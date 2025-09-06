Ősszel a legszebb – így járhatod be a Balaton-felvidéki Kéktúrát 3 nap alatt

Sokaknak a Balaton a Riviéra, pedig a legszebb arcát ősszel mutatja meg. A nap még melegít, de nem perzsel, a levegő friss, a domboldalakon vörösre és aranysárgára váltanak a lombok. A Balaton-felvidéki Kéktúra több mint 100 kilométeren át vezet végig a táj legszebb részein. Mi most egy 3 napos túratervet ajánlunk.
A Kéktúra Magyarország legrégebbi és legismertebb túraútvonala. Több mint 1100 kilométeren át húzódik az Írott-kőtől Hollóházáig, és a jól ismert kék sáv jelzés mutatja az utat. A túrát egy bélyegzőfüzettel lehet hivatalosan teljesíteni, amelyet az út menti pecsételőhelyeken kell hitelesíteni. A Balaton-felvidéken áthaladó 6. szakasz az egyik legváltozatosabb és leglátványosabb rész: tanúhegyek, geológiai különlegességek, szőlőhegyek, apró falvak és fantasztikus kilátók váltják egymást.
Fontos tudnod, hogy bár a túraútvonalat a terepen kék sáv jelzés jelöli, a térképeken és túraleírásokban gyakran „K” betűvel hivatkoznak rá – ez az Országos Kéktúra hivatalos nyomvonalát jelöli, ugyanis nem minden kék sáv visz a Kéktúra útvonalán, és a vonalvezetés az évek során több helyen is módosult.
Ha gyűjtöd a pecséteket, mindig a K jelzéssel jelölt hivatalos szakaszt kövesd, amelyet túraappokban, térképeken és az igazolófüzetben is megtalálsz.
Ezt a túrát szakaszokra bontva is bejárhatod. Mi alább egy 3 napos túrát ajánlunk, amely egy hosszú hétvégére, de az őszi szünet pihenőnapjaira is remek családi program lehet.
Táv: kb. 11,4 km
Pecsételőhelyek: Badacsony, Káptalantóti
A túra a Badacsonytördemic–Szigliget vasútállomástól indul. Az első kihívás nem sokat várat magára: a Bujdosók lépcsője közel 500 fokával komoly bemelegítés, de hamar elfeledjük a fáradtságot, amikor felérünk a bazaltfennsíkra. Innen páratlan panoráma nyílik a Balatonra: a Ranolder-kereszt, az Egry József-kilátó és a Kisfaludy-kilátó mind más-más szemszögből mutatják meg a tó varázsát. A Badacsony a tanúhegyek koronázatlan királya: alul strand és szőlő, feljebb présházak és pincék, még feljebb vadregényes bükkös és jellegzetes bazaltorgonák találhatók. Ez a természeti és kulturális rétegzettség adja a hegy igazi karakterét. Miután leereszkedünk a Badacsony északi oldalán, a túra szőlőlugasokon keresztül folytatódik a Gulács oldalában (a csúcs külön kitérővel érhető el). A nap végére Káptalantóti hangulatos utcáihoz érünk, ahol a falu kocsmájánál találjuk a bélyegzőt.
Táv: kb. 22 km
Pecsételőhelyek: Csobánc, Szentbékkálla, Balatonhenye
A második nap a legmozgalmasabb. Először a Csobánc várát hódítjuk meg – a szőlők között haladó ösvények után meredek kaptató visz fel a csúcsra. A romok is romantikusak, de a kilátás viszi a prímet: a Káli-medence, a Tapolcai-medence, sőt a Balaton is látszik. Lefelé ereszkedve fontos figyelni a jelzésekre – van egy kritikus bal kanyar, amelyet nem szabad elvéteni, különben nem Szentbékkállára, hanem Mindszentkállára jutunk. A Kőtenger lenyűgöző geológiai látványosság. A homokkő tömbök valójában több millió évvel ezelőtt, a Pannon-tenger partján formálódtak. Az egyik legismertebb képződmény az ingókő: ez egy sziklatömb, amely billeg a talapzatán. Próbáld ki, meg tudod-e mozdítani! Szentbékkállán újra pecsételünk, aztán nekivágunk az emelkedőnek, amely a Fekete-hegy platójára visz. A kilátás innen utoljára mutatja meg a Balatont – a Eötvös Károly-kilátóból inthetünk búcsút a tó látványának. Ezután a belső vidékek következnek: tavacskák, bazaltfennsík, csendes erdők és elhagyott kőfejtők között kanyaroghatunk, míg végül megérkezünk Balatonhenyére. A buszfordulónál találjuk a bélyegzőt.
Táv: kb. 15 km
Pecsételőhelyek: Csicsói erdészház, Nagyvázsony
A harmadik nap már nyugalmasabb, és hangulatában is teljesen más: elhagyjuk a Balaton-felvidék lankáit, és fokozatosan belépünk a Bakony hűvösebb, erdős világába. A cserjék helyett fenyvesek, a domboldalak helyett zárt erdei utak fogadnak.
A Csicsói erdészház ma erdei iskolaként működik, itt találjuk az utolsó előtti pecsétet. Innen egy hosszabb, murvás úton folytatjuk, majd egy kanyargós ösvény vezet át a Viszont-völgyön. Hamarosan feltűnik Nagyvázsony, és a 15. századi Kinizsi-vár impozáns látványa. Az utolsó pecsét a vár alatti Mátyás Udvar Bisztrónál vagy a Kinizsi sörözőben érhető el – méltó zárásaként ennek a háromnapos élménytúrának.
Jelzés: végig a kék sávon (K – Országos Kéktúra) haladunk
Pecsételőhelyek:
