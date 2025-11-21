Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hétvégi programajánló: ünnepi fények, közösségi mozgás, gasztronómia és piacozás vár

hétvégi programajánló
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 08:45
karácsonyi vásárpiacfutásbelföldgasztronómia
Nem tudod még, mivel töltsd a közelgő pihenőnapokat? Hétvégi programajánlónk a szabad ég alá invitál, méghozzá aktív, gasztronómiai és adventi események sorával. Így már csak annyi a dolgod, hogy kiválaszd a legszimpatikusabbat.
László Juli
A szerző cikkei

Hiába fordul zordra az időjárás, érdemes lesz kimozdulni a négy fal közül, főleg azoknak, akik szeretik a késő őszi, kora téli szabadtéri eseményeket. Legyen szó finom falatokról, a közelgő ünnepet életre keltő adventi vásárokról vagy éppen a mozgásról, november 21-23-i hétvégi programajánlónkban mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebb elfoglaltságot.

Székesfehérvár Adventi Vásár, a hétvégi programajánló részeként.
A hétvégi programajánló a Székesfehérvár Adventi Vásárral kezdődik / Fotó: Vasvári Tamás

Érkezik a hétvégi programajánló színes kínálata:

 

Székesfehérvár Adventi Vásár 2025

Pénteken veszi kezdetét székesfehérvári karácsonyi vásár, ahol kézművesek és vendéglátósok tucatjai várják az ünnepi hangulat szerelmeseit. Ezen a napon 17.00 órakor nyit a Kori Liget is, ahol a korcsolyázni vágyók a nyitás alkalmából díjmentesen járhatják be a friss jeget, de az sem marad élmény nélkül, aki a büfében időzne finomságokkal a kezében. A közel 1000 négyzetméteres jégpálya és az 50 méter hosszú jégfolyosó kicsiket és nagyokat is vár a Zichy ligetben.

Időpont: november 21. 
Helyszín: Székesfehérvár belváros
További információk: ITT

XI. Mórahalmi Pálinkafesztivál és Tepertőfesztivál a hétvégi programajánló második pontja.
A XI. Mórahalmi Pálinkafesztivál és Tepertőfesztiválon izgalmas finomságokat kóstolhatunk / Fotó:  Shutterstock 

XI. Mórahalmi Pálinkafesztivál és Tepertőfesztivál 

Ropogós tepertők, töltött káposzta, különleges pálinkák és izgalmas programok – ezek a központi elemei a a Csongrád-Csanád vármegyei település legvidámabb és legízesebb fesztiváljának. A szervezők nemcsak látványkonyhával és kóstolók sorával, de pálinkafelismerő versennyel is készülnek, sőt, a legkisebbek is kipróbálhatják, milyen a jó magyar autentikus étel, a tepertő. Őket szórakoztató gyermekprogramok is várják, de az sem fog csalódni, aki a kézműves vásárokat szereti. Este élő zenei koncerten kapcsolódhatunk ki.

Időpont: november 22. 15:00
Helyszín: Mórahalom, Pramonád tér
További információk: ITT

Kézműves vásár a Római parton, ami a hétvégi programajánlóban szerepel.
A Római parti piacon kézműves vásár is várja az érdeklődőket / Fotó: Facebook

Őszi piacozás a Rómain

Aki szereti a termelői alapanyagokat, mindenképp látogasson el a Római partra, és miután tett egy késő őszi Duna-parti sétát, vegye célba a Nánási udvart. Itt ugyanis egy olyan közösségi tér vár, ahol a szezonális gyümölcsök és zöldségek, a friss háztáji termékek, valamint az egyenesen a termelőktől érkező minőségi magyar élelmiszerek sorakoznak fel. Az adventhez közeledve ezúttal karácsonyi csodavilággá alakul az udvar, ahol kézműves ajándékok, bejgli és szaloncukor is helyet kap. Aki pedig ebére is maradna, főtt és sült finomságok közül válogathat.

Időpont: november 22. 8:00-13:00 
Helyszín: 1031 Budapest, Nánási út 47-49.
További információk: ITT

Férfiak futnak este, a hétvégi programajánlóban is szerepel egy ilyen esemény.
A Movember Közösségi Futás nemcsak a férfiaknak szól, habár az ő egészségük játssza a főszerepet / Fotó:  Shutterstock 

Movember Közösségi Futás – Mozdulj a férfiak egészségéért

November a férfi egészség hava, ilyenkor az erősebbik nem testi-lelki jólléte kerül középpontba. A mozgalom évről évre a megelőzésre, tudatos életmódra és egészségre igyekszik felhívni a figyelmet, mindehhez a Budapesti Honvéd Sportegyesület rekreációs programjának köszönhetően pedig most bárki csatlakozhat, méghozzá egy jó hangulatú közös futás keretében. A kivételes sportélmény vezérfonala a 10 km-es könnyed kocogás. A részvétel regisztrációhoz kötött. Útvonal: BHSE Központi Sporttelep – Margitsziget – BHSE Központi Sporttelep

Időpont: november 21. 17:00-18:30
Helyszín: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
További információk: ITT

A hétvégi programajánló utolsó eseménye a Szombathelyi Adventi Vásár.
A Szombathelyi Adventi Vásárban is érdemes lesz elidőzni / Fotó: MW archív

Szombathelyi Adventi Vásár 2025

Sorra nyílnak az ország karácsonyi vásárai és adventi eseményei, ezen a hétvégén pedig Szombathelyre is elérkezik az ünnepi varázs. A csaknem egy hónapig tartó rendezvényen minden nap izgalmas programok várnak, például helyi formációk színpadi műsorai, gyermek és felnőtt koncertek, valamint DJ-k, és az elmaradhatatlan gyertyagyújtás advent vasárnapjain. Az eseményen természetesen az autentikus vásár és a gasztronómiai élmények is fontos szerepet játszanak.

Időpont: november 21. – december 20.
Helyszín: Szombathely, Fő tér
További információk: ITT

A hétvégi programajánlónk ezeket az eseményeket vonultatja tehát fel:

  • Székesfehérvár Adventi Vásár 2025
  • XI. Mórahalmi Pálinkafesztivál és Tepertőfesztivál
  • Őszi piacozás a Rómain
  • Movember Közösségi Futás – Mozdulj a férfiak egészségéért
  • Szombathelyi Adventi Vásár 2025

Érdekel, milyen az adventi vásár Szombathelyen? Íme, egy kis ízelítő:

Ezek a cikkek is felkelthetik az érdeklődésed:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu