Titkok és érdekességek a Parlamentről, amik téged is meg fognak lepni

A Parlament építését 1885-ben kezdték meg Steindl Imre tervei alapján, és a munkálatok közel húsz éven át tartottak. Az épületet 1904-ben avatták fel, bár belső kialakítása és díszítése még ezt követően is folytatódott. A neogótikus és neoreneszánsz stílusjegyeket ötvöző Országház különlegessége, hogy tervezője a kész épületet már nem láthatta teljes pompájában: Steindl Imre látása a kivitelezés évei alatt fokozatosan megromlott, és nem sokkal a monumentális munka befejezése előtt, 1902. október 8-án elhunyt.

1987 óta a Parlament gyönyörű épülete, illetve a Széchenyi Lánchíd is UNESCO Világörökségi helyszínek.

A Parlament építészeti szimbolikája és rejtett jelentései

A Szent Korona, a kupolacsarnok és a történelmi terek szerepe

Háborús nyomok, technikai különlegességek, rekordok és kevésbé ismert történetek

Miért híres a budapesti Parlament?

A Parlament kialakítását tudatos szimbolika hatja át. A központi kupola 96 méter magas, amely a honfoglalás évszámára, 896-ra utal. Ugyanez a szám jelenik meg a főlépcső 96 fokában is. Az épület egészében 365 torony található, amelyek az év napjait jelképezik. Ezek az elemek nem pusztán díszítő funkciót töltenek be, hanem a magyar államiság időbeliségét és folytonosságát fejezik ki.

Az Országház alapterülete mintegy 18 ezer négyzetméter, falai között 691 helyiség, 28 bejárat, 10 belső udvar és 29 lépcsőház található. Méreteit tekintve a világ harmadik legnagyobb parlamenti épülete, és Budapest egyik legmagasabb pontja is egyben.

Steindl Imre grandiózus épülete a historizáló eklektika, a barokk, és a neogótikus stílus jegyeit viseli magán. Fotó: Mistervlad / Shutterstock

A Szent Korona és a történelmi terek

A kupolacsarnokban 2000 óta a magyar államiság egyik legfontosabb jelképe, a Szent Korona kapott helyet. Az első ezredfordulóra datálható koronázási jelvény több mint ötven uralkodó fejét érintette, és folyamatos őrzés alatt áll. Aranyból készült, zománcképekkel, gyöngyökkel és féldrágakövekkel díszített műtárgy, amely Európában is ritkaságnak számít.

Az épület egykori felsőháza, a Főrendiházi ülésterem ma már nem törvényhozási funkciót lát el, hanem konferenciák és rendezvények helyszíne. Az Országgyűlés üléseit napjainkban az alsóházi teremben tartják.

A Parlament Főlépcsőházában felállított 8 márvány monolit az egyetlen alkotórésze az épületnek, amelyek nem hazai alapanyagból készültek. A Svédországból származó oszlopok közül a másik négy a londoni Parlamentben található.

Fotó: Cesare Andrea Ferrari / Shutterstock

Technikai megoldások és háborús nyomok

A Parlament már megépítésekor korszerű technikai megoldásokat alkalmazott. Fűtését – hogy ne kelljen kéményeket építeni az épületre – kezdetben külső kazán biztosította, a hűtést pedig évtizedeken át jégtömbökkel oldották meg az alagsori terekben. A modern légkondicionálás csak a XX. század végén vált általánossá az épületben.