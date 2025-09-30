5 magyarországi arborétum, amelyet ősszel kell meglátogatnod

Nem kell a határon túlra utaznod, hogy szép természeti élményekkel gazdagodj! A magyarországi arborétumok számos különleges és ritka növényt, valamint több száz éves fákat rejtenek, ősszel pedig igazán különleges arcukat mutatják: változatos színek és fények játéka veszi körül a látogatókat.
Az Alcsúti Arborétum Budapesttől mindössze 40 kilométerre, Alcsútdobozon található a Csáplári-erdőben, így tökéletes úti cél, ha a fővárosból indulnátok felfedezőútra. Az idelátogatók az ország legidősebb és legszebb platánjait csodálhatják meg. Emellett olyan bámulatos növények otthona is az arborétum, mint a japánakác, a vérbükk vagy a törökmogyoró. A legnagyobb kedvencek a színes tulipánfák.
Ha az ország egyik legnagyobb botanikai gyűjteményére vagy kíváncsi, irány a Szarvasi Arborétum! Aki a különlegességeket kedveli, annak tökéletes választás a 82 hektáros terület, ahol közel 1600 fa- és cserjefaj, valamint rengeteg növény- és madárfaj megfigyelhető. Emellett különleges gombáknak és rovaroknak is otthont ad az arborétum. Muszáj megemlíteni az egyik leglátványosabb elemét is: a 36 méterre nőtt, 150 éves hegyi mamutfenyő már önmagában megér egy látogatást.
Az ország nyugati felén élőknek tökéletes választás a szombathelyi Kámoni Arborétum, ahol megtekinthető hazánk legnagyobb fenyő-, rododendron és azáleagyűjteménye. A több mint 150 éves múltra visszatekintő park ősszel különösen hangulatos. Ráadásul az itt található Öreg-tó partján megpihenve igazi őszi kikapcsolódásban lehet részetek.
A Budakeszi Arborétum a főváros közvetlen közelében kínál különleges lehetőséget a természetközeli kikapcsolódásra. Az igazán színes látványra szomjazók semmiképp se hagyják ki! Vörösfenyők, jegenyefenyők, borókák, cédrusok, mamutfenyők és megannyi színes lombkorona várja itt a látogatókat.
A Dél-Dunántúl egyik legfajgazdagabb parkja a Sellyei Arborétum, amely több mint 350 fafajnak ad otthont. A 7 hektáros területen a világ megannyi tájáról, a Kaukázusból, Kínából, Japánból, Kanadából, Görögországból, Spanyolországból begyűjtött növényritkaságokat mutatnak be.
