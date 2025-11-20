Védett történeti kert lett a Budai Arborétum

A Gellért-hegy déli oldalába simuló Budai Arborétum történetének egyik legfontosabb fejezete nyílt meg nemrég: a Magyar Kertörökség Alapítvány kezdeményezésére a terület hivatalosan is védett történeti kert lett. A döntést az építési és közlekedési miniszter 20/2025. (VII. 3.) ÉKM rendelete rögzíti, amely magasabb szintre emeli a hazai kertészeti oktatás bölcsőjének számító zöldterület jogi oltalmát.

A Budai Arborétum elsődleges feladata, hogy bemutatókertként szolgáljon / Fotó: Róka László / MTI

A Budai Arborétum, ahol generációk tanulták a szakma alapjait

A 7,5 hektáron elterülő Budai Arborétum a hazai kertkultúra egyik nagy múltú helyszíne. Több mint százötven éve kapcsolódik a kertészeti képzéshez, ugyanis az itt működő intézmény volt az ország első ilyen jellegű iskolája, azóta pedig folyamatosan szolgálja a szakma utánpótlását. A park telepítése a 19. század végén kezdődött, 1975 óta pedig természetvédelmi területként tartják nyilván.

Gazdag növényvilág

A Budai Arborétum növényvilágának sokszínűségére ma is büszkén lehet tekinteni: közel kétezer fásszárú dísznövény faj és fajta, több száz hagymás növény, és mintegy 250 évelő dísznövény alkotja azt a különleges gyűjteményt, amely generációk óta szolgál élő laboratóriumként a kertész- és tájépítész hallgatók számára. A területhez tartozó, Rerrich Béla által tervezett Dísztér, valamint az Ormos Imre munkáját dicsérő Ormos-kert a geometrikus és modern kertépítészet alapelveit mutatja be látványos példákon keresztül.

Hosszú előkészítő munka eredménye

A Magyar Kertörökség Alapítvány az elsők között állt ki „Az Arbor az otthonunk!” nevű szakmai összefogás mellett, amely célul tűzte ki a főváros egyik legjelentősebb gyűjteményes kertjének megújítását és hosszú távú biztosítását. A történeti kertté minősítés alapját a MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet kutatóinak részletes kerttörténeti dokumentációja adta.

A rendelet mostantól nemcsak a terület múltját ismeri el, hanem garanciát jelent arra is, hogy a Budai Arborétum élő öröksége, a gazdag növényállomány, a különleges kerttörténeti értékek és a több mint százéves oktatási szerep a jövő generációi számára is megmaradjon. A döntéssel egy újabb lépés történt afelé, hogy a főváros szívében megbúvó természeti kincs hosszú távon is megőrizhesse sajátos karakterét és pótolhatatlan értékeit.

