Lehet, hogy kukkolnak a nyaraláson? Így vedd észre a rejtett eszközöket

A nyaralás helyszínére való megérkezéskor nem árt némiképp felmérni a terepet, ezzel ugyanis kiszúrhatjuk a nem oda illő dolgokat, ami az Airbnb csalás jelei lehetnek. Például az olyan rejtett eszközöket, amikkel mások kukkolhatnak bennünket. A Fanny magazin összeszedte a legfontosabbakat a biztonságos nyaralás érdekében.

A szálláson esetlegesen elrejtett kisebb-nagyobb kamerák a kukkolás legalapvetőbb eszközei

Fotó: New Africa / Shutterstock

1. Ezért fontos a legelső benyomás, ha nem szeretnénk, hogy kukkoljanak

Megérkezéskor nézzük meg alaposan a szobában lévő tárgyakat, főleg azokat, amik elsőre furcsának tűnnek, vagy indokolatlan helyen vannak. Érdemes ellenőrizni a füstérzékelőt, a fali vagy ébresztőórákat, képkereteket, aljzatokat, könyveket vagy elektronikus eszközöket.

2. Mi van a másik oldalon?

Figyeljük meg a tükröket is: tegyük az ujjunkat a felületükre, és ha rést látunk az ujjunk, valamint a tükörképe között, akkor nem kell aggódnunk, hagyományos eszköz van a szobánkban. Ám ha nincs ilyen hézag, valószínűleg kétirányú tükröt szereltek fel, aminek a túloldaláról be lehet látni.

3. Elektronikus tesztelés

Érdemes elvégezni ezt a praktikát is: kapcsoljuk le a lámpákat, majd világítsunk közbe a telefonunk zseblámpájával. Ha rejtett kamerát helyeztek el a helyiségben, az apró tárgy objektíve visszaverheti a fényt, ami egy kicsi fénylő pontként villanhat meg.

4. Infravörös jelzések

A mobiltelefonok kamerája sok esetben érzékeli az infravörös fényt, amit számtalan rejtett kamera használ. Ahhoz azonban, hogy észrevegyük a kétes elemet, meg kell várnunk, hogy teljesen sötét legyen. Ha pici villanó fényeket látunk, máris gyanakodhatunk Airbnb kamerákra.

Érdemes minél több szegletbe benézni, hogy észrevegyük, ha bárhol kukkolásra alkalmas eszközt helyeztek el

Fotó: Natalia Bohren / Shutterstock

5. Lebuktat a hálózat

Célszerű csatlakozni a helyi wifi-re, és egy wifi kereső alkalmazás segítségével ellenőrzést futtatni. Ez azért lehet hasznos, mert azok a rejtett szex kamerák, amik valós időben külső számítógépre küldik a rögzített anyagot, ugyancsak wifivel működnek, emiatt láthatóvá válhatnak.

6. Elárulja a hőmérséklet az Airbnb kamerát

Megfigyelhetjük azt is, hogy bizonyos eszközök melegebbek-e a többinél, vagy a környezetüknél, főleg, ha ránézésre nincsenek bekapcsolva. A mini rejtett kamerák – akárcsak sok digitális eszköz – enyhén felmelegedhetnek működés közben, ez is egy figyelemfelhívó jel lehet.