5 magyarországi arborétum, amelyet ősszel kell meglátogatnod

Nem kell a határon túlra utaznod, hogy szép természeti élményekkel gazdagodj! A magyarországi arborétumok számos különleges és ritka növényt, valamint több száz éves fákat rejtenek, ősszel pedig igazán különleges arcukat mutatják: változatos színek és fények játéka veszi körül a látogatókat.

Idén ősszel sem érdemes kihagynod a hazai arborétumokat

Fotó: Nemeth Andras Peter / Szabad Föld

5 arborétum, amely ősszel mutatja meg a legkülönlegesebb arcát

1. Alcsúti Arborétum

Alcsúti Arborétum

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Az Alcsúti Arborétum Budapesttől mindössze 40 kilométerre, Alcsútdobozon található a Csáplári-erdőben, így tökéletes úti cél, ha a fővárosból indulnátok felfedezőútra. Az idelátogatók az ország legidősebb és legszebb platánjait csodálhatják meg. Emellett olyan bámulatos növények otthona is az arborétum, mint a japánakác, a vérbükk vagy a törökmogyoró. A legnagyobb kedvencek a színes tulipánfák.

2. Szarvasi Arborétum

Szarvasi Arborétum

Fotó: Nemeth Andras Peter / Szabad Föld

Ha az ország egyik legnagyobb botanikai gyűjteményére vagy kíváncsi, irány a Szarvasi Arborétum! Aki a különlegességeket kedveli, annak tökéletes választás a 82 hektáros terület, ahol közel 1600 fa- és cserjefaj, valamint rengeteg növény- és madárfaj megfigyelhető. Emellett különleges gombáknak és rovaroknak is otthont ad az arborétum. Muszáj megemlíteni az egyik leglátványosabb elemét is: a 36 méterre nőtt, 150 éves hegyi mamutfenyő már önmagában megér egy látogatást.

3. Kámoni Arborétum

Kámoni Arborétum

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Az ország nyugati felén élőknek tökéletes választás a szombathelyi Kámoni Arborétum, ahol megtekinthető hazánk legnagyobb fenyő-, rododendron és azáleagyűjteménye. A több mint 150 éves múltra visszatekintő park ősszel különösen hangulatos. Ráadásul az itt található Öreg-tó partján megpihenve igazi őszi kikapcsolódásban lehet részetek.

4. Budakeszi Arborétum

Budakeszi Arborétum

Fotó: Archív

A Budakeszi Arborétum a főváros közvetlen közelében kínál különleges lehetőséget a természetközeli kikapcsolódásra. Az igazán színes látványra szomjazók semmiképp se hagyják ki! Vörösfenyők, jegenyefenyők, borókák, cédrusok, mamutfenyők és megannyi színes lombkorona várja itt a látogatókat.

5. Sellyei Arborétum

Villa a Sellyei Arborétumban

Fotó: Regasterios / Wikipédia

A Dél-Dunántúl egyik legfajgazdagabb parkja a Sellyei Arborétum, amely több mint 350 fafajnak ad otthont. A 7 hektáros területen a világ megannyi tájáról, a Kaukázusból, Kínából, Japánból, Kanadából, Görögországból, Spanyolországból begyűjtött növényritkaságokat mutatnak be.