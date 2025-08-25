Az agyi bénulásban szenvedő Zolika számára csak a műtét segíthet – szeptember 30-ig össze kell jönnie a pénznek!

A spasztikus agyi bénulásban szenvedő Zolika számára szeptember 30-án lenne esedékes egy életét meghatározó műtét Barcelonában, amely fejlesztheti a járását és állását. A család és az őket támogató közösség hónapok óta gyűjt, ám a teljes összeg még nem jött össze.
Zolikának és családjának nem akárki segít a műtétére összeszedni a pénzt. SMA Tomika volt az első, aki a dubaji génterápiás műtéte után esélyt kapott arra, hogy lábra álljon. Most Zolikának is segít, hogy vele is megtörténhessen a csoda.
A kisfiú műtétjére 3 millió forint szükséges, ebből a mai állás szerint 2 millió 360 ezer forint gyűlt össze
– derült ki az Együtt Tomikáért – Jótékonysági Licit nevű Facebook-csoport pénteki posztjából.
Ez pontosan 210 ezer forinttal több, mint a hétfői egyenleg, így a gyűjtés jelenleg 78,6 százalékon áll. A hátralévő összeg 640 ezer forint, amelyet szeptember 20-ig kell átutalni a barcelonai klinikának, hogy a szeptember 30-i beavatkozás sikeresen megtörténjen.
Zolika édesanyja, Valéria minden egyes támogatásért háláját fejezte ki.
A jelzőim lassan elfogynak, mert ami szeretetet és támogatást kapunk Tőletek, arra szavak nincsenek!
– írta pénteki posztjában. A csoportban folyamatosan érkeznek a licitre bocsátott tárgyak és felajánlások, amelyekkel Zolika gyógyulását segítik.
„Nagyon szépen haladunk a gyűjtéssel Zolika számára” – fogalmazott a csoport adminisztrátora is.
Egy külföldi műtét mindent megváltoztathatna, ha összegyűlne rá a pénz.
Zolika koraszülötten jött világra, és háromnapos korában agyvérzést kapott, amelynek következtében CP (cerebrális parézis) alakult ki. Nyolcéves, de sajnos még nem beszél, egy-egy szót ki tud mondani, mozgásában pedig komoly segítségre szorul
– nyilatkozott korábban a Borsnak Valéria, aki hozzátette, hogy több mint nyolc éve azon dolgoznak, hogy lépésről lépésre újraépítsük őt a nulláról.
A tatabányai kisfiút 2022 decemberében már egyszer megműtötték a Nazarov-módszerrel, akkor 24 ponton történtek bemetszések. Most azonban újabb beavatkozás vált szükségessé.
Zolikát majdnem három éve műtötték, azóta sokat nőtt, az izomzata viszont nem tudott vele együtt fejlődni. Az agyvérzéses gyerekek izomzata feszes, ezért a bal lábában megrövidült az Achilles-ín, emiatt nem tud teljesen ráállni a lábára. Segítséggel lépked, de az egyensúlya nem tökéletes
– mondta Valéria a Kemma.hu-nak.
Zolika 26 hét 6 napra született koraszülöttként, háromnapos korában agyvérzést kapott. Azóta folyamatos fejlesztésekre és orvosi segítségre szorul. Édesanyja azonban sosem adta fel a küzdelmet.
– Már magától próbál felállni, ha fogom a kezét, akkor lépked is. Eljutottunk odáig, hogy négykézláb bejárja az egész lakást. A műtét mostanra elengedhetetlenné vált – tette hozzá.
A Nazarov-műtét ára 2022-ben 4500 euró volt, 2025-re azonban már 4900 euróra emelkedett. Ehhez jön még a tolmács, a repülőjegyek és a szállás díja, így a család helyzete rendkívül nehéz. Ráadásul a fennmaradó összeg összegyűjtésére mindössze csak 23 nap maradt hátra.
Aki szeretné támogatni Zolika műtétjét, az az alábbi bankszámlaszámra tud utalni az adományát:
