Buzsik Borka szexi edzőruhában mutatta meg irigylésre méltó alakját

Szoboszlai Dominik felesége igazi dívaként van jelen a közösségi médiában. Buzsik Borka naponta oszt meg friss Instagram-sztorikat, amelyek többnyire a kislányával közös pillanatokat örökítik meg, de időről időre elegáns, ugyanakkor merészebb oldalát is megmutatja. Ezúttal edzéshez készült, és egy rózsaszín szettben villantotta meg kifogástalan alakját.

Buzsik Borka megmutatta tökéletes alakját Fotó: Instagram

Buzsik Borka rengeteg jár edzeni

Szoboszlai Dominik párja már a terhessége előtt is rendszeresen edzett, leggyakrabban egy, manchesteri otthonukhoz közeli pilates-stúdióban. Kislányuk születése után sem mondott le a mozgásról, sőt, gyakran magával viszi a picit az edzésekre is. Ezúttal is oda indult, és egy szexi rózsaszín szettet választott, amely tökéletesen kiemelte az alakját.

Buzsik Borka egy szexi szettben ment edzeni Fotó: Instagram

Az edzés után még belefért egy közös kávézás az egyik barátnőjével, majd a kislányával kirándulni is elmentek. Ilyen szép időben ez szinte természetes: Borka, amikor csak teheti, a napsütésben tölti az időt a picivel. A közös fotójukat IDE kattintva tekintheted meg.