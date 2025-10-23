Váratlan utazótárs a fedélzeten – Ezért jó, ha teniszlabda kerül a kézipoggyászodba

Amikor repülőre szállunk, mindenkinek megvan a maga „túlélőcsomagja”: kézfertőtlenítő, fülhallgató, nyakpárna, rágó. De van egy apró eszköz, amelyről kevesen gondolnák, hogy igazi jolly joker az utazáshoz – egy egyszerű teniszlabda.

A teniszlabda, aminek sokat köszönhetünk, ha hosszabb repülőútra indulunk.

Fotó: Alliance Images / Shutterstock

Keringésjavító, izomlazító, fájdalomcsillapító – a teniszlabda titka

A hosszú repülőutak egyik legnagyobb veszélye, hogy a testmozgás hiánya miatt a vérkeringés lelassul, az izmok pedig bemerevednek. A teniszlabda ilyenkor szó szerint kéznél lehet: ha óvatosan végiggörgetjük a combon, bokán, vádlirészen vagy akár a vállon, segít fellazítani az izmokat és fokozza a véráramlást.

A hatás hasonló, mint egy miniatűr masszázsgépnél – csak épp ez elfér a hátizsákban, és nem zúg, nem vibrál. A technika egyszerű: a labdát a test és az ülés közé szorítva, enyhe nyomással gurítsuk fel-le, körkörösen. Néhány perc után érezhetően csökken a feszültség a lábakban és a hátban, sőt, a duzzanat kialakulását is megelőzheti.

A lábtartás sem mindegy

Szakértők szerint a rossz testtartás legalább annyira veszélyes, mint a mozdulatlanság. Lee Cartwright, a Mobility Solutions Direct idősellátási tanácsadója figyelmeztet: a lábak keresztezése repülés közben komoly egészségügyi kockázatokat rejt.

Sok utas azt hiszi, hogy ezzel kényelmesebb lesz az ülés, de valójában gátolja a vérkeringést, növeli a hát- és ízületi fájdalmak esélyét, sőt, hozzájárulhat a mélyvénás trombózis kialakulásához” – magyarázza Cartwright.

A trombózis akkor alakul ki, ha egy vérrög képződik valamelyik vénában, leggyakrabban a lábban, és ez akár életveszélyessé is válhat, ha a keringésen keresztül más szervbe jut. Különösen az idősebb korosztály veszélyeztetett, hiszen az életkor előrehaladtával a véráramlás lassul, és az izmok gyengülnek. A cukorbetegség vagy más krónikus betegségek tovább növelik a kockázatot.

A teniszlabda tökéletes megoldás lehet fáradt végtagok masszírozásában is.

Fotó: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock

Amit soha ne tegyünk a feladott poggyászba

Bár a teniszlabda praktikus kézipoggyász-kiegészítő, vannak dolgok, amiket semmiképp sem szabad a bőröndbe süllyeszteni. A tapasztalt utazók közössége, a The Points Guy nemrég TikTokon figyelmeztetett: a receptre felírt gyógyszereknek mindig a fedélzeten a helyük.