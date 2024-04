Rejtett kamera buktatta le a pofátlan sorozatbetörőket Kókán - Videó

A Pest vármegyei Kókán, Felsőhegyen nem ritkák a betörések, különösen a pincesoron, ahol számos nyaraló, vendégház is található, ám az egyik helyi ingatlantulajdonos, Juhász Csaba szerint az idei évbe valóságos betörés cunami sújtja a területet. Ennek ő maga is elszenvedője, hiszen a vendégházába, a Juhász Pincészetbe egy hónapon belül háromszor törtek be.

A ház tetejét megbontva, jutottak be az épületbe a betörők Fotó: Juhász Csaba

Az első betörés március 15-én történt, akkor „csak” apróságokat vittek el, konnektorokat, lámpákat, könnyen elvihető dolgokat. Ekkor még nem is tettem feljelentést, gondoltam valami szerencsétlennek kellett kenyérre, de gyorsan kiderült, hogy nem erről van szó

– idézi fel a bűncselekmény sorozat kezdetét Csaba, aki elárulta, hogy nem sokkal ezután március 27-én újra betörtek hozzájuk, ugyanúgy a tető megbontásával jutottak be, de ekkor már nem az apróságokra mentek.

Elvitték a tévét, a riasztó rendszert, a biztonsági kamerákat, a pincéből a borokat, a hálószobákból az ágyneműket, lényegében mindent, amit tudtak,

a kár bőven millió feletti volt – fejtette ki a tulajdonos, aki ekkor már fejlejelentést is tett, de érezte, hogy ennél többet is tehet.

A betörők egyikének a jobb karján egy tetoválás van Fotó: olvasói

Felszereltem egy rejtett kamerát és egy új riasztót, a megérzésem nem csalt, mert április 15-én újra betörtek, a közelben voltam, mikor jelzett a riasztó és az egyik szomszéd sem volt messze. Mire odaértünk két férfit láttuk a tetőről leugrani, akik azonnal menekülőre fogták, mi pedig utánuk. Én azt üldöztem, akit a kamera is felvett, de sajnos, amikor az erdőhöz ért nyomát vesztettem.

- mondta Csaba, aki köszönhetően a remek minőségű felvételeknek, amolyan magánynyomozásba kezdett és elkezdte a tetoválószalonokat körbejárni, hátha valamelyik tetoválóművész felismeri a betörőn látható formát. A tulaj azt is elmondta, hogy az utolsó eset óta a tetőszerkezetet is megerősítették, hogy ott többé ne tudjanak behatolni és bízik benne, hogy a felvételek alapján mihamarabb beazonosítják és el is fogják a tetteseket, akik vélhetően mind a három bűncselekményért felelősek.

Csaba a közösségi média oldalán közzétette a betörőről készül videót, illetve azt is tudatta, hogy az egyik betörő maximum 170 cm magas és a jobb karján egy méretes, könnyen felismerhető tetoválás van, és aki felismerné a férfit jelezze a hatóságoknak, illetve neki.

Alább te is megnézhetsz a betörőről készül felvételt: