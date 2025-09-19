Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Te megszállnál egy egykori börtönben? Galériánkban néhány extrém szálloda mutatkozik be.

Csak a legbátrabbaknak – Ezek a világ legextrémebb szállodái, ahol csak kevesen mernek megszállni - Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 16:45
külföldi utazáskaland
Az utazás ma már nemcsak a látnivalókról, hanem az élménydús, különleges hotelekről is szól. Néhány extrém szálloda a világ körül, amelyek olyan élményeket kínálnak, ahol jégfalak, vagy börtöncellák közül választhatunk.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Néhány extrém szálloda a világ körül, amelyek valódi kalandokat kínálnak: van, ahol jégből és hóból épülnek a falak, így a vendég egy hatalmas iglu hangulatát élheti át, prémekbe burkolózva. Másutt egykori börtöncellákban szállhatunk meg, ahol a rideg falak mögött ma már luxus és irónia keveredik.

extrém szálloda a perui Cuscoban, amely egy szikla meredélyén egyensúlyoz
Extrém szálloda: a perui Cusco lélegzetelállító kapszulahotelje valóban különleges élményt kínál.
Fotó: Mark  Green /  Shutterstock 

Néhány extrém szálloda, amely a legélénkebb fantázián is túltesz

A kazah pusztákon jurták várják az utazót, akik így a nomádok egyszerű, mégis varázslatos világába csöppenhetnek bele. Léteznek olyan szállodák is, amelyek víz alatt nyújtanak panorámát a tenger élővilágára, vagy éppen a fák lombkoronájában rejtőznek el, mintha egy gyermekkori álom valósulna meg.

A legkülönlegesebb extrém szállodákban a határokat nemcsak a dizájn, hanem az élmény is feszegeti. Ezek a különleges helyek arra csábítanak, hogy ne csupán megszálljunk valahol, hanem maradandó történetekkel gazdagodjunk. Hiszen ki ne mesélné szívesen, hogy egyszer egy jégszobában vagy egy börtöncellában hajtotta álomra a fejét?

Galériánkban összegyűjtöttünk néhány igazán extrém szállást, ahol mi is szívesen álomra hajtanánk a fejünket. Neked melyik a kedvenc hoteled, hol szállnál meg legszívesebben?

A kazahsztáni Shymbula Ski Resort a térségben közismert jurtákban kínál kényelmes szállásokat, nem messze a fővárostól, Almatytól.
A perui Cusco egyik igazán szédítő kilátással büszkélkedő szállása, a Vertical Sky kapszulája, amely az Ollantaytambo-hoz közeli Szent Völgyre kínál lenyűgöző panorámát.
A svédországi Jukkasjarvi jégszállodája ahol még az ágyat is jégtömbből faragták. A kényelemről a ráterített rénszarvas szőrme gondoskodik.
A Nagy-Britanniában, Cornwallban található Bodmin Jail Hotel egy egykori börtönben kínál kényelmes szállásokat. A börtönt még 1719-ben építtették és egészen 1927-ig működött.
A törökországi Kappadókia egyik leglátványosabb régiója a Göreme Nemzeti Park, ahol különleges formájú sziklákból faragták ki még a hoteleket is.
A Maldív-szigeteken található Underwater Aqua Villa a Pullman Maamutaa hotelben található, és egyenesen a tenger felszíne alá kalauzolja a vendégeket.
A kazahsztáni Shymbula Ski Resort a térségben közismert jurtákban kínál kényelmes szállásokat, nem messze a fővárostól, Almatytól.

 

