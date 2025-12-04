Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a Mikulás nem csak mesehős – a gyerekek érzelmi és erkölcsi fejlődésében is fontos szerepet játszik.

„A Mikulásban hinni nem gyerekes, hanem egészséges” – Miért van szükségünk a varázslatra felnőttként is? A pszichológus elmondja

Fotó: Origo

A Mikulás-jelenség erősen hat a gyermekekre.

A Mikulással nem szabad fenyegetni a gyereket.

A Mikulás története értéket közvetít.

Milyen hatással van a gyerekre, ha kiderül, hogy a Mikulás nem létezik? A pszichológus válaszol

„Egy kisgyereknek a Mikulás teljesen valóságos”

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint már egészen kicsi korban erősen hat a gyerekekre a Mikulás-jelenség, hiszen a mese és a valóság között még nem tudnak különbséget tenni.

A három-négy éves gyerek számára a Mikulás egy teljesen valóságos figura. Ugyanakkor ez néha meg is zavarja őket, mert mindenhol másként látják – az óvodában, a boltban, a tévében. Ilyenkor sokszor kérdezgetik, hogy most akkor melyik az igazi.”

A legtöbb szülő ilyenkor megpróbálja fenntartani a varázslatot, például azzal, hogy „igen, ez is Mikulás, de nem az igazi”. A szakértő szerint így a gyerekben kialakul egy kép arról, hogy valahol tényleg létezik az igazi Mikulás. Ez a hite segít neki megérteni, mit jelent jónak lenni, és hogyan működik a jutalmazás.

Nem szabad a Mikulással fenyegetni

A Mikulásban való hit természetes, de sokszor a szülők – akár észrevétlenül is – rossz irányba viszik a dolgot. A „ha rossz leszel, nem kapsz semmit” típusú mondatok ártalmasak lehetnek.

Amikor a szülő azzal próbál fegyelmezni, hogy a Mikulás nem hoz ajándékot, azzal félelmet ültet a gyerekbe. Ettől nem lesz jobb, csak szorongani fog. A Mikulásnak nem a büntetésről kell szólnia, hanem a szeretetről.”

– hívja fel a figyelmet a szakértő.

A pszichológus szerint a gyerekek fejében a Mikulás a jóság és az elfogadás jelképe, nem pedig egy ítélkező alak. „Azt kell erősíteni bennük, hogy a Mikulás akkor is szereti őket, ha néha rosszalkodnak. Ez nem arról szól, hogy tökéletesnek kell lenni, hanem arról, hogy próbálkozni kell jónak lenni.” – mondja dr. Makai Gábor.

A Mikulás történet értéket ad tovább

A Mikulás-figura nemcsak a fantázia miatt fontos, hanem mert értéket közvetít.

A Mikulás a jóság, a nagylelkűség és a segítség szimbóluma. A gyerek ezzel azonosul, és belül megtanulja, hogy a jó dolgoknak értelme van. Ez egyfajta erkölcsi tanulás is.”

A történet tehát sokkal többről szól, mint csomagokról és csokimikulásról: arról, hogyan tanulja meg a gyerek a jót és a rosszat megkülönböztetni. „A mesevilág nem felesleges. A gyerekek a fantázián keresztül dolgozzák fel a világot. A Mikulás története pedig biztonságot ad – egy biztos pontot, ahol a jó mindig győz.”