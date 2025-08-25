Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mennyit tudsz Sean Connery-ről? Kvíz James Bond-rajongóknak

film
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 10:45
Sean ConneryJames Bondkvíz
Mennyire ismered Sean Connery-t, a legendás James Bondot? Teszteld tudásod egy izgalmas kvízzel!
Bors
A szerző cikkei

1930-ban ezen a napon született meg Sean Connery. Készen állsz egy kihívásra, hogy teszteld a tudásod az eredeti James Bond karrierjéről? Kvízünkkel megtudhatod, mennyire ismered a legendás karaktert és a mögötte megbúvó színészt!

Sean Connery, kvíz
Sean Connery kvíz – a színész 2020. október 31-én hunyt el
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / afp

8 kvízkérdés a legendás színészről, Sean Connery-ről

Ebben a kvízben nemcsak a Bond-filmek rajongóinak kedvezünk, hanem mindazoknak, akik szeretnének többet megtudni Sean Conneryről, a filmsztárról, aki megteremtette a 007-es ügynök ikonikus karakterét. Vajon emlékszel, melyik film hozta meg neki az első Bond-szerepet? Vagy arra, hogy milyen más különleges szerepeket vállalt a karrierje során? A kérdések elgondolkodtatnak és garantáltan megmozgatják a filmes tudásodat – de vigyázz, nem minden annyira egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik! Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Milyen származású Sean Connery?

Nézd meg az alábbi videót:

