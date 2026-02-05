Figyelmeztetést adott ki a légitárasaság: búcsút mondhatunk kedvenc ruhadarabunknak

A farmer újra vitát indított a repülős utazási szokásokról egy provokatív videó miatt.

Sokan kényelmetlennek tartják hosszú órákon át ülve, mások viszont ragaszkodnak hozzá.

A kérdés túlmutat a divaton, kényelmi és pénzügyi döntés is egyben.

A légitársaság egy TikTok-videóban arra kérte az utasokat, hogy hagyjanak fel egy bizonyos ruhadarab viselésével a fedélzeten. A felvételen egy leszálló repülőgép látható a megszokott köszönőszöveggel és zenével, a végén pedig megjelenik az üzenet: 2026 van, ideje elfelejteni a farmeres utazást. A leírásban még egy udvarias „kérlek” szó is szerepel, de ez sem tompította a reakciókat.

Hosszú repülőúton a farmer nem praktikus ruhadarab.

Fotó: ShowRecMedia / Shutterstock

Mi a baj a farmerrel?

A kommentelők egy része azonnal rákérdezett, miért épp a farmerrel van gond? A légitársaság válasza rövid volt, de annál beszédesebb: mi az, ami jó benne? A vita ezzel el is indult. Sokan egyetértettek az állítással, hiszen a farmer vastag, merev, ülés közben könnyen bevág, hosszabb úton kifejezetten kényelmetlen. Többen írták, hogy repüléshez kizárólag leggingset, melegítőnadrágot vagy puhább anyagú nadrágot választanak, mert ezek jobban követik a test mozgását és nem szorítanak, amikor órákon át egy helyben ülünk. Volt, aki humorosra vette a dolgot, és történelmi jelmezben való utazással viccelődött, mások viszont határozottan megvédték a farmert.

Nem mindenki ért egyet

Akadtak olyan utasok is, akik szerint egy rövidebb, egyórás járaton teljesen mindegy, miben ülnek végig. Többen azt is felhozták, hogy a farmer praktikus, mert felvéve nem foglal helyet a kézipoggyászban, és így elkerülhető a feladott csomagért felszámolt pluszköltség, ami a fapados légitársaságoknál különösen érzékeny pont. A kommentekből jól látszik, hogy a kérdés nem pusztán divat, hanem kényelmi és pénzügyi döntés is. A légitársaság bejegyzése valójában nem tiltás, inkább egy provokatív javaslat, ami rávilágít arra, mennyire eltérően gondolkodunk az utazásról.

Mit érdemes viselni repüléskor?

Egy hosszú repülőúton a kényelem a legfontosabb, viselj kényelmes, puha anyagú nadrágot, ami nem szorít és öltözz rétegesen (póló, pulóver), mivel a repülőn hideg lehet. Válassz könnyen le- és felvehető, fémmentes cipőt a biztonsági ellenőrzés gyorsítása érdekében. Kerüld a szűk ruhákat és a sok fémet tartalmazó kiegészítőket, öveket, díszeket. A lényeg, hogy minél praktikusabb és kényelmesebb legyen. Hogy ki mit választ, az továbbra is egyéni döntés, de a légitársaság üzenete nyomán sokan elgondolkoztak, viseljenek-e farmert a repülőúton.