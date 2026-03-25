Boldogkőváralja leghíresebb nevezetessége, a boldogkői vár színpompás repcemezők közepén.

Boldogkőváralja látnivalói egy tavaszi kirándulásra – A Zemplén középkori őrszeme téged is elvarázsol

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 15:15
A Hernád völgye felett magasodó andezittufa sziklán trónoló Boldogkő vára Északkelet-Magyarország egyik legépebben fennmaradt erődítménye. A környék turisztikai kínálatának gerincét Boldogkőváralja látnivalói adják, amelyek közül kiemelkedik a szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos várkastély. De van még pár izgalmas látnivaló, mutatjuk melyek ezek!
Etédi Alexa
A Zempléni-hegység lábánál fekvő település arculatát évszázadok óta az erődítmény sziluettje határozza meg. Boldogkőváralja látnivalói közül a leglátványosabb elem kétségkívül az Oroszlánszikla, egy keskeny sziklanyelv, amelyre fából készült gyilokjáró vezet ki, egyedülálló panorámát biztosítva a környező tájra. Boldogkőváralja, és a környező települések, mint például Vizsoly egy tavaszi kirándulás keretében izgalmas úti cél lehet, amikor már virágba borulnak a vidék gyümölcsfái és friss, üde zöldbe vált a táj.

Boldogkőváralja látnivalói közül kiemelkedik a boldogkői vár gyilokjárója és az alatta lévő Oroszlánszikla.
  • Középkori erőd és panoráma: a Zemplén ikonikus vára az Oroszlánsziklával és interaktív kiállításokkal várja a látogatókat.
  • Kulturális kincsek Vizsolyban: a hungarikumként védett Károli-biblia, a Mézmúzeum és a különleges geológiai kőfejtő is a közelben található.
  • Tavaszi túraélmény: Az Országos Kéktúra vonalán fekvő vidék a virágzó barackosokkal és friss zöld erdőkkel tökéletes kirándulóhely.

Melyek Boldogkőváralja látnivalói, amelyeket mindenképpen érdemes megnézni?

A virágzó barackfák és sudár feketefenyők ölelésében megbúvó boldogkői vár stratégiai jelentőségét fekvése adta: a Kassa felé vezető kereskedelmi útvonalat ellenőrizte. Építésének pontos ideje a történeti források szerint az 1280-as évekre tehető, és valószínűleg a Tomaj vagy az Aba nemzetséghez köthető, bár a néphagyomány Bodó aszalómester és hét lányának legendájához köti az alapítást.

A boldogkői vár madártávlatból, háttérben a faluval.
A XIII. században épült erősség Magyarország egyik legizgalmasabb várromja, amelynek környékén számos izgalmas látványosság is akad. 
Története során számos nemesi család, köztük a Drugethek, a Bebekek és a Thökölyek birtokolták. A Rákóczi-szabadságharc előestéjén, 1701-ben a császári csapatok – megelőzve, hogy kuruc fészekké váljon – megkezdték a robbantását, ám a falak nagy része szerencsére épségben maradt. A XX. század második felében, 1963-tól indult meg a szakszerű műemléki helyreállítás, amelynek köszönhetően ma bejárható a palotaszárny, a lovagterem és a torony is.

A belső terekben kialakított kiállítások az akkori mindennapi életbe és a hadtörténetbe engednek betekintést. A lovagteremben látható az ország egyik legnagyobb ólomkatona-kiállítása, amely többek között a muhi csata eseményeit rekonstruálja több ezer aprólékos figurával. A palotaszárny emeletén egy üvegpadlós kilátópontról tekinthetünk le a mélybe, miközben a falakon a vár egykori urainak portréi és címerei láthatóak.

A boldogkői vár belső falai és tornyai.
A boldogkői vár belső terei az alsóvárral és a kaputoronnyal. A várlátogatás gyerekekkel is izgalmas programot kínál. 
További látnivalók a környéken: Bibliától a kőfejtőig

A vár lábánál fekvő községben további kulturális értékeket találunk, mint például a barokk stílusú Péchy-Zichy-kastélyt és annak védett parkját. A terület nemcsak az autós turisták számára vonzó, hanem az Országos Kéktúra egyik fontos állomása is, hiszen a faluból induló útvonalak közvetlen összeköttetést biztosítanak a Zemplén belső vonulataival.

A vizsolyi református templom kívülről egy téli napon olvadó hóval.
A középkori eredetű vizsolyi református templom, ahol a Vizsolyi Biblia Emlékhely is található. 
Autóval mindössze pár percre Boldogkőváraljától, de gyalog is csupán egy másfél órás túrára fekszik a történelmi jelentőségű Vizsoly, ahol 1590-ben Károli Gáspár az első magyar nyelvű Bibliát nyomtatta. A vizsolyi Biblia ma nemcsak vallás- és kultúrtörténeti érték, de a XVI. századi magyar nyomdászat kimagasló példája is, amely ma a hungarikum törvény védelme alá esik. A Károli Biblia, illetve a Vizsolyi Biblia Emlékhely – amely az egykori református tanító lakása volt, ma pedig nyomdaműhely és reformációtörténeti kiállítás látható – egymást kiegészítve izgalmas programot kínálnak.

A vizsolyi Károli-Biblia első lapja.
A vizsolyi Károli-Biblia első lapja. A könyv nyomtatását 1589. február 18-án kezdték el és 1590. július 20-án fejezték be.
Szintén Vizsolyon található az ország első Mézmúzeuma, amelyet egy korabeli parasztházban rendeztek be, és ahol a méhészet világával, a méhészkedés történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de mézkóstolásra is lehetőség van.  

Nem messze innen található a vizsolyi kőfejtő is, egy egyedülálló miocén kori bemutatóhely, ahol a vulkáni utóműködés során feltörő forró gázok (fumarolák) tölcsérekben formálták kerek szemcsékké a riolittufát. Az így létrejött könnyű és jól alakítható kőzetet a helyi lakosság évszázadokon át sokoldalúan hasznosította falazó- és szigetelőanyagként.

Boldogkő vára ma már élő kulturális központ, ahol rendszeres lovagi tornák és középkori bemutatók idézik meg a múltat, megőrizve a hely történelmi hitelességét, míg a környék vallástörténeti és geológiai ismereteket tartogat, melyeket izgalmas túraútvonalak kötnek össze, amelyek a tavaszi rügyfakadás idején egészen elbűvölőek. 

Nézd meg videón is a különleges fekvésű boldogkői várat:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
