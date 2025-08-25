A „kék sárkány” megbénította a spanyol tengerpartot – mi is az a tengeri fecske?

Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a délkelet-spanyolországi Guardamar strandjain, miután felbukkant a látványos, ám veszélyes tengeri fecske (Glaucus atlanticus) – számolt be róla a Házipatika.

Gyönyörű, de veszélyes is a tengeri fecske. Fotó: EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

Kék sárkány (tengeri fecske) miatt zárták le a strandot

A mindössze 2–3 centiméteres, kék sárkánynak is nevezett csigafajta nemcsak különleges megjelenéséről ismert: hanem arról, hogy érintése bénító hatású lehet. Erre pedig egy kint élő magyar, Dr. Lukács Andrea is figyelmeztetett rá közösségi oldalán:

Ez a kis csoda a Dragon Azul, ami miatt egy időre a Guardamar strandjain tilos volt a fürdés. A tengeri fecske mérgező, ráadásul az átlagos mérete maximum 3 cm, így nem olyan könnyű észrevenni

– írta.

A kék sárkány különlegessége, hogy veszélyes tengeri organizmusokra, például a portugál gályákra vadászik, és azok mérgét saját testében koncentrálja. A saját mérge pedig egy speciális tömlőben, a vékony, tollszerű ujjainak végén gyűlik össze. Így válik csípése még erőteljesebbé, mint a zsákmányáé.

Egy magyar idegenvezető a közösségi médiában figyelmeztette a Spanyolországba látogató turistákat:

Ha látsz ilyet bármelyik tengerben, óceánban, ne nyúlj hozzá! Csípése égő, maró, erős fájdalmat okoz! A tünetek között hányinger, hányás, bőrpír, csalánkiütésszerű kiütések, sőt hólyagképződés is jelentkezhet

– állítja Gabriella.

A spanyol hatóságok szerint, ha valakit megcsíp a tengeri fecske, az érintett bőrfelületet sós vízzel kell leöblíteni (édesvízzel nem, mert az fokozhatja a méreg hatását), majd azonnal orvosi segítséget kell kérni.