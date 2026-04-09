Ítélet születhet Révész Zsuzsa megölésének ügyében

Meghozták a Fővárosi Törvényszékre Révész Zsuzsa feltételezett gyilkosát. Az előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolt Sz.Tamás ügyében előkészítő ülést tartanak. Ha a férfi a váddal egyezően beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akár ma ítélet is születhet. A férfit kéz és lábbilincsben hozták meg a bíróságra.
Mint arról a Bors beszámolt, a kommunikációs szakember lánya, a 17 éves Léda 2024 októberében Hollandiába utazott a barátjával, Sz. Tamással. A pár annak ellenére vállalta a közös külföldi kiruccanást, hogy a kapcsolata amolyan csiki-csuki jellegű volt, azaz rendszeresen szakítottak és kibékültek. Hamar kiderült, hogy nem volt jó ötlet a turistáskodás, hiszen Hollandiában ismét összevesztek. Olyannyira, hogy Léda telefonon hívta fel az édesanyját, hogy menjen ki érte. Zsuzsa és a férje ezt meg is tette, a tinédzsert együtt hozták haza Budapestre.
Tamás ebbe nem törődött bele. Még aznap repülőre ült és szintén visszatért Magyarországra. Először hazament a vidéki otthonába, ahol másnap azt mondta a családjának, hogy Visegrádra utazik néhány napra, hogy kiheverje a szakítást. Ezek után magához vett egy kést, majd Budapesten kibérelt két szobát, illetve ruhákat és egyéb kellékeket vásárolt a személyazonossága leplezése érdekében. Az volt a terve, hogy nőnek öltözik.
Este Léda otthona közelébe férkőzött, hogy egy bokros területen várakozzon. Tudta, hogy Révészék abban az időszakban szokták a kutyájukat sétáltatni.
A vád szerint Tamás a fejébe vette, hogy vagy Lédát, vagy Zsuzsát megöli. Mikor a médiaszakember a kocsijával megérkezett, a férfi odarohant hozzá. Zsuzsa még megpróbálta távozásra bírni, de Tamás inkább elővette a kést és több késszúrással kioltotta Zsuzsa életét.
