogy egyszer egy jégszobában vagy egy börtöncellában hajtotta álomra a fejét?

Galériánkban összegyűjtöttünk néhány igazán extrém szállást, ahol mi is szívesen álomra hajtanánk a fejünket. Neked melyik a kedvenc hoteled, hol szállnál meg legszívesebben?