Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fák ölelte tó a Kámoni Arborétumban

5 magyarországi arborétum, amelyet ősszel kell meglátogatnod

programajánló
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 17:45
belföldi utazáskirándulásőszarborétumtermészet
Az ősz az egyik legcsodálatosabb és legszínesebb évszak. Bűn lenne nem kihasználni ezt az időszakot arra, hogy ellátogass hazánk legszebb arborétumaiba. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Nem kell a határon túlra utaznod, hogy szép természeti élményekkel gazdagodj! A magyarországi arborétumok számos különleges és ritka növényt, valamint több száz éves fákat rejtenek, ősszel pedig igazán különleges arcukat mutatják: változatos színek és fények játéka veszi körül a látogatókat. 

Pávák a Szarvasi Arborétumban
Idén ősszel sem érdemes kihagynod a hazai arborétumokat
Fotó: Nemeth Andras Peter / Szabad Föld

5 arborétum, amely ősszel mutatja meg a legkülönlegesebb arcát 

1. Alcsúti Arborétum

Tó az Alcsúti Arborétumban
Alcsúti Arborétum
Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Az Alcsúti Arborétum Budapesttől mindössze 40 kilométerre, Alcsútdobozon található a Csáplári-erdőben, így tökéletes úti cél, ha a fővárosból indulnátok felfedezőútra. Az idelátogatók az ország legidősebb és legszebb platánjait csodálhatják meg. Emellett olyan bámulatos növények otthona is az arborétum, mint a japánakác, a vérbükk vagy a törökmogyoró. A legnagyobb kedvencek a színes tulipánfák.

2. Szarvasi Arborétum

Látogatók a Szarvasi Arborétumban
Szarvasi Arborétum
Fotó: Nemeth Andras Peter / Szabad Föld

Ha az ország egyik legnagyobb botanikai gyűjteményére vagy kíváncsi, irány a Szarvasi Arborétum! Aki a különlegességeket kedveli, annak tökéletes választás a 82 hektáros terület, ahol közel 1600 fa- és cserjefaj, valamint rengeteg növény- és madárfaj megfigyelhető. Emellett különleges gombáknak és rovaroknak is otthont ad az arborétum. Muszáj megemlíteni az egyik leglátványosabb elemét is: a 36 méterre nőtt, 150 éves hegyi mamutfenyő már önmagában megér egy látogatást. 

3. Kámoni Arborétum

Tó a Kámoni Arborétumban
Kámoni Arborétum
Fotó: Unger Tamás /  Vas Népe

Az ország nyugati felén élőknek tökéletes választás a szombathelyi Kámoni Arborétum, ahol megtekinthető hazánk legnagyobb fenyő-, rododendron és azáleagyűjteménye. A több mint 150 éves múltra visszatekintő park ősszel különösen hangulatos. Ráadásul az itt található Öreg-tó partján megpihenve igazi őszi kikapcsolódásban lehet részetek.

4. Budakeszi Arborétum

Ösvény a Budakeszi Arborétumban
Budakeszi Arborétum
Fotó: Archív

A Budakeszi Arborétum a főváros közvetlen közelében kínál különleges lehetőséget a természetközeli kikapcsolódásra. Az igazán színes látványra szomjazók semmiképp se hagyják ki! Vörösfenyők, jegenyefenyők, borókák, cédrusok, mamutfenyők és megannyi színes lombkorona várja itt a látogatókat. 

5. Sellyei Arborétum

Villa a Sellyei Arborétumban
Villa a Sellyei Arborétumban
Fotó: Regasterios  / Wikipédia

A Dél-Dunántúl egyik legfajgazdagabb parkja a Sellyei Arborétum, amely több mint 350 fafajnak ad otthont. A 7 hektáros területen a világ megannyi tájáról, a Kaukázusból, Kínából, Japánból, Kanadából, Görögországból, Spanyolországból begyűjtött növényritkaságokat mutatnak be.

Betekintő a Kámoni Arborétumba

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu