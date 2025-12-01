Mikulásvonatok 2025-ben: ünnepi hangulat a kisvasutakon

Ahogy beköszönt a december, sorra indulnak a Mikulásvonatok, amelyek évek óta részei az ünnepeknek. A különleges járatok több vonalon is feltűnnek, ahol mesehősök, forró italok és számos meglepetés várja a családokat, néhol pedig maga a Mikulás is felbukkan.
Idén huszadik alkalommal zakatol a Diósgyőri Mikulásvonat a Mesebirodalomba. A varázslatos Bükk-erdőn át közlekedő ünnepi szerelvény Lillafüredre érkezik, ahol mesehősök, krampuszok, és a Mikulás fogadja az utasokat. Idén a Grincs és a Trollok 2 figurái is csatlakoznak a kalandhoz.
Gyöngyösről indul a kisvasút a téli Mátrába, ahol ajándékkal várja a gyerekeket a Mikulás. A végállomásnál kézműves vásár, finomságok és gyerekműsorok színesítik a programot.
A gyerekek és a felnőttek egy hangulatos erdei utazáson vehetnek részt, a Stimecz-háznál pedig maga a Mikulás fogadja az érkezőket forró teával és szaloncukorral. December 6-án a Kárpát Egyesület külön programokkal készül.
A vonat Szilvásváradról indul, majd a Gloriett-tisztáson találkozhatnak a gyerekek a Mikulással, aki meleg teával és szaloncukorral készül.
Kismarosról indul a fűtött, ünnepi díszbe öltöztetett szerelvény. A fedélzeten tea, forralt bor és palacsinta várja az utasokat, a Mikulás pedig meglepetéssel készül.
A kivilágított, zárt kocsikkal közlekedő járat szintén Kismarosról indul. A Mikulás könyvében szereplő gyerekeket külön ajándékcsomaggal várják.
A Hűvösvölgyben induló programon közös énekléssel, játékokkal várják a kicsiket. A Gyermekvasúton a vendégek személyesen találkozhatnak a Mikulással, aki egy-egy kisebb csomaggal ajándékoz meg minden gyereket.
A Zalai-dombság hangulatos vonalán külön járat fogadja a csoportokat és a családokat. A gyerekeknek különleges élményben lehet részük, hiszen a Mikulással is találkozhatnak a vonaton.
Mikulásvonat Miskolcon:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.