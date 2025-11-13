Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Balaton ősszel és télen – 5 panorámát kínáló hely, ahová érdemes ellátogatni a hűvösebb hónapokban is

Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 12:45
télkiránduláspanorámaősz
Hazánk legnagyobb tava nemcsak nyáron él, aki ismeri és gyakran látogat a partjára pontosan tudja, hogy minden évszakban, sőt, minden egyes hónapban más és más arcát mutatja. Ha másért nem, ezért is érdemes felkerekedni a ráérős napokon és hétvégéken, és elidőzni valamelyik ismerős település népszerű pontján. Hiszen a Balaton ősszel és télen is rejteget csodákat.
László Juli
A szerző cikkei

Legyen szó a déli, vagy az északi partról, mindenkinek megvannak a kedvenc balatoni települései, és azon belül is különleges helyszínei. Akárhova is vigyen az utunk a magyar tengernél, nem fogunk csalódni, hiszen sok egyéb mellett kilátók, panorámasétányok, dombok és hegyek gondoskodnak arról, hogy a fürdőruhás szezonon kívül is legyen mit csinálnunk. A Balaton ősszel és télen ugyanis legalább akkora, ha nem nagyobb kincs, mint a forró hónapokban.

Balaton ősszel és télen a Fülöp-hegyi Millenniumi kilátóból nézve
Balaton ősszel és télen: a révfülöpi Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó / Fotó: Airpixel - Drone imagery /  Shutterstock 

A Balaton ősszel és télen új lehetőségeket kínál:

  • Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó, Révfülöp

2001-ben került átadásra a vöröskő talpazattal ellátott, helyiek és kirándulók által egyaránt szeretett kilátó, melyet 2020-ban egy villámcsapás pusztított el. Szerencsére nem kellett sokat várni, egy évvel később ugyanis újjáépült a torony, amely 21 méteres magasságával egészen elképesztő panorámát ad a magyar tengerre, és az olyan környező tanúhegyekre, mint a Badacsony, a Gulács vagy a Csobánc, tiszta időben pedig akár a szemközti balatonboglári Gömbkilátót is láthatjuk. A kikötő felől felkapaszkodni a Fülöp-hegyre tökéletes program lehet az egész családnak.

Balaton ősszel és télen – 5 panorámát kínáló hely, ahová érdemes ellátogatni a hűvösebb hónapokban is
Balaton ősszel és télen: csodás sétát tartogat a balatonföldvári Kvassay sétány / Fotó: berni0004 /  Shutterstock 
  • Kvassay sétány, Balatonföldvár

A déli parti település egyik legcsodásabb látnivalója az egykori vízmérnökről elnevezett vörös kavicsos korzó, melyet hatalmas, védelem alatt álló platánfák szegélyeznek. Az 1200 méter hosszú sétányon ballagva a Tihanyi-félsziget közelsége, a távolról felsejlő tanúhegyek, egyik oldalról a hullámzó víz, míg a másikról az egykori villaépületek jelenléte segíthetnek abban, hogy teljesen kikapcsolódjunk. A kikötő felé eső Fesztivál téren Bors István Halászfiú című szobrát is érdemes megtekinteni.

Balaton ősszel és télen a Szaplonczay sétány szemszögéből
Balaton ősszel és télen: a fonyódi Szaplonczay, másnéven Panoráma sétány / Fotó: berni0004 /  Shutterstock 
  • Szaplonczay sétány, Fonyód

Az északi part látképének szerelmesei a leghűvösebb hónapokban is bátran felkereshetik a minden bizonnyal legszebb panorámát kínáló, kifejezetten romantikus élményt adó sétányt. A Bartók Béla úti villasor melletti múltidéző városrész méltán népszerű hazai kirándulóhely, a mintegy 70 méteres magasságban található korzó páratlan módon Keszthelytől egészen Keneséig láttatja a Balatont. Itt időzve ajánlott szemügyre venni a Balatoni szél elnevezésű szobrot, illetve megpihenni az oroszlános kőpadokon vagy a pagoda alatt, ahol helytörténeti információkkal is gazdagodhatunk.

Balaton ősszel és télen a látványos badacsonyi Kisfaludy-kilátóból tekintve
Balaton ősszel és télen: elképesztő panoráma nyílik Badacsony legmagasabb pontjáról, a Kisfaludy-kilátóból / Fotó: Kurka Geza Corey /  Shutterstock 
  • Rózsakő és Kisfaludy-kilátó, Badacsony

A legismertebb tanúhegy megmászását nemcsak a nyári hónapokra lehet és érdemes időzíteni. A hűvösebb időben való túrázás tökéletesen átmozgat, az egyre gyérülő természet pedig még többet enged láttatni ilyenkor. A 19. századi szerelmi elbeszélés nyomán elnevezett Rózsakő tökéletes kirándulóhely, ahonnét tovább is vezet ösvény, méghozzá a kék turistajelzésű út, ami egyenesen a Badacsony legmagasabb pontján álló Kisfaludy-kilátóba visz. Innét 360 fokos kilátás nyílik a tóra, illetve a környező medencékre.

Balaton ősszel és télen naplemente a balatonakarattyai Kisfaludy sétányról
Balaton ősszel és télen: érdemes megnézni egy korai naplementét a balatonakarattyai Kisfaludy sétányról / Fotó: Jan Wehnert /  Shutterstock 
  • Kisfaludy sétány, Balatonakarattya

A főként Magaspart néven ismert, a Balaton keleti medencéjében elhelyezkedő meredek szakasz a hétvégi kirándulók egyik kedvenc helye, hiszen innét hosszanti irányban csodálható meg a magyar tenger. A Kisfaludy sétány elsődleges vonzerejét a végeláthatatlan víz látványa adja, ezen kívül a naplementék, melyek felhőmentes időben a téli hónapokban is megdobogtathatják az ember szívét. Az 1km hosszú kavicsos út déli végében a fedett kilátópontot is érdemes megtekinteni. 

Érdekel, milyen a Balaton-felvidék madártávlatból? Nézd meg ez a különleges videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu