Az agyi bénulásban szenvedő Zolika számára csak a műtét segíthet – szeptember 30-ig össze kell jönnie a pénznek!

A spasztikus agyi bénulásban szenvedő Zolika számára szeptember 30-án lenne esedékes egy életét meghatározó műtét Barcelonában, amely fejlesztheti a járását és állását. A család és az őket támogató közösség hónapok óta gyűjt, ám a teljes összeg még nem jött össze.

Az agyi bénulásban szenvedő Zolika 2023-ban egy különleges izomstimuláló ruhát kapott. Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

Gyűjtést szerveztek az agyi bénulásban szenvedő Zolika számára

Zolikának és családjának nem akárki segít a műtétére összeszedni a pénzt. SMA Tomika volt az első, aki a dubaji génterápiás műtéte után esélyt kapott arra, hogy lábra álljon. Most Zolikának is segít, hogy vele is megtörténhessen a csoda.

A kisfiú műtétjére 3 millió forint szükséges, ebből a mai állás szerint 2 millió 360 ezer forint gyűlt össze

– derült ki az Együtt Tomikáért – Jótékonysági Licit nevű Facebook-csoport pénteki posztjából.

Ez pontosan 210 ezer forinttal több, mint a hétfői egyenleg, így a gyűjtés jelenleg 78,6 százalékon áll. A hátralévő összeg 640 ezer forint, amelyet szeptember 20-ig kell átutalni a barcelonai klinikának, hogy a szeptember 30-i beavatkozás sikeresen megtörténjen.