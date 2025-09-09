5+1 szuper őszi, családi kirándulóhely - neked melyik a kedvenced?

Lillafüred nálunk a top családi kirándulóhely: a Bükk színes fái között kanyargó úton már az odajutás is élmény. A gyerekek imádják a Lillafüredi Libegőt, ami 1080 méteren át visz fel a Jávor-hegy tetejére. A lassú suhanás közben lenyűgöző a kilátás: a völgyben kanyargó utak, a fák lombkoronái és a Hámori-tó csillogása mind-mind mesébe illő. De tényleg, ezt nem csak mint felnőtt mondom, odáig voltak érte eddig minden évben a csemeték! Fentről kényelmes séta visz a Fehér-kő szikláihoz, ahonnan nyári napsütésben és ködös, őszi időben is gyönyörű a panoráma.
Visszaúton érdemes megállni a Palotaszálló függőkertjében, ahol nemcsak a romantikus vízesést csodálhatjuk meg, hanem a történelmi hangulatú épületet is. A vízesés 20 méteres zuhataga Magyarország legmagasabbja, és ősszel, a sárguló lombok között különösen látványos.
Pro tipp: a libegőpark nyitvatartását mindenképp ellenőrizzük előre, mert szezonon kívül rövidebb az üzemidő. A Palotaszálló étterme gyerekbarát, a tóparti büfé pedig gyors falatokkal, lángossal és forró teával várja a túrázókat. A libegő alatti úton babakocsival is lehet sétálni, így a legkisebbek sem maradnak ki a kalandból, így lesz ez valóban felülmúlhatatlan őszi családi kirándulóhely.
Tipikusan az a túra, ahonnan könyörögni kell, hogy hazainduljatok.
Ősszel a Balaton-part csendesebb, de a Tihanyi-félsziget ilyenkor is gyönyörű. A túrát az Apáti-hegyen kezdjük, az Őrtorony-kilátóból körbenézve elénk tárul a Balaton-felvidék dimbes-dombos tája, a tihanyi levendulás maradványai és a végtelen víztükör. Innen könnyű séta vezet le a mandulafák és levendulabokrok között, ahol a gyerekek imádnak hasznos holmikat gyűjteni – tobozokat, kavicsokat, színes faleveleket, vagyis mindent haza kell majd vinni. Mesebeli kincsestár ez az őszi családi kirándulóhely.
A Lóczy Lajos tanösvény jelzéseit követve a félsziget nyugati peremén sétálhatunk tovább, ahol sorra jönnek a kilátópontok. Ezeket nehéz otthagyni: minden újabb kanyar után más szögből látszik a Balaton, és ilyenkor, szeptember végén, októberben az egész táj aranyba és vörösbe öltözik.
Praktikus tipp: Tihanyban rengeteg gyerekbarát hely van. Ha szombaton mentek, a PIAC Placc street food kínálata tökéletes, 9:00-14:00 óráig tartanak nyitva, de csak szombatonként. Ha egy finom ebédre vágytok: van hamburger, házi szörp és friss süti.
A Régi Idők Udvara Skanzen és Étterem pedig valósággal lenyűgözi a gyerekeket, annyi apróság, kincs, nosztalgikus tárgy várja ott őket.
A tihanyi parkolásról érdemes előre tájékozódni, a főbb látnivalók mind gyalogosan is elérhetők, egyszer kell tehát csak jó parkolót találni, de a szezonon kívül ez sokkal könnyebb. A könnyű terep miatt kisebb gyerekekkel is bátran nekivághattok ennek, mint őszi családi kirándulóhely.
A Budai-hegység ideális választás, ha nem akarunk sokat autózni, de szeretnénk igazi erdei kalandot. Nagy klasszikus is, ezt nem lehet kihagyni, mert attól, hogy népszerű, tényleg egy jó élmény lehet az egész családnak, a városban maradva, de egy igazi őszi családi kirándulóhelyet találva kalandozhattok. A Szépjuhászné állomástól induló túra két kisebb kört kínál: az egyik a János-hegyi Erzsébet-kilátóhoz visz, a másik a Kis- és Nagy-Hárs-hegyre. A három kilátó mindegyike más és más arcát mutatja Budapestnek – nálunk a gyerekek mindig számolják a házakat és a hidakat a magasból.
A János-hegyről libegővel is le lehet ereszkedni Zugligetbe, ami külön élmény. Ha elfáradtok, a Szépjuhásznénál felszállhattok a Gyermekvasútra is – kihagyhatatlan kedvenc, főleg hogy még mindig gyerekek vezetik a forgalmat.
Tipp: a Normafa környéke bármelyik évszakban ideális pihenőhely. A Normafa Síház Étterem meleg levesekkel és süteményekkel vár, a libegő végállomásánál pedig forró csoki és sült gesztenye kapható. A túra babakocsival nem ajánlott, de hordozóval könnyen teljesíthető.
A Gyadai tanösvény igazi gyerekparadicsom. Ez az őszi családi kirándulóhely Budapesttől mindössze 40 km-re található északra, a 2-es főútról a Katalinpuszta településrész végét jelző táblánál jobbra letérve körülbelül száz méter a fizetős parkolóig. A Katalinpusztai Kirándulóközponttól indulva aztán egy 5 km-es körtúra vár rátok, ami tele van kalanddal: függőhíd, cölöpsétány mocsaras részek felett, lépegetőcölöpök, hintahíd – minden, ami a gyerekeknek élmény, a szülőknek pedig garancia arra, hogy estére mindenki elfárad. (Persze, legfőképpen mi, felnőttek, akik két óra esti nyugalomért még véráldozatra is képesek vagyunk.)
Az útvonal közepén található Óriások pihenője ideális piknikezőhely, tűzrakó helyekkel és padokkal. A legkisebbekre is gondoltak: számukra egy rövidebb, 300 méteres mini-ösvényt alakítottak ki.
A kirándulóközpontnál étterem, erdei bolt is működik, így ha valaki nem szeretne túrázni, akár itt is el lehet tölteni egy fél napot. A tanösvény könnyű terep, a szintkülönbség minimális, így kisebb gyerekekkel is bátran bejárható.
A Keleti-Mecsek mindig egy kicsit más világ: itt kevesebb a turista, csendesebbek az erdők, és az ember tényleg úgy érzi, elmenekült a hétköznapok elől. A túra a Cigány-hegyi kilátóhoz vezet, ahonnan 360 fokban látszik a Mecsek minden csúcsa. Innen leereszkedünk Pusztabányára, ahol a Dél-dunántúli Kéktúra vonalát követve forrásokat és vadregényes ösvényeket találunk.
A 7 kilométeres túra gyerekekkel is teljesíthető, de érdemes időben indulni, hogy legyen idő pihenni, játszani az erdei tisztásokon. A környéken több vendégház és turistaház működik – a Vackor Vendégházban például mindig szívesen látnak minket egy nagy bögre teára vagy házias ebédre. Ráadásul legújabban manók apró házait is rejti Cserkút, amiket nekünk, kirándulóknak kell megtalálnunk, úgyhogy garantáltak az izgalmak! Megéri idáig eljönni és rászánni egy napot, igazi őszi családi kirándulóhely, titokzatos élményekkel.
Praktikus tipp: A parkolás Kisújbánya és Pusztabánya között több ponton megoldható.
Visegrád a Dunakanyar egyik legszebb pontja, minden időben, de egy hétvégi őszi családi kirándulóhely céllal szerintem nem csupán a Fellegvár miatt érdemes ideutazni. A Zsitvay-kilátó csodás kilátása után a Mogyoróhegyi vadasparkban érdemes hosszasan időzni: a gyerekek mindig izgatottan keresik a muflonokat és szarvasokat. Az útvonal mellett források, faragott kopjafák és padok várják a túrázókat.
A Mogyoróhegyi tanösvény tábláin játékos formában tanulhatnak a gyerekek az erdő élővilágáról, így a túra nemcsak kalandos, de tanulságos is. Lesz mit felolvasni nekünk, szülőknek, levegőkapkodás közben. Ősszel a színes erdő és a csendes ösvények miatt mi családilag különösen szeretjük ezt a helyet.
Praktikus tipp: A Nagyvillám Étterem (hétfőnként zárva!) panorámás, mély völgybe néző terasza tökéletes pihenőhely egy forró csokihoz. A parkoló közel van, így kisgyerekekkel is kényelmes a kirándulás.
Az őszi erdőknek van egy különleges hangulata: a színek, a hűvös levegő és a friss illatok minden évben újra elvarázsolnak. Ezek a helyek mind kipróbált családi kedvencek, ahol a gyerekek kalandozhatnak, a szülők pedig feltöltődhetnek, de ezen kívül is számomra száz titkos csodát, elmerengős hangulatokat hoz mindig egy-egy ilyen őszi túra, a gyerekekkel való nyűglődés és a sok pisilnem kell, álljunk meg, fáj a lábam, menjünk haza, meg az Anya, szeretnék egy saját őzikét őrületek ellenére is. Ki nem hagynám!
