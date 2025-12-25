A magyarok számára is szigorodik az Angliába utazás rendje: februártól csak így léphetünk be

Az Angliába utazás szabályainak módosítása jelentősen érinti a vízummentes utazókat, így a felkészülés mostantól elengedhetetlen. A változás célja, hogy az utazók adatai már az indulás előtt ellenőrzésre kerüljenek, így biztonságosabbá téve a határátlépést.
2026. február 25-től az Egyesült Királyság minden olyan utazótól Electronic Travel Authorisationt (ETA) kér, aki jelenleg vízum nélkül léphetne be az országba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Európai Unió állampolgárainak – így a magyar utazóknak is – már az indulás előtt rendelkezniük kell jóváhagyott ETA-val. Ennek hiányában nemcsak a belépés tagadható meg, hanem a légitársaságok a beszállást is visszautasíthatják.
Az ETA nem klasszikus vízum, hanem egy digitális engedély, amely az útlevélhez kapcsolódik, és rövid tartózkodásokra jogosít fel. Az engedély jellemzően két évig érvényes, vagy az útlevél lejártáig, és ezen időszak alatt többszöri belépést tesz lehetővé, alkalmanként legfeljebb hat hónapos tartózkodással.
Az ETA igénylése online felületen vagy mobilalkalmazáson keresztül történik, az eljárás során személyes adatokat, útlevélinformációkat és biztonsági kérdésekre adott válaszokat kell megadni. A brit hatóságok a beérkező kérelmeket előzetesen ellenőrzik, és a döntés többnyire rövid időn belül megszületik. Az engedély díjköteles, összege alacsonyabb, mint egy hagyományos vízumé.
Fontos, hogy az ETA nem garantál automatikus belépést: a végső döntést továbbra is a határőr hozza meg. Ugyanakkor az előzetes engedély hiánya kizáró ok lesz, vagyis ETA nélkül a brit beutazás lehetősége megszűnik.
A brit kormány indoklása szerint az ETA-rendszer célja a határbiztonság megerősítése és a beutazási folyamat digitalizálása. Az előzetes adatellenőrzés lehetővé teszi a kockázatok kiszűrését még az utazás megkezdése előtt, miközben a határellenőrzés a szabályosan érkezők számára gyorsabbá válhat. A modell nem egyedi: hasonló rendszert működtet az Egyesült Államok (ESTA) és hamarosan az Európai Unió is bevezeti saját elektronikus engedélyét.
Az Nagy-Britanniába készülőknek érdemes már a jegyfoglaláskor számolni az ETA igénylésével, és elegendő időt hagyni az engedély beszerzésére. Az új szabályozás a turistákat, az üzleti utazókat és a rövid távú látogatókat egyaránt érinti, kivételt csak a brit és ír állampolgárok jelentenek.
A brit beutazás eddig megszokott egyszerűsége tehát megszűnik, helyét egy előzetes digitális ellenőrzés veszi át. Az utazás továbbra is lehetséges, de a felkészüléshez mostantól egy plusz lépés is hozzátartozik.
