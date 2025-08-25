Nagyon rossz hírt kaptak a magyar autósok, eddig mindenképp tankolj

Nem fognak holnaptól örülni az autósok. Ugyanis a Holtankoljak információi szerint keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe.
Hétfőn még a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.25-én):
