A magyar bor új arca: „A bor nem unalmas, nem öreges – épp ellenkezőleg”

„A film célja az is, hogy megmutassa: a magyar bor új nyelven is tud szólni. Nem nosztalgiázni akartunk, hanem friss, karakteres üzenetet adni – vizuálisan, hangban, tartalomban.” - hangsúlyozta Menzkie, a film rendezője a premiert követő kerekasztal beszélgetésen.

Budapesten túl: borvidékek, tájak, élmények

A film kiemelt hangsúlyt fektet a borturizmusra, ráirányítva a figyelmet arra, hogy bár Budapest továbbra is Magyarország szíve, érdemes messzebbre is utazni. Hazánk 22 borvidéke nemcsak kivételes borokat kínál, de autentikus élményeket, lenyűgöző tájakat és gasztronómiai sokszínűséget is.

A borturizmus népszerűsítése fontos cél, különösen abban a kontextusban, hogy egyre több fiatal keres élményalapú utazási és fogyasztási lehetőségeket.

„A bor nem unalmas, nem öreges – épp ellenkezőleg. A borozás lehet felfedezés, játék, zene, kaland, társaság. Ezt az élményt szerettük volna átadni a zenén keresztül a fiatalabb közönség felé is.” – tette hozzá Sági Viktor, a Jazzbois baszusgitárosa, a film zeneszerző csapatának tagja.

Egy szó: BOR

A film egyik erős szimbóluma maga a szó: „bor” – amely a világban szinte egyedülálló módon nem a latin eredetű „wine”, „vino”, „wein” variánsa, hanem saját utat járó kifejezés. Ez is jelzi, hogy a magyar bor saját karakterrel, identitással és világlátással bír – és ezt a karaktert most új, kortárs eszközökkel mutatjuk be.

Az imázsfilm bemutatóját követő kerekasztal beszélgetésen Rókusfalvy Pál kiemelte, hogy „a film nem csupán egy marketingeszköz, hanem egy kulturális híd – célja, hogy a nemzetközi közönség felismerje: Magyarországon a bor nem csupán ital, hanem identitás, történelem és jövő egyszerre.”

A film a Magyar Bormarketing Ügynökség 2025-ös nemzetközi kampányainak meghatározó része lesz, és június 12-től elérhető a hivatalos platformokon.