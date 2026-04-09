BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Csoda, hogy még él: túladagolta magát a Vasember 3 színésze

túladagolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 13:35
mentális egészségkórház
Mindenki a Vasember színésze miatt aggódik. A hírek szerint kórházba került, miután túladagolta magát.

A Vasember 3 színészét, Ashley Hamiltont múlt csütörtökön vitték kórházba, miután egy Los Angeles-i Airbnb-ben túladagolta magát. Állapota jelenleg stabil.

Túladagolta magát a filmsztár Ashley Hamilton
Fotó: LuMarPhoto / Northfoto

A színész, aki a Golden Globe-díjas George Hamilton fia, korábban nyíltan beszélt alkohol- és drogproblémáiról. A Stewarts & Hamiltons című családi reality műsorban 2015-ben elmondta, hogy „nehéz időszakon megy keresztül” függősége miatt.

Korábbi rossz házassága is közrejátszhatott a túladagolásban

A színész 1993-ban vette feleségül Shannen Dohertyt, mindössze két hét ismeretség után, nem sokkal azután, hogy betöltötte 19. életévét. A házasság rövid életű volt, kevesebb mint egy év után véget ért, nagyrészt Hamilton függőségi problémái miatt.

2024 januárjában Doherty egy podcastjában visszatekintett a „szörnyű” házasságra, amely állítása szerint hozzájárult ahhoz is, hogy távoznia kellett a Beverly Hills: 90210 című sorozatból.

Az utolsó évadom környékén egy igazán szörnyű házasságban éltem, és olyan dolgok történtek, amelyek nagyon megnehezítették, hogy következetesen időben érkezzek a munkába

– mondta, majd hozzátette: 

Tudom, hogy ez nagy problémává vált, és jogosan, mert ha mindenki más időben ott van, és egy emberre kell várni, az nagyon kellemetlen.

Korábbi felesége 2024 júliusában, 53 éves korában hunyt el, miután hosszú ideig küzdött mellrákkal – írja a Film-news.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
