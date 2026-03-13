13 év után derülhet ki, mi történt az eltűnt Eszmivel – TOP5

top5
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 14:10
eltűntbeteg
Megdöbbentő drámák és érdekes emberi történetek. Összeszedtük a hétről a TOP5 cikkünket, ami a legjobban érdekelte az olvasóinkat. Mutatjuk melyek voltak ezek.
Szívszorító drámák, rejtélyes eltűnések és még sok más. A héten legjobban a 13 éve eltűnt Eszmi története foglalkoztatta olvasóinkat, de mellette még sok más emberi történetre is kíváncsiak voltak. Íme, ez az 5 cikk volt a befutó:

Eszminek már több mint tíz évvel ezelőtt nyoma veszett

Tizenhárom év után ismét felmerült a remény, hogy végre fény derülhet a salgótarjáni Eszmi ügyére. A rendőrség újult erővel folytatja a nyomozást az eltűnt lány ügyében. Bár eddig nem akadtak konkrét nyomok, a család bízik benne, hogy most végre megtudhatják, mi történt Eszmivel azon a tragikus napon. A rejtélyes eltűnése óta eltelt több mint egy évtized után ismét lendületet kapott a nyomozás: a hatóságok újra foglalkoznak Bangó Margaréta Gizella, vagyis Eszmi eltűnésével. Ez a család számára reménysugarat jelent, még akkor is, ha az ügy továbbra is megválaszolatlan maradt.

László, a főiskolás hajléktalan élete sorsfordító ponthoz érkezett: az áhított lakókonténer árából már csak 50 ezer forint hiányzik

Március 15-e nemcsak a szabadság ünnepe, hanem az újrakezdés szimbóluma is lett annak a férfinak, aki közmunkásként küzd a mindennapokkal, miközben főiskolára jár, és már csak egy lépésre van attól, hogy elérje álmait. A közösségi összefogás eredményeként mindössze egy jelképes összeg választja el Lászlót, a főiskolás hajléktalant attól, hogy saját lakókonténerbe költözhessen. Vannak pillanatok, amikor a számok mögött nem csupán statisztika, hanem sorsok, könnyek és az emberi tisztesség egyaránt megmutatkozik. Március 15-e estéjén, amikor sokan az ünnepi megemlékezések után otthonaik melegében pihentek, egy apró, de különösen jelentős bejelentés rázta meg a közösségi médiát. László, a főiskolára járó közmunkás életében fordulópont következett: az áhított lakókonténer árából már csak 50 ezer forint hiányzik. László még álmában sem gondolta volna, hogy ilyen hamar összeáll a pénz.

A szívbeteg Józsika hazatérése azonban nem jelenti azt, hogy minden gond megoldódott. A gyermek szervezete továbbra is rendkívül törékeny

A dombrádi Lakatos család számára véget ért a hosszú, gyötrelmes várakozás. Józsika, aki szívbetegségben szenved és súlyos vérszegénység miatt is küzdött, legutóbb egy ijesztő lázgörcs miatt került élet és halál közötti állapotba, de végre elhagyhatta a kórházat. Most már nem a rideg falak között, hanem saját otthonuk melegében ölelhetik magukhoz kisfiukat, aki minden nap bizonyítja, hogy valódi hős. Vannak pillanatok, amikor a világ szinte megáll egy percre, és csak a megkönnyebbülés sóhaja hallatszik. Ez a pillanat akkor érkezett el a dombrádi Lakatos család életében, amikor az orvosok kimondták a várva várt szót: Józsika hazamehet. A kisfiú, akinek élete a születése óta folyamatos küzdelem volt, most már hátra hagyta a kórházi osztályt, hogy ismét ott lehessen, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát – a szülei szerető ölelésében.

Popey az ország legerősebb embere a 45. születésnapját ünnepelte
Fotó: Faludi Koppány

Vannak, akik csendben ünnepelnek, és van Sinka Popey Zsolt, akinek 45 évesen, ha eléri ezt a kort, az egész ország megérezheti. A Bors is ott volt Popey, az ország legizmosabb emberének születésnapi buliján Orosházán, ahol a hangulat pontosan olyan volt, mint az ünnepelt: robbanékony és megállíthatatlan. A rendezvényen a család és barátok körében nem hiányzott a tánc, a zene vagy a finom ételek, és a Bors munkatársai már látták, hogy Sinka Popey Zsolt már a következő kihíváson gondolkodik. Az ünneplés legemlékezetesebb pillanataként az orosházi legenda egy hatalmas kamiont kapott a fogai közé, és úgy mozdította meg a monstrumot, mintha csak egy bevásárlókocsit hajtana.

Ma már Rosie is ilyen vidáman játszik, miután gazdija a mesterséges intelligencia segítségével visszahozta őt a halál torkából

Amikor az állatorvosok lemondtak Rosie-ról, a daganatos kutyáról, gazdája, Paul Conyngham, nem a gyászba menekült, hanem bekapcsolta a számítógépét. Amit ezután tett, az örökre megváltoztathatja az orvostudományt: a gondoskodó gazdi ugyanis a mesterséges intelligencia segítségével tervezett csodavakcinát. Rosie, a staffy-keverék kutyus tavaly diagnosztizáltak agresszív bőrrákot az ausztrál állatorvosoknál, akik mindössze néhány hetet jósoltak a számára, és az életmentő műtétek sem hozták meg a kívánt eredményt. Gazdája, Paul Conyngham azonban nem adta fel! Ő nem volt hajlandó elfogadni, hogy nincs további remény. Először a mesterséges intelligencia, majd az ausztrál UNSW egyetem kutatói segítettek neki, akik egyedi mRNS-vakcinát alkottak a ChatGPT segítségével összeállítva. Ennek eredményeként Rosie ma már ismét nyulakat kerget, és a tudomány egy elképesztő tanulsággal gazdagodott.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
