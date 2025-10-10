Felkészültél a hétvégi programajánlóra? Íme, a legjobb lehetőségek a várva várt családi kikapcsolódásra

Érdemes lesz kihasználni a korábbi hetekhez képest enyhébb időt, és minél több órát a szabad ég alatt tölteni a következő napokban. Hétvégi programajánlónk ehhez ad most ötleteket, méghozzá változatos események formájában.
A déli parti település, Fonyód egyik legnépszerűbb őszi rendezvénye idén is várja az érdeklődőket, méghozzá gasztronómiai meglepetésekkel, tökös ételek sorával, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, és persze látványos töklámpásokkal. Az egynapos eseményen többek között fellép a Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Zenekar, Kovácsovics Fruzsina, a Unique, a Black Café Zenekar és Lofti Begi. Kézműves vásár és játszóház is várja a látogatókat.
Időpont: október 11.
Helyszín: 8640 Fonyód, Dísz tér
További információk: ITT
A régió közkedvelt őszi családi fesztiválja 2025-ben is minden korosztályt vár. A gasztrosétányon ízek kavalkádjára számíthatunk, ahol a magyar konyha legfinomabb fogásaiból falatozhatunk. Lesz sörivó verseny, kézműves vásár, ahol egyedi termékekkel gazdagodhatunk, a kicsiket pedig vidámpark és gyermekelőadók szórakoztatják majd. És persze nem maradhatnak el a zenei koncertek sem: Pécsett ezúttal Peter Šrámek, Fehér Krisztián, a Tornádó együttes, valamint Jimmy & Nika lép majd színpadra.
Időpont: október 11-12.
Helyszín: 7632 Pécs, Kertváros, Maléter Pál úti zöldterület
További információk: ITT
Hazai borászok és különleges boraik vonulnak fel ezen a hétvégén Algyőn, ahol jó társaságban és zene mellett kapcsolódhatunk ki. Összesen 37-féle nedűből válogathatunk, de meghallgathatjuk a Búzavirág dalkör és a Parlando énekegyüttes előadását is. A fellépők sorát továbbá a Beatles Night, Diary of Sarah, Molnár Csinszka, Frederik Cornelius és a Pumpkins Trió Kelemen Marcival színesítik.
Időpont: október 10-11.
Helyszín: 6750 Algyő, Fő tér
További információk: ITT
Itt minden a gesztenyéről, vagyis az egyik legőszibb termésről és annak sült változatáról szól majd! A gasztronómiai és hagyományőrző ünnepen számtalan gesztenyéből készült finomságot kóstolhatunk meg, de készülnek a szervezők népművészeti előadásokkal és kézműves portékákkal is, melyek vásártérré változtatják majd Velem főutcáját. Az ízlelőbimbók mellett pedig a többi érzékszervünk is jól szórakozhat a különféle színpadi programok és a táncház közben.
Időpont: október 11-12.
Helyszín: 9730 Velem, Rákóczi utca
További információk: ITT
Október 11-én jön a Kéktúrázás Napja, ami az elmúlt évek során a természetjárás szerelmeseinek hagyományos eseményévé vált. A Magyar Természetjáró Szövetség ingyenes túranapja valójában egy közösségi rendezvény, melynek keretén belül összesen 143, szakaszfelelősök által vezetett túracsoport egy nap alatt járja be a hazai kéktúraútvonal teljes 2580 km-es hosszát. Az egyes szakaszokba kicsik és nagyok, családok és barátok, de a komolyabb kihívást kereső egyének is becsatlakozhatnak. A túrázáson a részvétel regisztrációhoz kötött.
Időpont: október 11.
Helyszín: Kéktúra útvonalak országszerte
További információ: ITT
Kíváncsi vagy, milyen volt a Kéktúrázás Napja 2024-ben? Nézd meg az alábbi összefoglaló videót:
