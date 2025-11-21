Hétvégi programajánló: ünnepi fények, közösségi mozgás, gasztronómia és piacozás vár

Hiába fordul zordra az időjárás, érdemes lesz kimozdulni a négy fal közül, főleg azoknak, akik szeretik a késő őszi, kora téli szabadtéri eseményeket. Legyen szó finom falatokról, a közelgő ünnepet életre keltő adventi vásárokról vagy éppen a mozgásról, november 21-23-i hétvégi programajánlónkban mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebb elfoglaltságot.

A hétvégi programajánló a Székesfehérvár Adventi Vásárral kezdődik / Fotó: Vasvári Tamás

Érkezik a hétvégi programajánló színes kínálata:

Székesfehérvár Adventi Vásár 2025

Pénteken veszi kezdetét székesfehérvári karácsonyi vásár, ahol kézművesek és vendéglátósok tucatjai várják az ünnepi hangulat szerelmeseit. Ezen a napon 17.00 órakor nyit a Kori Liget is, ahol a korcsolyázni vágyók a nyitás alkalmából díjmentesen járhatják be a friss jeget, de az sem marad élmény nélkül, aki a büfében időzne finomságokkal a kezében. A közel 1000 négyzetméteres jégpálya és az 50 méter hosszú jégfolyosó kicsiket és nagyokat is vár a Zichy ligetben.

Időpont: november 21.

Helyszín: Székesfehérvár belváros

A XI. Mórahalmi Pálinkafesztivál és Tepertőfesztiválon izgalmas finomságokat kóstolhatunk / Fotó: Shutterstock

XI. Mórahalmi Pálinkafesztivál és Tepertőfesztivál

Ropogós tepertők, töltött káposzta, különleges pálinkák és izgalmas programok – ezek a központi elemei a a Csongrád-Csanád vármegyei település legvidámabb és legízesebb fesztiváljának. A szervezők nemcsak látványkonyhával és kóstolók sorával, de pálinkafelismerő versennyel is készülnek, sőt, a legkisebbek is kipróbálhatják, milyen a jó magyar autentikus étel, a tepertő. Őket szórakoztató gyermekprogramok is várják, de az sem fog csalódni, aki a kézműves vásárokat szereti. Este élő zenei koncerten kapcsolódhatunk ki.

Időpont: november 22. 15:00

Helyszín: Mórahalom, Pramonád tér

A Római parti piacon kézműves vásár is várja az érdeklődőket / Fotó: Facebook

Őszi piacozás a Rómain

Aki szereti a termelői alapanyagokat, mindenképp látogasson el a Római partra, és miután tett egy késő őszi Duna-parti sétát, vegye célba a Nánási udvart. Itt ugyanis egy olyan közösségi tér vár, ahol a szezonális gyümölcsök és zöldségek, a friss háztáji termékek, valamint az egyenesen a termelőktől érkező minőségi magyar élelmiszerek sorakoznak fel. Az adventhez közeledve ezúttal karácsonyi csodavilággá alakul az udvar, ahol kézműves ajándékok, bejgli és szaloncukor is helyet kap. Aki pedig ebére is maradna, főtt és sült finomságok közül válogathat.