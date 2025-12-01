Mikulásvonatok 2025-ben: ünnepi hangulat a kisvasutakon

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 18:45
Advent közeledtével újra elindulnak az ünnepi kisvasutak. A Mikulásvonatok, a mesés erdei állomások és a váratlan meglepetések igazi ünnepi hangulatot hoznak.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Ahogy beköszönt a december, sorra indulnak a Mikulásvonatok, amelyek évek óta részei az ünnepeknek. A különleges járatok több vonalon is feltűnnek, ahol mesehősök, forró italok és számos meglepetés várja a családokat, néhol pedig maga a Mikulás is felbukkan. 

Mikulásvonaton utazó gyerekek
A Mikulásvonatok országszerte nagy népszerűségnek örvendenek / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Diósgyőri Mikulásvonat

Idén huszadik alkalommal zakatol a Diósgyőri Mikulásvonat a Mesebirodalomba. A varázslatos Bükk-erdőn át közlekedő ünnepi szerelvény Lillafüredre érkezik, ahol mesehősök, krampuszok, és a Mikulás fogadja az utasokat. Idén a Grincs és a Trollok 2 figurái is csatlakoznak a kalandhoz.

  • Ekkor közlekedik: 2025. november 27 – december 14.
  • Jegyek és részletek online elérhetők.

Mátrafüredi Mikulásjárat

Gyöngyösről indul a kisvasút a téli Mátrába, ahol ajándékkal várja a gyerekeket a Mikulás. A végállomásnál kézműves vásár, finomságok és gyerekműsorok színesítik a programot.

  • Ekkor közlekedik: 2025. december 6–7.
  • Regisztráció: telefonon hétköznap 9–14 óráig.

Felsőtárkányi Mikulásjárat

A gyerekek és a felnőttek egy hangulatos erdei utazáson vehetnek részt, a Stimecz-háznál pedig maga a Mikulás fogadja az érkezőket forró teával és szaloncukorral. December 6-án a Kárpát Egyesület külön programokkal készül.

  • Ekkor közlekedik: 2025. december 3–6.
  • Regisztráció a weboldalon.

Szilvásváradi Mikulásvonat

A vonat Szilvásváradról indul, majd a Gloriett-tisztáson találkozhatnak a gyerekek a Mikulással, aki meleg teával és szaloncukorral készül.

  • Ekkor közlekedik: 2025. december 6–7.
  • Regisztráció e-mailben.

Királyréti Erdei Vasút (Rénszarvas Expressz)

Kismarosról indul a fűtött, ünnepi díszbe öltöztetett szerelvény. A fedélzeten tea, forralt bor és palacsinta várja az utasokat, a Mikulás pedig meglepetéssel készül. 

  • Ekkor közlekedik: 2025. december 6–7.
  • Regisztráció nem szükséges.

Királyréti Erdei Vasút (Száncsengő Expressz)

A kivilágított, zárt kocsikkal közlekedő járat szintén Kismarosról indul. A Mikulás könyvében szereplő gyerekeket külön ajándékcsomaggal várják.

  • Ekkor közlekedik: 2025. december 5.
  • Regisztráció e-mailben.

Mikulás a Gyermekvasúton

A Hűvösvölgyben induló programon közös énekléssel, játékokkal várják a kicsiket. A Gyermekvasúton a vendégek személyesen találkozhatnak a Mikulással, aki egy-egy kisebb csomaggal ajándékoz meg minden gyereket. 

  • Ekkor közlekedik: 2025. december 6–7.
  • Indulások: óránként 8:20 és 17:20 között.
  • Jegyek online vásárolhatók.

Mikulásexpressz a Csömödéri Állami Erdei Vasúton

A Zalai-dombság hangulatos vonalán külön járat fogadja a csoportokat és a családokat. A gyerekeknek különleges élményben lehet részük, hiszen a Mikulással is találkozhatnak a vonaton. 

  • Ekkor közlekedik: december 1. és 5. között az óvodás és iskolás csoportokat várják a szervezők; december 6-án szombaton családi Mikulás-járat indul.
  • Regisztráció e-mailben vagy telefonon.

Mikulásvonat Miskolcon:

