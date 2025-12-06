Érkezik a Mikulás: 3+1 különleges mikulásjárat, melyről nem érdemes lemaradni

Országszerte elindulnak az idei évben is a különféle mikulásjáratok, amelyeken nemcsak az ünnepi varázslatot tapasztalhatjuk meg, hanem átjárhatja a szívünket a készülődés hangulata, miközben néhol a nagyszakállúval is találkozhatunk.
2025-ben rendhagyó módon a BPI-829 rendszámú Ikarus 280-as csuklós busz szolgál a főváros Mikulásbuszaként. Míg az idősebb korosztálynak nosztalgikus élményt nyújthat, a felnőtteket is garantáltan varázslatos hangulatba hozza. A 2015 óta létező, utaskedvenc Mikulásbusz a 10. évforduló alkalmából ölt retró formát. A kívül mikulásos és karácsonyi dekorációval ellátott, belül pedig fényekkel kivilágított, meghitt és otthonos hangulattal rendelkező jármű ismert járatok vonalain közlekedik, így könnyedén elcsíphető.
Hol és mikor?
A Mikulásbusz december 23-ig közlekedik hétköznapokon a belváros egyes szakaszain 12:00 és 20:00 óra, hétvégén pedig külvárosi szakaszokon 11:00 és 19:00 óra között.
A napi menetrendért kattints IDE! A pontos indulási időpontokért látogass el a BKK Menetrendek oldalára vagy a BudapestGO alkalmazásba.
December 6-án a Balaton partján is várnak kalandok, melyek során a Mikulással is találkozhatsz. A piros ruhás öregúr idén is útra kel a magyar tengernél, hogy találkozhasson a gyerekekkel és a felnőttekkel, méghozzá Balatonfűzfő különböző pontjain.
Hol és mikor?
A mikulásjárat 15:00 órakor indul, az esemény pedig egy fergeteges bulival záródik a Béke téri Mikulásháznál.
A részletes programokat és a Mikulásbusz útvonalát ITT találod.
Nyíregyházán egy modernebb közlekedési eszköz mellett szintén a legendás Ikarus 280-as típusú busz alakult át idén mikulásjárattá, nem más céllal, minthogy 2025. december és 2026. január eleje között kicsiket és nagyokat is lázba hozzon. A város egyik kedvenc csuklós járművén, valamint korszerűbb társán, az FLR-918 rendszámú Solaris Urbinón nemcsak az adventi készülődés jegyében, hanem a szilveszteri buliba vagy épp munkába menet is lehet utazni. Mikulás napján a JSZ-379 rendszámú Ikarus extra állomásokon is feltűnik, ráadásul meglepetésekkel!
Hol és mikor?
A buszok december 3-tól 2026. január 4-ig közlekednek.
Az útvonalakról és indulási időpontokról bővebben ITT tájékozódhatsz.
A kelet-magyarországi, Miskolc közelében található Szikszón az előző évekhez hasonlóan idén is traktorra cserélte szánját a Mikulás a bámészkodók legnagyobb örömére. December 6-án érdemes nyitott szemmel és füllel járni, hiszen a traktor pöfögése egyet jelent azzal, hogy megérkezett a Mikulás segítő manói társaságában.
Hol és mikor?
A traktoros járat 17:00 órakor indul, állomásai: Főtér, Temesvári utca – Rigó utca Kondipark
További információkat ITT találhatsz.
2025-ben nemcsak a buszokat és traktorokat tanácsos figyelni, hiszen számtalan fényjáraton is utazhatunk a fővárosban, illetve mikulásvonatokra is felszállhatunk országszerte a gyerekekkel vagy az ünnepi hangulatot kereső felnőtt társainkkal az adventi időszakban.
Ezeket a Mikulásjáratokat érdemes elcsípni idén az országban:
Érdekel, milyen volt 2024-ben egy korábbi Mikulásbusz? Nézd meg az alábbi videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.