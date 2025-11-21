Hétvégi programajánló: ünnepi fények, közösségi mozgás, gasztronómia és piacozás vár

Hiába fordul zordra az időjárás, érdemes lesz kimozdulni a négy fal közül, főleg azoknak, akik szeretik a késő őszi, kora téli szabadtéri eseményeket. Legyen szó finom falatokról, a közelgő ünnepet életre keltő adventi vásárokról vagy éppen a mozgásról, november 21-23-i hétvégi programajánlónkban mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebb elfoglaltságot.
Pénteken veszi kezdetét székesfehérvári karácsonyi vásár, ahol kézművesek és vendéglátósok tucatjai várják az ünnepi hangulat szerelmeseit. Ezen a napon 17.00 órakor nyit a Kori Liget is, ahol a korcsolyázni vágyók a nyitás alkalmából díjmentesen járhatják be a friss jeget, de az sem marad élmény nélkül, aki a büfében időzne finomságokkal a kezében. A közel 1000 négyzetméteres jégpálya és az 50 méter hosszú jégfolyosó kicsiket és nagyokat is vár a Zichy ligetben.
Időpont: november 21.
Helyszín: Székesfehérvár belváros
További információk: ITT
Ropogós tepertők, töltött káposzta, különleges pálinkák és izgalmas programok – ezek a központi elemei a a Csongrád-Csanád vármegyei település legvidámabb és legízesebb fesztiváljának. A szervezők nemcsak látványkonyhával és kóstolók sorával, de pálinkafelismerő versennyel is készülnek, sőt, a legkisebbek is kipróbálhatják, milyen a jó magyar autentikus étel, a tepertő. Őket szórakoztató gyermekprogramok is várják, de az sem fog csalódni, aki a kézműves vásárokat szereti. Este élő zenei koncerten kapcsolódhatunk ki.
Időpont: november 22. 15:00
Helyszín: Mórahalom, Pramonád tér
További információk: ITT
Aki szereti a termelői alapanyagokat, mindenképp látogasson el a Római partra, és miután tett egy késő őszi Duna-parti sétát, vegye célba a Nánási udvart. Itt ugyanis egy olyan közösségi tér vár, ahol a szezonális gyümölcsök és zöldségek, a friss háztáji termékek, valamint az egyenesen a termelőktől érkező minőségi magyar élelmiszerek sorakoznak fel. Az adventhez közeledve ezúttal karácsonyi csodavilággá alakul az udvar, ahol kézműves ajándékok, bejgli és szaloncukor is helyet kap. Aki pedig ebére is maradna, főtt és sült finomságok közül válogathat.
Időpont: november 22. 8:00-13:00
Helyszín: 1031 Budapest, Nánási út 47-49.
További információk: ITT
November a férfi egészség hava, ilyenkor az erősebbik nem testi-lelki jólléte kerül középpontba. A mozgalom évről évre a megelőzésre, tudatos életmódra és egészségre igyekszik felhívni a figyelmet, mindehhez a Budapesti Honvéd Sportegyesület rekreációs programjának köszönhetően pedig most bárki csatlakozhat, méghozzá egy jó hangulatú közös futás keretében. A kivételes sportélmény vezérfonala a 10 km-es könnyed kocogás. A részvétel regisztrációhoz kötött. Útvonal: BHSE Központi Sporttelep – Margitsziget – BHSE Központi Sporttelep
Időpont: november 21. 17:00-18:30
Helyszín: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
További információk: ITT
Sorra nyílnak az ország karácsonyi vásárai és adventi eseményei, ezen a hétvégén pedig Szombathelyre is elérkezik az ünnepi varázs. A csaknem egy hónapig tartó rendezvényen minden nap izgalmas programok várnak, például helyi formációk színpadi műsorai, gyermek és felnőtt koncertek, valamint DJ-k, és az elmaradhatatlan gyertyagyújtás advent vasárnapjain. Az eseményen természetesen az autentikus vásár és a gasztronómiai élmények is fontos szerepet játszanak.
Időpont: november 21. – december 20.
Helyszín: Szombathely, Fő tér
További információk: ITT
