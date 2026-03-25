Boldogkőváralja látnivalói egy tavaszi kirándulásra – A Zemplén középkori őrszeme téged is elvarázsol

A Zempléni-hegység lábánál fekvő település arculatát évszázadok óta az erődítmény sziluettje határozza meg. Boldogkőváralja látnivalói közül a leglátványosabb elem kétségkívül az Oroszlánszikla, egy keskeny sziklanyelv, amelyre fából készült gyilokjáró vezet ki, egyedülálló panorámát biztosítva a környező tájra. Boldogkőváralja, és a környező települések, mint például Vizsoly egy tavaszi kirándulás keretében izgalmas úti cél lehet, amikor már virágba borulnak a vidék gyümölcsfái és friss, üde zöldbe vált a táj.

Fotó: wikipédia - f2m

Kulturális kincsek Vizsolyban: a hungarikumként védett Károli-biblia, a Mézmúzeum és a különleges geológiai kőfejtő is a közelben található.

a hungarikumként védett Károli-biblia, a Mézmúzeum és a különleges geológiai kőfejtő is a közelben található. Tavaszi túraélmény: Az Országos Kéktúra vonalán fekvő vidék a virágzó barackosokkal és friss zöld erdőkkel tökéletes kirándulóhely.

Melyek Boldogkőváralja látnivalói, amelyeket mindenképpen érdemes megnézni?

A virágzó barackfák és sudár feketefenyők ölelésében megbúvó boldogkői vár stratégiai jelentőségét fekvése adta: a Kassa felé vezető kereskedelmi útvonalat ellenőrizte. Építésének pontos ideje a történeti források szerint az 1280-as évekre tehető, és valószínűleg a Tomaj vagy az Aba nemzetséghez köthető, bár a néphagyomány Bodó aszalómester és hét lányának legendájához köti az alapítást.

A XIII. században épült erősség Magyarország egyik legizgalmasabb várromja, amelynek környékén számos izgalmas látványosság is akad.

Fotó: zedspider / Shutterstock

Története során számos nemesi család, köztük a Drugethek, a Bebekek és a Thökölyek birtokolták. A Rákóczi-szabadságharc előestéjén, 1701-ben a császári csapatok – megelőzve, hogy kuruc fészekké váljon – megkezdték a robbantását, ám a falak nagy része szerencsére épségben maradt. A XX. század második felében, 1963-tól indult meg a szakszerű műemléki helyreállítás, amelynek köszönhetően ma bejárható a palotaszárny, a lovagterem és a torony is.

A belső terekben kialakított kiállítások az akkori mindennapi életbe és a hadtörténetbe engednek betekintést. A lovagteremben látható az ország egyik legnagyobb ólomkatona-kiállítása, amely többek között a muhi csata eseményeit rekonstruálja több ezer aprólékos figurával. A palotaszárny emeletén egy üvegpadlós kilátópontról tekinthetünk le a mélybe, miközben a falakon a vár egykori urainak portréi és címerei láthatóak.