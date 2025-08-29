Velem és Cák rejtett titkai – Fedezd fel velünk a Kőszegi-hegység elfeledett gyöngyszemeit

Ha egy olyan tájat keresünk, ahol a hegyek ölelése és a domboldalakat benőtt erdők alatt megbúvó falvak megőrizték a múlt tiszta leheletét, ahol a madarak dalát csak a patak csobogása szakítja meg, és ahol a falusi lét egyszerűsége még mindig érték, akkor Velem és a közeli Cák tökéletes úti cél lehet. A Kőszegi-hegység lábánál fekvő apró települések nem tolakodnak a turisták elé, nem harsognak, nem ígérnek felesleges látványosságokat – itt az idő valóban lelassul, hogy te is megérezd, milyen az élet ritmusa a természetben.

Velem: Szent Vid-kápolna, amely az Írott-kőre vezető út mentén pillant le a településre.

Fotó: wikipedia

Velem – a hegyek árnyékában megbúvó falusi idill

Velem apró falucskája nem csak a természet közelségével és nyugalmával, hanem gazdag történelmi örökségével is magára vonja a figyelmet. A falutól kőhajításnyira található a műemléki védettségű Schulter-malom, amely 1568 óta őrzi a környék molnárjainak emlékét. Egykoron négy malom is működött a Szerdahelyi-patak mentén, ám mára csak ez az egy maradt meg eredeti formájában.

Az épület 1919-ben nyerte el mai formáját, majd a XX. század közepén múzeummá alakították, így ma is működőképes állapotban várja az érdeklődőket, akik megcsodálhatják a hagyományos vízikerék működését és betekintést nyerhetnek a régmúlt paraszti világába. A malom legendái között emlegetik Savanyú Jóska, a híres bakonyi betyár itteni menedékét is, ami tovább színezi a hely történetét.

A Kőszegi-hegység őszi pompájában igazi felejthetetlen kirándulásra csábít.

Fotó: Danita Delimont / Shutterstock

Velem másik büszkesége a 100 éves múltú helyi pálinkafőzde, mely 1913-ban Iványi Dezső tanító kezdeményezésére épült. A hagyományos, kisüsti technológia ma is él, és a helyi szubalpin klíma által érlelt gyümölcsökből készített párlatok a környék és az ország egyik legértékesebbjei közé tartoznak. A pálinkafőzde különlegessége, hogy alapítása óta községi tulajdonban áll, és mindig helyi főzőmesterek gondoskodtak a minőségről. A gyártás során a természetes hűtést a falut átszelő hegyi patak biztosítja, ami az évszakok változásával is stabil hőmérsékletet garantál a lepárlás során.

A falu felett, az Írott-kőre vezető út közelében található Szent Vid-kápolna és a Stirling-villa – utóbbi ma alkotóházként működik – tovább színesítik a hely kulturális és építészeti értékeit. Érdemes a Gesztenyeünnep idején is ellátogatni ide, amikor a falu valódi fesztiválhangulatba borul, és a kézműves vásár, valamint a gasztronómiai programok egyaránt a helyi hagyományokat ünneplik.