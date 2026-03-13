13 év után derülhet ki, mi történt az eltűnt Eszmivel – TOP5

Szívszorító drámák, rejtélyes eltűnések és még sok más. A héten legjobban a 13 éve eltűnt Eszmi története foglalkoztatta olvasóinkat, de mellette még sok más emberi történetre is kíváncsiak voltak. Íme, ez az 5 cikk volt a befutó:
Tizenhárom év után ismét felmerült a remény, hogy végre fény derülhet a salgótarjáni Eszmi ügyére. A rendőrség újult erővel folytatja a nyomozást az eltűnt lány ügyében. Bár eddig nem akadtak konkrét nyomok, a család bízik benne, hogy most végre megtudhatják, mi történt Eszmivel azon a tragikus napon. A rejtélyes eltűnése óta eltelt több mint egy évtized után ismét lendületet kapott a nyomozás: a hatóságok újra foglalkoznak Bangó Margaréta Gizella, vagyis Eszmi eltűnésével. Ez a család számára reménysugarat jelent, még akkor is, ha az ügy továbbra is megválaszolatlan maradt.
Március 15-e nemcsak a szabadság ünnepe, hanem az újrakezdés szimbóluma is lett annak a férfinak, aki közmunkásként küzd a mindennapokkal, miközben főiskolára jár, és már csak egy lépésre van attól, hogy elérje álmait. A közösségi összefogás eredményeként mindössze egy jelképes összeg választja el Lászlót, a főiskolás hajléktalant attól, hogy saját lakókonténerbe költözhessen. Vannak pillanatok, amikor a számok mögött nem csupán statisztika, hanem sorsok, könnyek és az emberi tisztesség egyaránt megmutatkozik. Március 15-e estéjén, amikor sokan az ünnepi megemlékezések után otthonaik melegében pihentek, egy apró, de különösen jelentős bejelentés rázta meg a közösségi médiát. László, a főiskolára járó közmunkás életében fordulópont következett: az áhított lakókonténer árából már csak 50 ezer forint hiányzik. László még álmában sem gondolta volna, hogy ilyen hamar összeáll a pénz.
A dombrádi Lakatos család számára véget ért a hosszú, gyötrelmes várakozás. Józsika, aki szívbetegségben szenved és súlyos vérszegénység miatt is küzdött, legutóbb egy ijesztő lázgörcs miatt került élet és halál közötti állapotba, de végre elhagyhatta a kórházat. Most már nem a rideg falak között, hanem saját otthonuk melegében ölelhetik magukhoz kisfiukat, aki minden nap bizonyítja, hogy valódi hős. Vannak pillanatok, amikor a világ szinte megáll egy percre, és csak a megkönnyebbülés sóhaja hallatszik. Ez a pillanat akkor érkezett el a dombrádi Lakatos család életében, amikor az orvosok kimondták a várva várt szót: Józsika hazamehet. A kisfiú, akinek élete a születése óta folyamatos küzdelem volt, most már hátra hagyta a kórházi osztályt, hogy ismét ott lehessen, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát – a szülei szerető ölelésében.
Vannak, akik csendben ünnepelnek, és van Sinka Popey Zsolt, akinek 45 évesen, ha eléri ezt a kort, az egész ország megérezheti. A Bors is ott volt Popey, az ország legizmosabb emberének születésnapi buliján Orosházán, ahol a hangulat pontosan olyan volt, mint az ünnepelt: robbanékony és megállíthatatlan. A rendezvényen a család és barátok körében nem hiányzott a tánc, a zene vagy a finom ételek, és a Bors munkatársai már látták, hogy Sinka Popey Zsolt már a következő kihíváson gondolkodik. Az ünneplés legemlékezetesebb pillanataként az orosházi legenda egy hatalmas kamiont kapott a fogai közé, és úgy mozdította meg a monstrumot, mintha csak egy bevásárlókocsit hajtana.
Amikor az állatorvosok lemondtak Rosie-ról, a daganatos kutyáról, gazdája, Paul Conyngham, nem a gyászba menekült, hanem bekapcsolta a számítógépét. Amit ezután tett, az örökre megváltoztathatja az orvostudományt: a gondoskodó gazdi ugyanis a mesterséges intelligencia segítségével tervezett csodavakcinát. Rosie, a staffy-keverék kutyus tavaly diagnosztizáltak agresszív bőrrákot az ausztrál állatorvosoknál, akik mindössze néhány hetet jósoltak a számára, és az életmentő műtétek sem hozták meg a kívánt eredményt. Gazdája, Paul Conyngham azonban nem adta fel! Ő nem volt hajlandó elfogadni, hogy nincs további remény. Először a mesterséges intelligencia, majd az ausztrál UNSW egyetem kutatói segítettek neki, akik egyedi mRNS-vakcinát alkottak a ChatGPT segítségével összeállítva. Ennek eredményeként Rosie ma már ismét nyulakat kerget, és a tudomány egy elképesztő tanulsággal gazdagodott.
