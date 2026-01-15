Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Egy repülőgép ülései kék színben.

Ezért kékek a repülőgép ülései – Az ok meglepőbb, mint gondolnád

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 15:45
repülésrepülőgépülésrepülőgép
Nincs két egyforma repülőút: a gépre olykor várni kell, máskor mi késsük le majdnem az indulást. Egy dolog viszont szinte sosem változik, ez pedig nem más, mint a repülőgép üléseinek a színe. Cikkünkben ezért felfedjük a kék szín mögött álló meglepő okot!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Persze vannak olyan légitársaságok, ahol a repülőgép ülései nem kékek, viszont többségében ezzel a színnel találkozunk. De vajon milyen magyarázat áll ennek a hátterében? Az ok megdöbbentőbb, mint gondolnád.

Ezért kékek a repülőgép ülései.
A repülőgép üléseinek a színe szinte sosem változik: most kiderül, miért.
Fotó: 123RF
  • A kék szín nyugtatóan hat ránk, miközben otthonos légkört teremt.
  • Az ülések színe befolyásolja a hőérzetünket.
  • A kék szín elrejti a foltokat, így a légitársaságoknak nem kell annyit bajlódniuk az ülések takarításával.

Miért kékek a repülőgép ülései? Íme a meglepő válasz!

Sokan biztosan úgy gondolják, hogy ez egy teljesen véletlenszerűen választott árnyalat, azonban az utastér, ezzel együtt pedig a repülőgép üléseinek színe mögött is tudományos magyarázat áll, amiben nagy szerepet játszik az utasok kellemes közérzete.

A kék szín nyugtatóan hat ránk

Míg egyesek odavannak a repülés élményéért, addig mások gyűlölik a magasságot, és egész úton csak azt mantrázzák magukban, hogy „szálljunk már végre le”. A pszichológia szerint azonban a kék szín a nyugalom érzetét kelti bennünk, és némiképp képes oldani a stresszt. Emellett a megbízhatóság és a biztonság szimbóluma, így nem véletlen, hogy a legtöbb légitársaság egy visszafogottabb tónus mellett teszi le a voksát. Ezek az árnyalatok ugyanis otthonos hangulatot teremtenek, és még élvezetesebbé varázsolják az utazást. Illetve az sem mellékes, hogy a kék kapcsolatba hozható a vízzel is, ami szintén kellemes gondolatokat ébreszthet bennünk.

A repülőgép üléseinek egyikén alvó kislány.
A kék szín nyugtatóan hathat ránk.
Fotó: Getty Images

A kék szín hűvösen tarthat

Gondoltad volna, hogy a kék szín még a hőérzetedet is pozitívan befolyásolhatja? A színpszichológia szerint ugyanis az egyes árnyalatok hatással lehetnek az utasok páratartalommal, hőmérséklettel, sőt illatokkal kapcsolatos érzeteire is. A kék szín pedig hűvös érzetet kelthet, hiszen nincs rosszabb egy túlzsúfolt, fülledt kabinnál.

A kék üléseken nem látszódnak meg úgy a foltok

A kék színnek a gyakorlatban is van előnye, hiszen hatékonyabban és hosszabb ideig elrejti a foltokat, ellentétben sok más árnyalattal. Mi pedig jól tudjuk, hogy rengeteg utas megfordul egy-egy gépen, aki kilöttyenti az ülésre az italt, elszórja a csipszet, vagy éppen elejtik a cukorka papírjait. Így a légitársaságok sokat tudnak spórolni a repülőgépülések tisztításán, illetve újrahuzatozásán.

Ha rettegsz a repüléstől, akkor az alábbi videó segít neked abban, hogy szorongásmentesen utazhass:

