Nagyon rossz hírt kaptak a magyar autósok, eddig mindenképp tankolj

Nem fognak holnaptól örülni az autósok. Ugyanis a Holtankoljak információi szerint keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe.

Tankolás

Fotó: Török János / Délmagyarország

Hétfőn még a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.25-én):