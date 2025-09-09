5+1 szuper őszi, családi kirándulóhely - neked melyik a kedvenced?

1. Lillafüred: Hercegnős, kastélyos libegőzés, panoráma és vízesés

Lillafüred nálunk a top családi kirándulóhely: a Bükk színes fái között kanyargó úton már az odajutás is élmény. A gyerekek imádják a Lillafüredi Libegőt, ami 1080 méteren át visz fel a Jávor-hegy tetejére. A lassú suhanás közben lenyűgöző a kilátás: a völgyben kanyargó utak, a fák lombkoronái és a Hámori-tó csillogása mind-mind mesébe illő. De tényleg, ezt nem csak mint felnőtt mondom, odáig voltak érte eddig minden évben a csemeték! Fentről kényelmes séta visz a Fehér-kő szikláihoz, ahonnan nyári napsütésben és ködös, őszi időben is gyönyörű a panoráma.

Visszaúton érdemes megállni a Palotaszálló függőkertjében, ahol nemcsak a romantikus vízesést csodálhatjuk meg, hanem a történelmi hangulatú épületet is. A vízesés 20 méteres zuhataga Magyarország legmagasabbja, és ősszel, a sárguló lombok között különösen látványos.

Pro tipp: a libegőpark nyitvatartását mindenképp ellenőrizzük előre, mert szezonon kívül rövidebb az üzemidő. A Palotaszálló étterme gyerekbarát, a tóparti büfé pedig gyors falatokkal, lángossal és forró teával várja a túrázókat. A libegő alatti úton babakocsival is lehet sétálni, így a legkisebbek sem maradnak ki a kalandból, így lesz ez valóban felülmúlhatatlan őszi családi kirándulóhely.

Tipikusan az a túra, ahonnan könyörögni kell, hogy hazainduljatok.

2. Tihany: Varázslatos levendulás domboldalak és kilátó

Ősszel a Balaton-part csendesebb, de a Tihanyi-félsziget ilyenkor is gyönyörű. A túrát az Apáti-hegyen kezdjük, az Őrtorony-kilátóból körbenézve elénk tárul a Balaton-felvidék dimbes-dombos tája, a tihanyi levendulás maradványai és a végtelen víztükör. Innen könnyű séta vezet le a mandulafák és levendulabokrok között, ahol a gyerekek imádnak hasznos holmikat gyűjteni – tobozokat, kavicsokat, színes faleveleket, vagyis mindent haza kell majd vinni. Mesebeli kincsestár ez az őszi családi kirándulóhely.

A Lóczy Lajos tanösvény jelzéseit követve a félsziget nyugati peremén sétálhatunk tovább, ahol sorra jönnek a kilátópontok. Ezeket nehéz otthagyni: minden újabb kanyar után más szögből látszik a Balaton, és ilyenkor, szeptember végén, októberben az egész táj aranyba és vörösbe öltözik.