Lehet, hogy kukkolnak a nyaraláson? Így vedd észre a rejtett eszközöket

A nyaralás helyszínére való megérkezéskor nem árt némiképp felmérni a terepet, ezzel ugyanis kiszúrhatjuk a nem oda illő dolgokat, ami az Airbnb csalás jelei lehetnek. Például az olyan rejtett eszközöket, amikkel mások kukkolhatnak bennünket. A Fanny magazin összeszedte a legfontosabbakat a biztonságos nyaralás érdekében.
Megérkezéskor nézzük meg alaposan a szobában lévő tárgyakat, főleg azokat, amik elsőre furcsának tűnnek, vagy indokolatlan helyen vannak. Érdemes ellenőrizni a füstérzékelőt, a fali vagy ébresztőórákat, képkereteket, aljzatokat, könyveket vagy elektronikus eszközöket.
Figyeljük meg a tükröket is: tegyük az ujjunkat a felületükre, és ha rést látunk az ujjunk, valamint a tükörképe között, akkor nem kell aggódnunk, hagyományos eszköz van a szobánkban. Ám ha nincs ilyen hézag, valószínűleg kétirányú tükröt szereltek fel, aminek a túloldaláról be lehet látni.
Érdemes elvégezni ezt a praktikát is: kapcsoljuk le a lámpákat, majd világítsunk közbe a telefonunk zseblámpájával. Ha rejtett kamerát helyeztek el a helyiségben, az apró tárgy objektíve visszaverheti a fényt, ami egy kicsi fénylő pontként villanhat meg.
A mobiltelefonok kamerája sok esetben érzékeli az infravörös fényt, amit számtalan rejtett kamera használ. Ahhoz azonban, hogy észrevegyük a kétes elemet, meg kell várnunk, hogy teljesen sötét legyen. Ha pici villanó fényeket látunk, máris gyanakodhatunk Airbnb kamerákra.
Célszerű csatlakozni a helyi wifi-re, és egy wifi kereső alkalmazás segítségével ellenőrzést futtatni. Ez azért lehet hasznos, mert azok a rejtett szex kamerák, amik valós időben külső számítógépre küldik a rögzített anyagot, ugyancsak wifivel működnek, emiatt láthatóvá válhatnak.
Megfigyelhetjük azt is, hogy bizonyos eszközök melegebbek-e a többinél, vagy a környezetüknél, főleg, ha ránézésre nincsenek bekapcsolva. A mini rejtett kamerák – akárcsak sok digitális eszköz – enyhén felmelegedhetnek működés közben, ez is egy figyelemfelhívó jel lehet.
Ha bármit gyanúsnak találunk, esetleg észreveszünk rejtett kamerá(k)ra utaló jeleket, minél hamarabb jelezzük a problémát a recepciósnak, illetve szállásadónak. Bizarr vagy nem megnyugtató reakció, válasz esetén keressük fel a hatóságokat, vagy egyszerűen menjünk másik szállásra.
Néha a megérzéseink többet mondanak mindennél, ezért figyeljünk arra is, hogyan érezzük magunkat az adott helyen. Ha furcsa előérzetünk támad, esetleg olyan, mintha valaki figyelne, mindenképpen keressünk nyomokat, vagy váltsunk hajlékot.
Ha kíváncsi vagy, hogyan találhatók meg a rejtett kamerák telefonos appokkal, nézd meg ezt a videót is:
