Nagyon rossz hírt kaptak a magyar autósok, eddig mindenképp tankolj

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 10:50
Holnaptól megint drágulni fognak az üzemanyagok.
Nem fognak holnaptól örülni az autósok. Ugyanis a Holtankoljak információi szerint keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe.

_DSC0631_____
Tankolás
Fotó: Török János /  Délmagyarország

Hétfőn még a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.25-én): 

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter
