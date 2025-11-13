Balaton ősszel és télen – 5 panorámát kínáló hely, ahová érdemes ellátogatni a hűvösebb hónapokban is

Legyen szó a déli, vagy az északi partról, mindenkinek megvannak a kedvenc balatoni települései, és azon belül is különleges helyszínei. Akárhova is vigyen az utunk a magyar tengernél, nem fogunk csalódni, hiszen sok egyéb mellett kilátók, panorámasétányok, dombok és hegyek gondoskodnak arról, hogy a fürdőruhás szezonon kívül is legyen mit csinálnunk. A Balaton ősszel és télen ugyanis legalább akkora, ha nem nagyobb kincs, mint a forró hónapokban.

Balaton ősszel és télen: a révfülöpi Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó / Fotó: Airpixel - Drone imagery / Shutterstock

A Balaton ősszel és télen új lehetőségeket kínál:

Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó, Révfülöp

2001-ben került átadásra a vöröskő talpazattal ellátott, helyiek és kirándulók által egyaránt szeretett kilátó, melyet 2020-ban egy villámcsapás pusztított el. Szerencsére nem kellett sokat várni, egy évvel később ugyanis újjáépült a torony, amely 21 méteres magasságával egészen elképesztő panorámát ad a magyar tengerre, és az olyan környező tanúhegyekre, mint a Badacsony, a Gulács vagy a Csobánc, tiszta időben pedig akár a szemközti balatonboglári Gömbkilátót is láthatjuk. A kikötő felől felkapaszkodni a Fülöp-hegyre tökéletes program lehet az egész családnak.

Balaton ősszel és télen: csodás sétát tartogat a balatonföldvári Kvassay sétány / Fotó: berni0004 / Shutterstock

Kvassay sétány, Balatonföldvár

A déli parti település egyik legcsodásabb látnivalója az egykori vízmérnökről elnevezett vörös kavicsos korzó, melyet hatalmas, védelem alatt álló platánfák szegélyeznek. Az 1200 méter hosszú sétányon ballagva a Tihanyi-félsziget közelsége, a távolról felsejlő tanúhegyek, egyik oldalról a hullámzó víz, míg a másikról az egykori villaépületek jelenléte segíthetnek abban, hogy teljesen kikapcsolódjunk. A kikötő felé eső Fesztivál téren Bors István Halászfiú című szobrát is érdemes megtekinteni.

Balaton ősszel és télen: a fonyódi Szaplonczay, másnéven Panoráma sétány / Fotó: berni0004 / Shutterstock

Szaplonczay sétány, Fonyód

Az északi part látképének szerelmesei a leghűvösebb hónapokban is bátran felkereshetik a minden bizonnyal legszebb panorámát kínáló, kifejezetten romantikus élményt adó sétányt. A Bartók Béla úti villasor melletti múltidéző városrész méltán népszerű hazai kirándulóhely, a mintegy 70 méteres magasságban található korzó páratlan módon Keszthelytől egészen Keneséig láttatja a Balatont. Itt időzve ajánlott szemügyre venni a Balatoni szél elnevezésű szobrot, illetve megpihenni az oroszlános kőpadokon vagy a pagoda alatt, ahol helytörténeti információkkal is gazdagodhatunk.