Ősszel a legszebb – így járhatod be a Balaton-felvidéki Kéktúrát 3 nap alatt

Sokaknak a Balaton a Riviéra, pedig a legszebb arcát ősszel mutatja meg. A nap még melegít, de nem perzsel, a levegő friss, a domboldalakon vörösre és aranysárgára váltanak a lombok. A Balaton-felvidéki Kéktúra több mint 100 kilométeren át vezet végig a táj legszebb részein. Mi most egy 3 napos túratervet ajánlunk.

Az Országos Kéktúra 6. szakasza igazán változatos terepen vezet végig

Fotó: Jászai Csaba / Shutterstock

Mi az a Kéktúra?

A Kéktúra Magyarország legrégebbi és legismertebb túraútvonala. Több mint 1100 kilométeren át húzódik az Írott-kőtől Hollóházáig, és a jól ismert kék sáv jelzés mutatja az utat. A túrát egy bélyegzőfüzettel lehet hivatalosan teljesíteni, amelyet az út menti pecsételőhelyeken kell hitelesíteni. A Balaton-felvidéken áthaladó 6. szakasz az egyik legváltozatosabb és leglátványosabb rész: tanúhegyek, geológiai különlegességek, szőlőhegyek, apró falvak és fantasztikus kilátók váltják egymást.

Fontos tudnod, hogy bár a túraútvonalat a terepen kék sáv jelzés jelöli, a térképeken és túraleírásokban gyakran „K” betűvel hivatkoznak rá – ez az Országos Kéktúra hivatalos nyomvonalát jelöli, ugyanis nem minden kék sáv visz a Kéktúra útvonalán, és a vonalvezetés az évek során több helyen is módosult.

Ha gyűjtöd a pecséteket, mindig a K jelzéssel jelölt hivatalos szakaszt kövesd, amelyet túraappokban, térképeken és az igazolófüzetben is megtalálsz.

Kéktúra a Balaton-felvidéken 3 nap alatt

Ezt a túrát szakaszokra bontva is bejárhatod. Mi alább egy 3 napos túrát ajánlunk, amely egy hosszú hétvégére, de az őszi szünet pihenőnapjaira is remek családi program lehet.

1. nap: Badacsonytördemic – Káptalantóti

A lenyűgöző Badacsony – bazaltsziklák, szőlősorok és balatoni panoráma

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Táv: kb. 11,4 km

Pecsételőhelyek: Badacsony, Káptalantóti

A túra a Badacsonytördemic–Szigliget vasútállomástól indul. Az első kihívás nem sokat várat magára: a Bujdosók lépcsője közel 500 fokával komoly bemelegítés, de hamar elfeledjük a fáradtságot, amikor felérünk a bazaltfennsíkra. Innen páratlan panoráma nyílik a Balatonra: a Ranolder-kereszt, az Egry József-kilátó és a Kisfaludy-kilátó mind más-más szemszögből mutatják meg a tó varázsát. A Badacsony a tanúhegyek koronázatlan királya: alul strand és szőlő, feljebb présházak és pincék, még feljebb vadregényes bükkös és jellegzetes bazaltorgonák találhatók. Ez a természeti és kulturális rétegzettség adja a hegy igazi karakterét. Miután leereszkedünk a Badacsony északi oldalán, a túra szőlőlugasokon keresztül folytatódik a Gulács oldalában (a csúcs külön kitérővel érhető el). A nap végére Káptalantóti hangulatos utcáihoz érünk, ahol a falu kocsmájánál találjuk a bélyegzőt.