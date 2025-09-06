Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Túrázók az őszi erdőben

Ősszel a legszebb – így járhatod be a Balaton-felvidéki Kéktúrát 3 nap alatt

Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 14:15
őszi túrabalaton-felvidékőszkéktúra
A Balaton vidéke nem csak nyáron vonzó. Ha szereted a természetet és a csodás panorámát, a Balaton-felvidéki Kéktúra a legjobb választás. Ősszel a táj csendesebb, színesebb, és nincs turistaáradat, mint nyáron.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Sokaknak a Balaton a Riviéra, pedig a legszebb arcát ősszel mutatja meg. A nap még melegít, de nem perzsel, a levegő friss, a domboldalakon vörösre és aranysárgára váltanak a lombok. A Balaton-felvidéki Kéktúra több mint 100 kilométeren át vezet végig a táj legszebb részein. Mi most egy 3 napos túratervet ajánlunk.

A Kéktúra kék jelzése egy fára festve, túrázó emberekkel a háttérben
Az Országos Kéktúra 6. szakasza igazán változatos terepen vezet végig
Fotó: Jászai Csaba /  Shutterstock 

Mi az a Kéktúra?

A Kéktúra Magyarország legrégebbi és legismertebb túraútvonala. Több mint 1100 kilométeren át húzódik az Írott-kőtől Hollóházáig, és a jól ismert kék sáv jelzés mutatja az utat. A túrát egy bélyegzőfüzettel lehet hivatalosan teljesíteni, amelyet az út menti pecsételőhelyeken kell hitelesíteni. A Balaton-felvidéken áthaladó 6. szakasz az egyik legváltozatosabb és leglátványosabb rész: tanúhegyek, geológiai különlegességek, szőlőhegyek, apró falvak és fantasztikus kilátók váltják egymást.

Fontos tudnod, hogy bár a túraútvonalat a terepen kék sáv jelzés jelöli, a térképeken és túraleírásokban gyakran „K” betűvel hivatkoznak rá – ez az Országos Kéktúra hivatalos nyomvonalát jelöli, ugyanis nem minden kék sáv visz a Kéktúra útvonalán, és a vonalvezetés az évek során több helyen is módosult.

Ha gyűjtöd a pecséteket, mindig a K jelzéssel jelölt hivatalos szakaszt kövesd, amelyet túraappokban, térképeken és az igazolófüzetben is megtalálsz.

Kéktúra a Balaton-felvidéken 3 nap alatt

Ezt a túrát szakaszokra bontva is bejárhatod. Mi alább egy 3 napos túrát ajánlunk, amely egy hosszú hétvégére, de az őszi szünet pihenőnapjaira is remek családi program lehet.

1. nap: Badacsonytördemic – Káptalantóti

Badacsony és a Balaton látképe Szigligetről
A lenyűgöző Badacsony – bazaltsziklák, szőlősorok és balatoni panoráma
Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Táv: kb. 11,4 km
Pecsételőhelyek: Badacsony, Káptalantóti
A túra a Badacsonytördemic–Szigliget vasútállomástól indul. Az első kihívás nem sokat várat magára: a Bujdosók lépcsője közel 500 fokával komoly bemelegítés, de hamar elfeledjük a fáradtságot, amikor felérünk a bazaltfennsíkra. Innen páratlan panoráma nyílik a Balatonra: a Ranolder-kereszt, az Egry József-kilátó és a Kisfaludy-kilátó mind más-más szemszögből mutatják meg a tó varázsát. A Badacsony a tanúhegyek koronázatlan királya: alul strand és szőlő, feljebb présházak és pincék, még feljebb vadregényes bükkös és jellegzetes bazaltorgonák találhatók. Ez a természeti és kulturális rétegzettség adja a hegy igazi karakterét. Miután leereszkedünk a Badacsony északi oldalán, a túra szőlőlugasokon keresztül folytatódik a Gulács oldalában (a csúcs külön kitérővel érhető el). A nap végére Káptalantóti hangulatos utcáihoz érünk, ahol a falu kocsmájánál találjuk a bélyegzőt.

2. nap: Káptalantóti – Balatonhenye

Csobánc látképe egy szőlőültetvényről
A Csobánc a Kéktúra egyik leglátványosabb pontja
Fotó:  Mediaworks Archívum

Táv: kb. 22 km
Pecsételőhelyek: Csobánc, Szentbékkálla, Balatonhenye
A második nap a legmozgalmasabb. Először a Csobánc várát hódítjuk meg – a szőlők között haladó ösvények után meredek kaptató visz fel a csúcsra. A romok is romantikusak, de a kilátás viszi a prímet: a Káli-medence, a Tapolcai-medence, sőt a Balaton is látszik. Lefelé ereszkedve fontos figyelni a jelzésekre – van egy kritikus bal kanyar, amelyet nem szabad elvéteni, különben nem Szentbékkállára, hanem Mindszentkállára jutunk. A Kőtenger lenyűgöző geológiai látványosság. A homokkő tömbök valójában több millió évvel ezelőtt, a Pannon-tenger partján formálódtak. Az egyik legismertebb képződmény az ingókő: ez egy sziklatömb, amely billeg a talapzatán. Próbáld ki, meg tudod-e mozdítani! Szentbékkállán újra pecsételünk, aztán nekivágunk az emelkedőnek, amely a Fekete-hegy platójára visz. A kilátás innen utoljára mutatja meg a Balatont – a Eötvös Károly-kilátóból inthetünk búcsút a tó látványának. Ezután a belső vidékek következnek: tavacskák, bazaltfennsík, csendes erdők és elhagyott kőfejtők között kanyaroghatunk, míg végül megérkezünk Balatonhenyére. A buszfordulónál találjuk a bélyegzőt.

3. nap: Balatonhenye – Nagyvázsony

A nagyvázsonyi Kinizsi-vár
A nagyvázsonyi Kinizsi-vár a Kéktúra egyik történelmi megállója
Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Táv: kb. 15 km
Pecsételőhelyek: Csicsói erdészház, Nagyvázsony
A harmadik nap már nyugalmasabb, és hangulatában is teljesen más: elhagyjuk a Balaton-felvidék lankáit, és fokozatosan belépünk a Bakony hűvösebb, erdős világába. A cserjék helyett fenyvesek, a domboldalak helyett zárt erdei utak fogadnak.

A Csicsói erdészház ma erdei iskolaként működik, itt találjuk az utolsó előtti pecsétet. Innen egy hosszabb, murvás úton folytatjuk, majd egy kanyargós ösvény vezet át a Viszont-völgyön. Hamarosan feltűnik Nagyvázsony, és a 15. századi Kinizsi-vár impozáns látványa. Az utolsó pecsét a vár alatti Mátyás Udvar Bisztrónál vagy a Kinizsi sörözőben érhető el – méltó zárásaként ennek a háromnapos élménytúrának.

Hasznos tudnivalók

Jelzés: végig a kék sávon (K – Országos Kéktúra) haladunk
Pecsételőhelyek:

  • Badacsony (Ranolder-kereszt környékén)
  • Káptalantóti (Horváth kert büfé)
  • Csobánc (várrom)
  • Szentbékkálla (Kossuth utca)
  • Balatonhenye (buszforduló)
  • Csicsói erdészház (erdei iskola)
  • Nagyvázsony (Mátyás Udvar Bisztró vagy Kinizsi söröző


Hasznos túratippek:

  • Indulj korán – ősszel hamar sötétedik
  • Legyen nálad elég víz – sok szakaszon nincs forrás
  • Ne hagyd otthon a bélyegzőfüzetet
  • Használj túraappot vagy térképet
  • A kilátókat ne hagyd ki – megéri a kitérő!

Túrázni télen is lehet

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu