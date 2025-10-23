BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A teniszlabda az egyik legjobb úti társad lehet hosszú repülőutak esetén.

Váratlan utazótárs a fedélzeten – Ezért jó, ha teniszlabda kerül a kézipoggyászodba

repülés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 10:15
masszírozásegészségtrombózis
A hosszú repülőutak alatt nemcsak a türelem, de a vérkeringés is próbára van téve. Pedig egy apró, hétköznapi tárgy – egy teniszlabda – segíthet abban, hogy fittebben és fájdalom nélkül érkezzünk meg a célállomásra.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Amikor repülőre szállunk, mindenkinek megvan a maga „túlélőcsomagja”: kézfertőtlenítő, fülhallgató, nyakpárna, rágó. De van egy apró eszköz, amelyről kevesen gondolnák, hogy igazi jolly joker az utazáshoz – egy egyszerű teniszlabda.

egy teniszladba, ami repülőúton is jól jöhet
A teniszlabda, aminek sokat köszönhetünk, ha hosszabb repülőútra indulunk.
Fotó: Alliance Images / Shutterstock

Keringésjavító, izomlazító, fájdalomcsillapító – a teniszlabda titka

A hosszú repülőutak egyik legnagyobb veszélye, hogy a testmozgás hiánya miatt a vérkeringés lelassul, az izmok pedig bemerevednek. A teniszlabda ilyenkor szó szerint kéznél lehet: ha óvatosan végiggörgetjük a combon, bokán, vádlirészen vagy akár a vállon, segít fellazítani az izmokat és fokozza a véráramlást.

A hatás hasonló, mint egy miniatűr masszázsgépnél – csak épp ez elfér a hátizsákban, és nem zúg, nem vibrál. A technika egyszerű: a labdát a test és az ülés közé szorítva, enyhe nyomással gurítsuk fel-le, körkörösen. Néhány perc után érezhetően csökken a feszültség a lábakban és a hátban, sőt, a duzzanat kialakulását is megelőzheti.

A lábtartás sem mindegy

Szakértők szerint a rossz testtartás legalább annyira veszélyes, mint a mozdulatlanság. Lee Cartwright, a Mobility Solutions Direct idősellátási tanácsadója figyelmeztet: a lábak keresztezése repülés közben komoly egészségügyi kockázatokat rejt.

Sok utas azt hiszi, hogy ezzel kényelmesebb lesz az ülés, de valójában gátolja a vérkeringést, növeli a hát- és ízületi fájdalmak esélyét, sőt, hozzájárulhat a mélyvénás trombózis kialakulásához” – magyarázza Cartwright.

A trombózis akkor alakul ki, ha egy vérrög képződik valamelyik vénában, leggyakrabban a lábban, és ez akár életveszélyessé is válhat, ha a keringésen keresztül más szervbe jut. Különösen az idősebb korosztály veszélyeztetett, hiszen az életkor előrehaladtával a véráramlás lassul, és az izmok gyengülnek. A cukorbetegség vagy más krónikus betegségek tovább növelik a kockázatot.

teniszlabda masszírozás közben
A teniszlabda tökéletes megoldás lehet fáradt végtagok masszírozásában is.
Fotó: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock

Amit soha ne tegyünk a feladott poggyászba

Bár a teniszlabda praktikus kézipoggyász-kiegészítő, vannak dolgok, amiket semmiképp sem szabad a bőröndbe süllyeszteni. A tapasztalt utazók közössége, a The Points Guy nemrég TikTokon figyelmeztetett: a receptre felírt gyógyszereknek mindig a fedélzeten a helyük.

A magyarázat egyszerű – ha a csomag elkeveredik, a pótlás sokszor lehetetlen. „Lehet, hogy az orvos új receptet tud küldeni, de ünnepnapokon vagy külföldön ez nehézségekbe ütközhet, főleg, ha a gyógyszer nem pótolható előbb, mint hogy az utolsó darab elfogy” – mondja a szakértő.

Kis hely, nagy különbség

Egy teniszlabda nem tűnik életbe vágó kelléknek, de hosszú távon sokat segíthet abban, hogy a repülés ne fárasztó próbatétel, hanem élvezhető utazás legyen. Kicsi, könnyű, nem igényel töltést, és még a gyerekek is elfoglalhatják vele magukat a váróban. Ha legközelebb útra kelsz, ne csak a nyakpárnát, hanem ezt a kis sárga gömböt is dobd be a táskádba – lehet, hogy a legjobb utastársad lesz.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu