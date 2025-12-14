Utazási trükk – Hogyan csempésszünk minél több poggyászt a repülőgépre?

Az újabb és újabb repülős praktikák gyorsan terjednek, hiszen egy jól bevált utazási trükk sok pénzt és bosszúságot spórolhat meg a kézipoggyász mérethatárával küzdőknek. Most egy különösen ötletes megoldás hódít: a rengeteg zsebbel ellátott kabát, amelybe fél gardróbot be lehet rejteni. De nem ez az egyetlen módszer, amivel kijátszhatók a szigorú poggyászszabályok.

Utazási trükk, hogy minél több ruhát tudj felcsempészni a repülőre a kézi poggyászodban

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

A többzsebes kabát és a párnahuzatba rejtett ruhák segíthetnek csökkenteni a bőrönd terhelését.

A kézipoggyászra ragasztott korábbi engedélycédula sokszor átcsúszik a következő ellenőrzésen is.

A vámmentes üzletek zacskójának okos felhasználása extra poggyászhelyet biztosíthat – ha nem folyadékot vásárolunk.

Új utazási trükk: kézipoggyász hack repüléshez

A kézipoggyász kérdése mindig problémás tényező, ha repülővel utazunk. Megfelelő méretű a bőrönd? Nem lesz túl nehéz? Bőröndöt is lehet kézipoggyászként vinnem, vagy külön kell fizetni érte?

A kézipoggyászra vonatkozó előírások nagyon eltérőek. Míg a nagy légitársaságok alig ellenőrzik a kézipoggyász súlyát vagy méretét, a fapados légitársaságok, mint például a Ryanair vagy a Norse Atlantic Airways néha túl szigorúak.

A legújabb trend: kabát sok zsebbel

Éppen ezért a közösségi oldalakon folyamatosan újabb és újabb tippek és trükkök bukkannak fel arra vonatkozóan, hogyan vigyünk fel a megengedettnél több kézipoggyászt a repülőre. A legújabb trend: kabát több belső zsebbel.

Az oversize jelenleg úgyis divatos, így a „Wear to fly” cég pontosan ilyen stílusú kabátot tervezett, de néhány speciális trükkel: a kabát belsejében ugyanis sok kis zseb található, amelyekben például ruhákat tárolhatunk.

Te mennyi ruhát viszel kézipoggyászban a repülőgépre?

Fotó: sofirinaja / Shutterstock

A Tiktokon látható egy videó, amiben egy nő rengeteg ruhát „csempész át” a biztonsági ellenőrzésen. Más tárgyakat azonban legkésőbb a biztonsági ellenőrzés szkennerében észlelnek. A borsos, 265 euró (kb. 105 ezer Ft) körüli kabát ára miatt azonban kérdéses, hogy az alkalmi utazók számára a poggyász valójában nem olcsóbb-e.

De nem csak a kabát segíthet abban, hogy további ruhákat is felvihess a fedélzetre „eldugva”. A párnahuzat egy másik sokszor ajánlott tipp, ami különösen hosszú utakon hasznos ötlet, hiszen nyilván kényelmesen szeretnél aludni. A párna belső bélése pedig könnyen cserélhető ruhákra.