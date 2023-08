Szédítő illatok és ízek: pecsenye lesz a sláger 2023-ban a Magyar Ízek Utcájában

Hiába van még hátra bő két hét, gőzerővel zajlanak az előkészületek, hogy egyszerre méltó módon és jókedvűen ünnepelhessük az ország születésnapját augusztus 20-án – és persze illő lakomával, amiről többek közt az Ízek utcája, az év három kenyere és Magyarország tortái gondoskodnak.

Novotny Antal: – A pecsenyék minden fajtáját és formáját igyekszünk felvonultatni (Fotó: Vaskó Tamás)

– Minden évben más-más étel van a középpontban a Magyar Ízek Utcájában, ez idén a pecsenye lesz – jelentette be Novotny Antal, aki társaival együtt 15 évvel ezelőtt egyik alapítója volt az Ízek utcájának. A pecsenye ötletét ő dobta be idén és úgy emlékszik, örömujjongással fogadta a többi szervező.

Fotó: Bugány János

– Minden fajtáját és formáját igyekszünk felvonultatni: lesz vasi pecsenye, flekken és cigánypecsenye. A pecsenye szó kimondásától is összefut az ember szájában a nyál. Nyárson forgatunk malacot és sütünk ökröt is. Lesz tárcsás hússütés és hal nyárson. Bográcsosok garmadája érkezik és vadpecsenyéket is tálalni fogunk, köztük igazi kuriózum a Petőmihályfáról érkező csapat részeges nyula, már ezért érdemes eljönni – hangsúlyozta Novotny Antal.

Heim Endre, a Szent István napi kenyér megalkotója büszkén szeli meg a győztes Durumkenyerét (Fotó: Vaskó Tamás)

A hagyományokhoz híven idén is megkóstolhatjuk a legjobb kenyereket. A Magyar Pékszövetség 12. alkalommal rendezte meg kenyérversenyét. A Szent István napi kenyér kategóriájában a dunabogdányi Heim Sütöde Bt. Szent István napi Durumkenyere bizonyult a legjobbnak.

Nagyon örülünk, hogy a király kategóriában idén elsők lettünk

– fogalmazta meg gondolatait Heim Endre, a kenyér megalkotója.

Viszonylag gyorsan megszületett a receptúra ötlete, mert alapjaiban ezt már 2017 óta használták. Ami újdonság volt, hogy nagyrészt a magas rosttartalmú durumliszttel dolgoztak vadkovászos technológiával, azaz a kenyér nem tartalmaz hozzáadott élesztőt.

Úgy emlékszem, hogy miután kitaláltam a receptet, már az első sütés is kiválóra sikerült

– árulta el a pékmester.

Az innovatív kenyér megalkotója Fülep Zsolt (balra) és a fia (Fotó: Vaskó Tamás)

Az év innovatív kenyerének a balmazújvárosi Balmaz Sütöde Kft. Aranymetszés kenyerét választották. A kategória kenyerei a legújabb fogyasztói trendeket szolgálják ki: merész íztársítások mellett az egészségre gyakorolt jótékony hatás jellemzi őket.

– Azért választottuk az aranymetszés nevet, mert az arányosságot akartuk hangsúlyozni. Két évig kerestük a legoptimálisabb összetevőket. A négyféle liszt mellett elővettük a magyarságtudatunkat is, ezért dolgoztunk tokaji borral és az ehhez legjobban illő dióval, amit 24 órán keresztül áztattunk a tokajiban

– számolt be az összetevőkről Fülep Zsolt, a sütöde vezetője.

Az Év tortája, a Spicces Füge Respektus megálmodói (Fotó: Vaskó Tamás)

A Magyarország Tortája címet a szigetszentmiklósi Levendula és Kert cukrászda, Lakatos Pál Spicces Füge Respektus nevű, aszús-fügés-mézes kreációja nyerte el.

– Az ötlet egy tavaly júliusi balatoni nyaralás alkalmával született, aminek a megvalósítása októberben kezdődött. Nagyon sok próbálkozásunk volt, és az ízlelésben részt vett az édesanyám, a három gyerekem és sok kollégám, az ő véleményük is fontos volt – mondta a cukrász.

Az Év cukormentes tortáját Lawal-Papp Zsófia a fekete tea köré álmodta (Fotó: Vaskó Tamás)

A Magyarország Cukormentes Tortája verseny idei győztese a Kikelet elnevezésű kreáció. A tortát a makói Papp Cukrászda cukrásza, Lawal-Papp Zsófia a búzavirágos fekete tea köré álmodta meg, áfonyával és egy leheletnyi levendulával alakította ki a tökéletes összhangot, melyet a vaníliás fehércsokoládé mousse és a gabonaliszt nélkül készült mandulás, citromos piskóta tesz teljessé.

A fekete tea belekerült minden rétegbe. Az alapíz hamar megvolt, de aztán több hétig kísérleteztünk a kivitelezéssel. A cukormentességet az alapanyagok adták

– számolt be Zsófia.

Ilyen a sétáló Málnás Pisztáciás Pékfagylalt ( Fotó: Vaskó Tamás)

A Sétáló sütemény kategória győztese a Málnás-pisztáciás Pékfagylalt lett. Az ihletet egy korábbi ötlet adta, miszerint a fagylalttölcsér sütés alatt nem barnul meg, és nem ég oda, ezért ebbe teszik a süteményt. Ezzel megadták a termék formai kinézetét, amihez már csak a tartalmat kellett kitalálni.

– A málna jó választásnak tűnt, ezt a gyümölcsöt egészítettük ki a roppanós pisztáciával, amihez még fehércsokoládét reszeltünk. Ez a három íz tökéletesen harmonizál egymással. Kinézetre fagylalt, de nem nyalni kell, hanem harapni. Amikor a három éves kisfiam azt mondta, hogy apa, ez nagyon finom, akkor tudtam, hogy elkészültünk – mesélte a Szinobor Kft. ügyvezetője, Éles Szilárd.

Díjaztak még egy sétáló süteményt, ami egy vajas kifli croissan formában, saját főzésű eperlekvárral.

Tar György büszkén mutatja a színezék- és adalékmentes finomságát (Fotó: Vaskó Tamás)

– Erősségének tartom, hogy színezék- és adalékmentes kívülről és belülről is. A színét céklaliszttel értük el. A hatodik sütésünket már sikeresnek értékeltük. Nálunk 25-en dolgoznak, ez így egy elég erős vélemény lett

– mondta Tar György, a sokorópátkai Pedro pékség üzemvezetője.