Vizsoly, a festői kis település, ahol ízletes Tokaj-hegyaljai borral fizettek a Biblia lapjaiért

A Hernád völgyében, festői dombok és a Zempléni-hegység ölelésében bújik meg egy apró település, amelynek neve örökre beíródott a magyar kultúrtörténetbe. Vizsoly ugyanis az 1590-ben elkészült első teljes magyar nyelvű Biblia, a Károli-féle Biblia bölcsője (amely fordítójáról, Károli Gáspárról kapta a nevét), és amely ma is megtekinthető a református templomban.

A műemléki védettségű vizsolyi református templom, amely nem csupán a Károli Bibliáról, de gyönyörű, XIII. századi freskóiról is nevezetes.

Vizsoly múltja dióhéjban

Vizsoly múltja messzire nyúlik vissza az időben: területét már az őskorban is lakták, első írásos említése pedig 1215-ből való. Középkori jelentőségét fekvésének köszönhette: a Kassa, majd azon túl Lengyelország és Oroszország felé vezető út mentén feküdt, így bíráskodások és megyegyűlések helyszínéül is szolgált. A XIV. században a magyar nemesi világ fontos színtere volt, nádorok tartották itt ítélethirdetéseiket és nagy horderejű párbajaikat.

A vizsolyi református templom, amely az ország egyik legjelentősebb műemléki vallási épülete

A település mégis leginkább a XVI. század végén került a történelem középpontjába. Ecsedi Báthori István és felesége, Homonnai Drugeth Fruzsina 1588-ban itt alapították meg Magyarország egyik legkorábbi nyomdáját, kifejezetten azzal a céllal, hogy a gönci prédikátor, Károli Gáspár bibliafordítását kinyomtassák. A fiatal Szenczi Molnár Albert, későbbi zsoltárfordítónk is részt vett ebben a folyamatban: ő hordozta a kéziratokat Gönc és Vizsoly között. 1590. július 20-án napvilágot látott a magyar kultúra egyik legnagyobb alkotása, a Vizsolyi Biblia.

A bibliafordító Károli Gáspár mellszobra Marosvásárhelyen

A református templom és freskói

Vizsoly igazi kincse a román és gótikus elemeket őrző református templom, amely eredetileg a XII. század végén épült. Az Árpád-kori szentélyhez a XIV. században hajót és tornyot illesztettek, így alakult ki a ma is látható háromosztatú szerkezet. A templom belsejében felbecsülhetetlen értékű középkori freskók maradtak fenn: a Szent László-legenda ábrázolásai, a kánai menyegző, valamint Jézus születésének jelenetei mind-mind a középkori vallásosság színes lenyomatai.

A vizsolyi református templom egyik freskója, amely Krisztus levételét ábrázolja a keresztről

A templom kertjében található a Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum, ahol a nyomdagépek világába pillanthatunk be. Szintén itt kapott helyet a Bibliás Könyvesház is, festett kazettás mennyezetével, amely a népművészet hagyományait idézi. A belépőjegy birtokában nemcsak a templomot és a kiállítást, hanem a Vizsolyi Biblia eredeti példányát is megcsodálhatjuk.