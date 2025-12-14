Utazási trükk – Hogyan csempésszünk minél több poggyászt a repülőgépre?

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 16:45
Az új típusú kabát célja, hogy minél több poggyászt tudj felvinni a repülőgépre. De miről is van szó, és milyen utazási trükkökkel lehet még elkerülni a kézipoggyász súlyhatárának túllépését?
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Az újabb és újabb repülős praktikák gyorsan terjednek, hiszen egy jól bevált utazási trükk sok pénzt és bosszúságot spórolhat meg a kézipoggyász mérethatárával küzdőknek. Most egy különösen ötletes megoldás hódít: a rengeteg zsebbel ellátott kabát, amelybe fél gardróbot be lehet rejteni. De nem ez az egyetlen módszer, amivel kijátszhatók a szigorú poggyászszabályok.

utazási trükk kézipoggyász felcsempészésére, fiatal pár a repülőtéren.
Utazási trükk, hogy minél több ruhát tudj felcsempészni a repülőre a kézi poggyászodban
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 
  • A többzsebes kabát és a párnahuzatba rejtett ruhák segíthetnek csökkenteni a bőrönd terhelését.
  • A kézipoggyászra ragasztott korábbi engedélycédula sokszor átcsúszik a következő ellenőrzésen is.
  • A vámmentes üzletek zacskójának okos felhasználása extra poggyászhelyet biztosíthat – ha nem folyadékot vásárolunk.

Új utazási trükk: kézipoggyász hack repüléshez

A kézipoggyász kérdése mindig problémás tényező, ha repülővel utazunk. Megfelelő méretű a bőrönd? Nem lesz túl nehéz? Bőröndöt is lehet kézipoggyászként vinnem, vagy külön kell fizetni érte?

A kézipoggyászra vonatkozó előírások nagyon eltérőek. Míg a nagy légitársaságok alig ellenőrzik a kézipoggyász súlyát vagy méretét, a fapados légitársaságok, mint például a Ryanair vagy a Norse Atlantic Airways néha túl szigorúak.

A legújabb trend: kabát sok zsebbel

Éppen ezért a közösségi oldalakon folyamatosan újabb és újabb tippek és trükkök bukkannak fel arra vonatkozóan, hogyan vigyünk fel a megengedettnél több kézipoggyászt a repülőre. A legújabb trend: kabát több belső zsebbel.

Az oversize jelenleg úgyis divatos, így a „Wear to fly” cég pontosan ilyen stílusú kabátot tervezett, de néhány speciális trükkel: a kabát belsejében ugyanis sok kis zseb található, amelyekben például ruhákat tárolhatunk.

Emberek csoportja egy ázsiai reptéren a kézipoggyászukkal
Te mennyi ruhát viszel kézipoggyászban a repülőgépre?
Fotó: sofirinaja /  Shutterstock 

A Tiktokon látható egy videó, amiben egy nő rengeteg ruhát „csempész át” a biztonsági ellenőrzésen. Más tárgyakat azonban legkésőbb a biztonsági ellenőrzés szkennerében észlelnek. A borsos, 265 euró (kb. 105 ezer Ft) körüli kabát ára miatt azonban kérdéses, hogy az alkalmi utazók számára a poggyász valójában nem olcsóbb-e.

De nem csak a kabát segíthet abban, hogy további ruhákat is felvihess a fedélzetre „eldugva”. A párnahuzat egy másik sokszor ajánlott tipp, ami különösen hosszú utakon hasznos ötlet, hiszen nyilván kényelmesen szeretnél aludni. A párna belső bélése pedig könnyen cserélhető ruhákra.

További utazási hackek: tartsd meg a cédulát, vagy vásárolj a vámmentes üzletben

Egy másik utazási trükk: Egyes légitársaságok a bejelentkezés után kis cédulákat osztanak ki, amelyeket a kézipoggyászhoz rögzítenek, hogy a személyzet tudja, hogy megfelel a követelményeknek. Tartsd meg ezt a kis cédulát, és csatold a bőröndödhöz a következő repülésed alkalmával. Egy kis szerencsével megúszod a mérleget.

Az utazási hack videók gyakran azt javasolják, hogy vegyél valami apróságot a vámmentes boltban, majd használd az általuk adott zacskót a saját poggyászodhoz. Arra azonban figyelj, hogy ne folyékony dolgot vegyél, mert ebben az esetben a zacskót lezárják, és mást már nem tudsz beletenni.

Nézz még kézipoggyász trükköket az alábbi videón:

